Heute erscheint das wichtigste Multiplayer-Spiel 2022 für alle Strategie-Fans – Als kostenloses Update

Genre: Strategie | Entwickler: Creative Assembly | Plattform: PC | Release: 17. Februar 2022 (Immortal Empires: 23. August 2022)

Heute, am 23. August 2022, erscheint das Reich der Unsterblichen („Immortal Empires“) – der große DLC für Total War: Warhammer 3, auf den alle gewartet haben. Damit ist das beste Strategiespiel 2022 endlich vollständig und ein wahres Fest für Multiplayer-Fans, egal ob im PvP oder kooperativ.

Was ist das für ein Spiel? Total War: Warhammer 3 ist ein Strategiespiel und der letzte Teil der Warhammer-Trilogie. Ihr steuert darin verschiedene Völker des Warhammer-Universums, baut Städte und führt Armeen im Kampf um Macht und Herrschaft.

Heute, am 23. August, erscheint mit Immortal Empires ein kostenloser DLC und der vergrößert das Spiel um mehr als das Dreifache. Viele Fans der Reihe warten schon seit Release auf diesen Moment.

Was macht Immortal Empires so wichtig? Total War: Warhammer 3 erschien bereits im Februar 2022, allerdings mehr oder weniger unvollständig. Erst mit den Immortal Empires ist es tatsächlich komplett.

Dabei handelt es sich um eine neue Kampagne, welche die Karten und Völker aller drei Warhammer-Spiele der Total-War-Reihe verbindet. Durch die enormen Ausmaße kann eine einzige Runde hier dutzende Stunden andauern, bis jemand dem Sieg auch nur nahekommt.

Die Immortal Empires sind quasi genau das, auf was die Warhammer-Trilogie seit Jahren hinarbeitet. Und jeder, der sich für Warhammer, Total War oder Strategiespiele interessiert, sollte hier unbedingt einen Blick drauf haben.

Immortal Empires: Strategiespiel bringt 287 Fraktionen und eine riesige Kampagne

Wie spiele ich überhaupt Total War? Die Total-War-Reihe ist eine der bekanntesten Strategiespielgrößen. Sie verbindet die beiden Genres der Runden- und der Echtzeitstrategie:

Kampagnenkarte: Ihr erobert Städte, baut Gebäude, forscht und bildet Truppen in Runden aus. Wenn alle Spieler ihre Runde abgeschlossen haben, werden die Züge der KI berechnet und es geht anschließend weiter.

Schlachtfeld: Wenn ihr euch dazu entschließt, Kämpfe selbst zu führen und das Ergebnis nicht berechnen zu lassen, führt ihr eure Armeen in riesigen Echtzeit-Schlachten ins Feld.

In der Multiplayer-Kampagne spielt ihr in Warhammer 3 gleichzeitig. Das heißt, ihr wechselt euch nicht in den Runden ab, sondern agiert zeitgleich – eine der wichtigsten Änderungen zum Vorgänger. Die Runden beendet ihr dann aber gemeinsam. So werden Wartezeiten verkürzt, was vor allem deswegen nützlich ist, weil Warhammer 3 als erstes Total War bis zu 8 Spieler im Multiplayer unterstützt.

Immortal Empires könnt ihr, wie Total War selbst auch, kooperativ oder kompetitiv mit anderen Spielern zocken. Je nachdem, wie weit ihr auf der Karte voneinander entfernt seid, sind Kriege oder Allianzen unwahrscheinlich oder sogar notwendig für eure Expansion und den Sieg.

Das steckt in Immortal Empires: Grundsätzlich bringt der DLC „nur“ die Möglichkeit, die alten Teile der Warhammer-Reihe auch im neuen Total War zu spielen. Das zieht allerdings einige Dinge nach sich, die damit einhergehen:

sämtliche Völker aus Warhammer 1 und Warhammer 2 sind spielbar

die Karte ist deutlich größer und umfasst nun die gesamte Welt der Warhammer-Reihe

insgesamt über 287 Fraktionen sind anzutreffen und kämpfen im Gleichgewicht der Mächte gegeneinander

Die neue Kampagne ist eine reine Herrschafts-Kampagne. Ihr habt also keine weiteren Ziele, als eine gewisse Anzahl an Städten einzunehmen oder niederzureißen und Armeen aufzustellen. Es handelt sich quasi um einen „Sandbox“-Modus.

Wenn ihr Warhammer 3 oder die Vorgänger bereits gespielt habt, fallen euch vielleicht Änderungen auf wie etwa neue Startpositionen für einige Herrscher. Mehr zu den Immortal Empires lest ihr im ausführlichen Test auf der GameStar.

Immortal Empires spielen – Das braucht ihr dazu

Grundsätzlich ist Immortal Empires kostenlos. Die neue Kampagne könnt ihr spielen, insofern ihr Total War: Warhammer 3 und die beiden Vorgänger besitzt. Ihr habt allerdings nur Zugriff auf diejenigen Völker und Kommandanten, deren Grundspiel und DLC ihr auf der gleichen Plattform aktiviert habt.

Wollt ihr etwa die Skaven spielen, müsst ihr alle 3 Warhammer-Spiele auf der gleichen Plattform besitzen – zum Beispiel Steam.

Spielt ihr Warhammer 3 über den Xbox Game Pass, habt ihr keinen Zugriff auf die anderen Warhammer-Spiele und -DLCs, die ihr auf Steam oder im Epic Games Store gekauft habt. Ihr müsst euch in diesem Fall Warhammer 3 noch einmal in dem Shop aktivieren, in dem ihr die anderen Warhammer-Teile besitzt.

Die Vorgänger-Teile erscheinen zu späteren Zeitpunkt auch im Microsoft Store, jedoch steht noch offen, wann das passiert. Erst dann sind die Immortal Empires auch für den Game Pass verfügbar. Es soll an einer barrierefreien Lösung gearbeitet werden, ob und wann die kommt, ist noch unklar.

Zusammen mit den Immortal Empires erscheint auch der neue „Champions of Chaos“-DLC. Dieser bringt 4 weitere, spielbare Kommandanten für die Chaos-Fraktionen ins Spiel. Diese haben sogar besondere Mechaniken, bei denen sie ihr Reich durch Vasallen verwalten lassen.

Der DLC ist allerdings kostenpflichtig und muss zusätzlich gekauft werden, wie auch die DLCs der Vorgänger, wenn ihr sie noch nicht besitzt.

Das beste Strategiespiel 2022 laut Metacritic

Für wen lohnt sich Immortal Empires? Jeder, der schon Total War: Warhammer 3 besitzt, sollte Immortal Empires unbedingt ausprobieren – vor allem, wenn ihr die Vorgänger ohnehin schon besitzt. Die meisten von euch dürften aber sowieso eifrig auf den Release warten.

Total War richtet sich vor allem an Fans von Strategiespielen. Die Warhammer-Reihe bringt hier aber auch einen Fantasy-Aspekt mit ins Spiel, der sogar Rollenspieler begeistern kann. Seid ihr auch nur etwas Strategie-affin, solltet ihr Immortal Empires zumindest beobachten.

Habt ihr noch gar keine Erfahrung mit dem Spiel, dann seht euch das Grundspiel am besten über den Xbox Game Pass an. So spart ihr Geld und könnt euch erst einmal ein Bild davon machen, ob euch das Spiel liegt.

Durch die große Franchise hinter dem Spiel, solltet ihr auch als Warhammer-Fan einen Blick auf die Reihe werfen. Namhafte Charaktere wie Karl Franz, Ikit Krallenhand und die Champions von Khorne, Slaneesh und Co. in Aktion zu sehen, kann für Fans durchaus spannend sein.

Hinter Warhammer steckt eine riesige Welt, die ihr durch Total War, Wiki-Einträge und mehr genauer kennenlernen könnt:

