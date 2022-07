Einer der wichtigsten Multiplayer-Titel 2022 ist ein kostenloser DLC – Hat endlich ein Release-Datum

Am 23. August erscheint der große DLC Königreich der Unsterblichen („Immortal Empires“) für Total War: Warhammer 3. Das Strategiespiel hat zehntausende Fans, die alle sehnsüchtig auf das Update warten.

Was ist das für ein Titel? Immortal Empires ist ein kostenloses Update für Total War: Warhammer 3. Es vereint die Fraktionen aller Vorgänger zu einer gigantischen Eroberungs-Kampagne im neuen Strategiespiel.

Warum ist Immortal Empires so wichtig? Total War: Warhammer 3 erschien bereits am 17. Februar 2022 und ist laut Metacritic mit 86 % das beste Strategiespiel 2022. Es war schon vor seinem Release eines der meistverkauften Spiele auf Steam.

Allerdings ist Warhammer 3 noch absolut unvollständig. Es fehlen neue Fraktionen, Heerführer und generell ein Grund, häufiger zu spielen. Die Kampagne wird relativ schnell öde. Mit Immortal Empires wird sich das aber ändern.

Die Kampagne verliert ihre nervigen Mechaniken. Stattdessen wird auf Eroberung gespielt und bei der Größe der Map kann eine Runde dann gerne mehrere Dutzend Stunden dauern. Auf das Update warten aktuell tausende Fans der beliebten Strategiespiel-Reihe.

Im Gegensatz zu den Vorgängern bietet Warhammer 3 einen Multiplayer für bis zu 8 Spieler, die sogar gleichzeitig agieren können. In Warhammer 2 musste man sich noch abwechseln. Und wie groß der Bedarf an Immortal Empires ist, zeigen die Spielerzahlen (via steamcharts.com):

5.334 Leute spielten Total War: Warhammer 3 in den letzten 30 Tagen mit 10.128 in der Spitze (Stand 14. Juli)

sogar 11.207 Leute zockten den direkten Vorgänger Total War: Warhammer 2 mit 18.581 in der Spitze

immerhin noch 594 Spieler blieben Total War: Warhammer 1 treu – zeitgleich zockten bis zu 1.034 Leute

Da die Total-War-Spiele auch über den Epic Games Store und teilweise mit dem Xbox Game Pass spielbar sind, fehlen die Zahlen hierzu sogar noch. Im Video seht ihr den Trailer zu Immortal Empires:

Immortal Empires vereint Warhammer am 23. August 2022

Was steckt in Immortal Empires? Das Besondere an Immortal Empires ist, dass der kostenlose DLC sämtliche Spiele zusammenfasst und zu einer einzigen Kampagne verbindet. 278 Fraktionen sind dann im Spiel und erweitert die spielbaren Völker im 3. Teil um beliebte Rassen wie:

Skaven, die listigen Rattenmenschen aus dem Untergrund

das Imperium

verschiedene Elfenvölker

Echsenmenschen

Grünhäute, Vampire und mehr

Da das Warhammer-Universum riesig ist, sind auch die Völker vielfältig und bringen verschiedene Mechaniken und Fantasien mit. Anders als etwa Warcraft, ist Warhammer jedoch „dreckiger“, brutaler und richtet sich deutlich an Erwachsene.

Übrigens: Auch, wenn der DLC pauschal kostenlos ist, müsst ihr die anderen Total-War-Teile und Völker-DLCs besitzen, wenn ihr sie in der Immortal-Empires-Kampagne spielen wollt. Ihr könnt problemlos anderen Spielen beitreten, habt aber dann lediglich Zugriff auf die Völker aus Teil 3.

Wann kommt Immortal Empires? In einem Q&A auf YouTube verrieten die Entwickler, dass Immortal Empires am 23. August für den PC startet. Es handelt sich allerdings dem Namen nach um eine Beta, obwohl das Update vollständig sein soll.

Das liegt laut den Entwicklern daran, dass es schlicht durch die gigantischen Ausmaße zu Fehlern kommen kann, die man über die Zeit ausbügeln will.

Der Zeitpunkt ist jedoch zumindest für deutsche Gamer schlecht gewählt, denn am 23. August startet auch die gamescom 2022. Dort werden sicherlich viele Fans auftauchen wollen, da sie dieses Jahr wieder ein physisches Event ist und können damit erst später mit Immortal Empires durchstarten.