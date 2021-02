Total War: Warhammer 3 zeigt ersten Trailer und wird direkt Top-Seller auf Steam

Am gestrigen 4. Februar kündigten Sega und Creative Assembly das Strategiespiel Total War: Warhammer 3 an. Und heute ist es das meistverkaufte Spiel auf Steam. Wie geht das?

Was ist Total War: Warhammer 3? Das Strategiespiel stellt das Finale einer Trilogie dar, welche im Mai 2016 ihren Anfang nahm. Es handelt sich um ein klassisches Total-War-Spiel, in dem ihr eine von mehreren Fraktionen über eine Kampagnen-Karte steuert, Gebiete erobert, Armeen angreift und Missionsziele erfüllt. Auf der Map finden die Aktionen rundenweise statt, die Schlachten jedoch werden in Echtzeit ausgefochten.

Die Trilogie basiert genau wie das Mobile-MMORPG Warhammer: Odyssey auf dem Warhammer-Szenario von Games Workshop, das vor allem durch die Brettspiele bekannt ist und die Spieler in eine düstere Fantasywelt voller Orks und Dämonen versetzt.

Und genau die Dämonen spielen in Total War: Warhammer 3 eine große Rolle. Der neue Teil stellt die Reiche des Chaos und Fraktionen in den Mittelpunkt, welche den Chaos-Göttern Khorne, Nurgle, Slaanesh und Tzeentch angehören. Das Geschehen spielt dieses Mal in den östlichen Ländern Kislev und Cathay. Das Spiel führt eine neue, riesige Map ein.

Kaum angekündigt, schon ist Total War: Warhammer 3 auf Platz 1 der Charts

Warum ist es jetzt schon der Top-Seller? Kaum wurde Total War: Warhammer 3 mit einem epischen Trailer angekündigt, kletterte es auf Platz 1 der meistverkauften Steam-Spiele. Dort befindet es sich Stand 4. Februar 10:30 Uhr noch immer. Die Liste setzt sich aus Titeln zusammen, die in einem nicht genannten Zeitraum die meisten Umsätze generieren.

Total War: Warhammer 3 schaffte es gleich nach der Ankündigung zum Top-Seller auf Steam.

Es gibt mehrere Gründe für diesen Erfolg:

Warhammer besitzt eine große Fangemeinde und diese wartete schon sehnsüchtig auf Teil 3 und das Finale der Trilogie. Die drei Spiele lassen sich zu einer riesigen Weltkarte zusammenfügen, auf der ihr dann spielen könnt. Das macht es für Strategen sehr interessant. Wohl der wichtigste Grund ist, dass Vorbesteller ein zusätzliches Volk als spielbare Fraktion bekommen. Diese Völker sind in allen Total-War-Spielen heiß begehrt. Es steht zwar noch nicht fest, um welches Volk es sich handelt, dennoch müssen Fans es mit in die Sammlung aufnehmen.

Was sagen die Spieler zum Trailer? Gameplay gab es zwar noch keines zu sehen, dennoch macht der Ankündigungstrailer Lust auf das Strategiespiel. Er wurde bisher auf Youtube 1.128.651 Mal aufgerufen und besitzt 76.915 Daumen nach oben und 1.109 negative Bewertungen (Stand 4. Februar um 10:30 Uhr).

Hier einige Stimmen zum Trailer:

King Wiku meint auf Youtube: „Ich liebe es, Kislev, die Dämonen und auch Cathey in diesem Spiel zu sehen. Ich hoffe, die Chaoszwerge sind auch dabei!!!!“

totorial boss stimmt zu (via Youtube): „Cathay, Kislev und endlich eine richtige Chaos-Fraktion. Buchstäblich das, worauf ich gewartet habe, seit Warhammer 1 erschienen ist. Ich liebe euch!“

lonelyGoats schreibt auf reddit: „Wow Cathay als Volk – die haben nicht einmal Tabletop-Modelle erhalten! Lang lebe Warhammer Fantasy!“

wellichickenpie hat eine Vermutung, was die Vorbesteller-Fraktion angeht (via reddit): „Wenn der Vorbestellerbonus die Chaos Zwerge sind, könnte das erklären, warum wir bereits die dunklen Länder auf der Karte sehen.“

Wann erscheint das Spiel? Der Release von Total War: Warhammer 3 ist für später in diesem Jahr auf Steam und im Epic Games Store geplant. Ein genaues Datum wurde noch nicht genannt.

Wie sieht es mit Multiplayer aus? Die Total-War-Spiele haben traditionell mehrere Multiplayer-Modi. So ist es möglich, die Kampagne gemeinsam zu spielen oder einfach nur online Schlachten auszutragen. Das dürfte auch bei Total War: Warhammer 3 wieder der Fall sein.

Freut ihr euch auch auf den Release von Total War: Warhammer 3? Könnt ihr den Hype nachvollziehen?

