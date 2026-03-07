Das neueste Spiel der schwedischen Strategie-Genies bestraft euch jetzt, wenn ihr es euch zu gemütlich macht

Europa Universalis V, das neueste Spiel aus dem Hause Paradox, hat ein großes Update bekommen. Das liefert mehrere neue Features und Mechaniken – darunter eine, die euch bestraft, wenn es zu gut für euch läuft.

Was ist das für ein Spiel? Europa Universalis V (kurz EU V) ist der neueste Ableger der Strategiereihe, die von Paradox Interactive entwickelt wird. Das schwedische Studio ist für hochkomplexe Strategiespiele mit detaillierten Weltkarten bekannt, EU V führt das Ganze aber nochmal auf die Spitze und geht noch viel tiefer ins Detail als alle bisherigen Paradox-Spiele.

Europa Universalis V erschien am 4. November 2025, allerdings in einem noch recht unfertig wirkenden Zustand. Am 5. März 2026, also rund vier Monate nach Release, kam nun Patch 1.1 Rossbach.

In diesem Video geben euch die Entwickler eine Übersicht über alle Änderungen, die Patch 1.1 bringt:

Europa Universalis 5 bestraft euch jetzt fürs Faulenzen

Was steckt im Update? Das besteht aus vielen Bugfixes, aber auch neuen Inhalten und Gameplay-Mechaniken. So gibt es unter anderem eine neue Spielregel, mit der ihr die Aggressivität von KI-Spielern einstellen könnt. Zudem gibt es eine brandneue „Complacency“-Mechanik.

Die gesamten Patch-Notes zu Update 1.1 findet ihr im Forum der Entwickler (forum.paradoxplaza.com).

Die „Complacency“-Mechanik soll den langsamen Niedergang eines Reichs simulieren, das sich lange keinen externen Bedrohungen stellen muss. Spielerisch wird es vor allem dafür sorgen, dass ihr es euch nie zu gemütlich machen solltet.

Warum solltet ihr es euch nie zu gemütlich machen? Es gibt verschiedene Faktoren, die die „Complacency“ (auf Deutsch würde man das wohl am ehesten als „Selbstzufriedenheit“ oder „Selbstgefälligkeit“ bezeichnen) beeinflussen. Fehlt eurem Reich etwa ein echter Rivale, der euch auf Trab hält, steigt sie an.

Ist die Complacency zu hoch, hat das negative Auswirkungen auf euer Reich und dessen Bevölkerung. Ihr seid also dazu angehalten, euch im Spielverlauf immer neue starke Rivalen zu suchen und euch nicht nur auf euren Erfolgen auszuruhen. Dies dürfte das Spiel etwas herausfordernder machen, vor allem, wenn ihr mit eurem Reich sonst zu übermächtig wärt.

