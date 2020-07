Cortyn ist von The Last of Us Part II ziemlich mitgenommen. Zeit zu erklären, warum das Spiel so grandios und doch eiskalt ist.

In den letzten Wochen habe ich, Cortyn von MeinMMO, so viel Freizeit wie möglich in „The Last of Us Part II“ gesteckt. Es war eines der Spiele, auf das ich seit der Ankündigung gespannt gewartet habe und ich wusste: Ich werde mich nicht spoilern, egal was passiert.

Trotzdem ging die „Hasswelle“ nicht ganz an mir vorbei, die das Spiel kurz nach Release abbekam. Doch ich ließ mich nicht beirren und habe es artig durchgezockt. Jetzt muss ich darüber schreiben – denn kein Spiel hat mich so berührt und bewegt, wie The Last Of Us Part 2.

Spoilerwarnung: Ich komme nicht drumherum, einige (größere) Spoiler zu The Last of Us Part II anzusprechen. Wer das Spiel noch nicht gespielt hat, kann jetzt noch schnell wegklicken.

Ich bin im Gaming vieles gewohnt. Wenn es irgendwo ein Spiel mit guter, intensiver Story oder interessanten Wendungen gibt, dann habe ich es vermutlich gespielt. Ich mochte die verdrehte Geschichte von Doki Doki Literature Club genau so wie die übertriebene Dramatik eines absolut jeden „Final Fantasy“-Teils oder eines Persona 5.

The Last of Us Part II knüpft an Teil 1 an

Doch The Last of Us (1) auf der PlayStation 3 hatte für mich immer einen Ehrenplatz. Es war ein Meilenstein in der Art der Erzählung und hat – für mich – Story-Games auf das nächste Level gehoben. Die Geschichte von Joel, der seine Tochter verloren hatte und in einer Art Zombie-Apokalypse zurechtkommen muss und dabei Ellie beschützt und sich immer mehr für sie aufopfert, war grandios. Die Charaktere waren überzeugend, ich hatte beide für immer ins Herz geschlossen.

Abby – die Antagonistin des Spiels.

Entsprechend groß war meine Vorfreude auf The Last of Us Part II. Meine Erwartungen waren gigantisch. Wie so oft befürchtete ich bereits: Ein Teil 2 kann nicht so gut sein wie ein Teil 1. Es ist unmöglich, meine Erwartungshaltung zu befriedigen. Doch ich irrte mich gehörig.

Grob zusammengefasst spielt man The Last of Us Part II in zwei Teilen. Man beginnt als Ellie. Sie ist das (inzwischen erwachsene) Mädchen, das man in Teil 1 beschützen musste. Ohne den genauen Grund zu nennen, widerfährt Ellie zu Beginn der Handlung etwas Schreckliches. Eine Gruppe von Fremden, die von einer Frau namens Abby angeführt werden, begeht eine grausame Tat. Eine, die Ellie gnadenlos Rache schwören lässt und von dortan ihr ganzes Leben erfüllt.

Ellie erlebt etwas schreckliches – das setzt die Ereignisse des Spiels in Gang.

Düstere, brutale Szenen bestimmen die Atmosphäre

Die nächsten drei Tage macht man sich als Ellie auf, um genau diese Personen zu jagen und umzubringen – einen nach dem anderen. Es ist eine von Hass und Rache getriebene Geschichte. Das Töten jedes Charakters dieser feindlichen Gruppe fühlt sich befriedigend an, denn die Rache ist gerecht. Zumindest am Anfang dachte ich das.

Doch ab ungefähr der Hälfte von Ellies Reise wandelt sich das Bild. Wir suchen eine Frau namens „Nora“, die in einem Krankenhaus arbeitet. Auch sie muss noch sterben. Nach einer Verfolgungsjagd drängen wir sie in die Enge. Durch verschiedene Umstände ist sie ohnehin schon totgeweiht und würde in den nächsten Tagen von ganz alleine umkommen. Doch das genügt Ellie nicht, sie will diese Frau leiden sehen.

Und genau hier macht The Last of Us Part 2 etwas ziemlich ausgefallenes. Anstatt die „Action“ und die Brutalität in vollem Ausmaß zu zeigen, wie es bisher der Fall war, zeigen sie etwas anderes. Die Kamera ist vollkommen auf Ellies Gesicht gerichtet. Man sieht jedes kleines Zucken, das wütende Funkeln in ihren Augen. Man sieht, wie zerfressen sie von ihrem Hass geworden ist. Die Menschlichkeit fehlt.

Das kleine „Viereck“-Symbol – es zwingt uns zum Handeln.

Doch rasch wird klar, dass Ellie nicht einfach so zuschlägt. Der Spieler muss es tun „Viereck“ erscheint nach einer Weile auf dem Bildschirm. Drei Schläge müssen es sein. Drei Schläge, die man als Spieler nicht tun will. Ich habe lange gewartet, ob Ellie nicht irgendwann aufhört, wenn ich sie nicht zuschlagen lasse. Aber das geht nicht. TLOU2 zwang mich zu etwas, das ich nicht tun wollte.

Obwohl die Kamera vollkommen auf Ellie gerichtet bleibt, macht das die Szene viel grausamer, als wenn man Nora gesehen hätte. Jeder Schlag zerstört mehr von der Ellie, die ich in Teil 1 geliebt habe. Jeder Schlag macht Ellie zu etwas neuem. Etwas, mit dem ich mich zwar noch identifizieren kann, weil ich ihren Hass grundsätzlich berechtigt finde – doch das Ausmaß übersteigt inzwischen vieles.

Nach drei Tagen kommt es dann zur finalen Konfrontation. Ellie gegen Abby, der vermeintliche Höhepunkt des Spiels. Doch anstatt diesen Konflikt endlich aufzulösen, geschieht etwas anderes.

Aus Antagonist wird Protagonist

Das Spiel beginnt von vorne. Dieses Mal aber nicht aus Sicht von Ellie, sondern aus Sicht von Abby. Als Spieler werden wir in die Rolle der Frau gezwungen, die wir zuvor stundenlang zu hassen gelernt haben. Es hat mich fertig gemacht. Wieder musste ich den Bildschirm eine Weile lang anstarren. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht Abby spielen, denn ich habe sie gehasst. Doch meine Neugierde auf den Fortgang der Story war schlicht zu groß.

Die Szenen als Abby verleihen ihr Persönlichkeit und machen sie sympathisch.

Und wieder hat TLOU2 etwas getan, was es so schrecklich gut macht. Das Spiel verpasst Abby eine umfassende Darstellung. Wir erleben, was für eine Rolle sie in ihrer Gesellschaft einnimmt. Wir sehen, wie ihre Freunde mit ihr witzeln und sie respektieren. Wir erleben ihre Tierliebe, erleben ihre Stärken und Schwächen, wie etwa ihre Höhenangst. Langsam, ganz langsam zerfällt das Bild der bösen, verhassten Abby. Und immer wieder denke ich mir „Tut mir das nicht an… macht sie bitte nicht sympathisch…“ – doch es geht nicht.

Schlimmer sind nur die Augenblicke, in denen Abbys Freunde sich von ihr trennen. Als Abby sich am Ende des Tages von ihrer guten Freundin Nora im Krankenhaus verabschiedet, musste ich schwer schlucken. Denn ich wusste, dass kurz darauf Ellie – die ich gespielt habe – hereinplatzen würde, um Nora kaltblütig und brutal zu ermorden.

Viele von Abbys Freunden treffen wir – obwohl wir wissen, dass Ellie schon bald auftauchen wird.

Wir erfahren von Abbys Liebe, von den Plänen ihrer Freunde, von den Abenteuern und von ihrer Geschichte, die ihre anfängliche Tat genauso gut nachvollziehbar macht, wie Ellies persönlichen Rachefeldzug.

Der Höhepunkt ist ein emotionales Chaos

Zum zweiten Mal erreichen wir den Höhepunkt und es kommt zum Duell zwischen Ellie und Abby.

Ich war vollkommen fertig und nervlich am Ende. Das Spiel lässt mich diese Szene als Abby spielen. Obwohl ich wusste, dass TLOU2 mir keine Entscheidungsfreiheit lässt, musste ich nachdenken, wie ich vorgehe. Kann ich mit Abby wirklich Ellie angreifen und versuchen, sie zu töten? Welcher dieser beiden Charaktere hat mehr „Recht“ den anderen zu hassen? Welcher Hass ist besser begründet? Will ich überhaupt, dass die beiden aufeinander losgehen?

Mit Abby Ellie anzugreifen war schwierig – und doch nachvollziehbar.

Doch es ist wieder die Konsequenz der Emotionen, die hier auf den Spieler übertragen wird. Der Hass und Wunsch nach Rache zwingt die Charaktere zu Taten, die sie vielleicht gar nicht begehen wollen. Keine von beiden hat Spaß daran, ein Leben auszulöschen. Keine von beiden will Freunden und Angehörigen das Leid zufügen, einen Menschen verloren zu haben. Doch der Hass zwingt sie, ebenso wie mich als Spieler.

Ich habe vor Anspannung gezittert und kein anderes Spiel der letzten Jahre hat mich so stark Wut, Verzweiflung und Trauer spüren lassen, wie TLOU2. Es war weitaus mehr als eine erzählte Geschichte, es war eine Story, die den Spieler ergreift und mitreißt, ihn mit unliebsamen Gefühlen konfrontiert und zwingt, sich damit auseinanderzusetzen.

Ich habe schon viel von der Story verraten, aber sie endet nicht auf diesem vermeintlichen Höhepunkt. Das Spiel geht noch ein ganzes Stück weiter und beide Charaktere machen noch eine Menge durch. Vieles davon solltet ihr selbst erleben und nicht hier von mir auf die Nase gebunden bekommen.

The Last of us Part II bewegt wie kein anderes Spiel zuvor

Wenn ich nun im Internet die Bewertungen von vielen Leuten lese, die dem Spiel 0 Punkte geben, kann ich nur fassungslos den Kopf schütteln. Da wird behauptet, das Spiel habe „sein Erbe weggeworfen“ und „alles aus Teil 1 bedeutungslos gemacht“. Dem kann ich nicht zustimmen. Denn das Spiel ging nicht „falsch“ mit den Charakteren um, die es in Teil 1 aufgebaut hat. Es waren die perfekten Konsequenzen daraus.

Einige der Sprecher der Charaktere, aber auch der Game Director, bekommen Drohungen über Twitter. Hier würde ich mir wünschen, dass diese Leute mal einen Gang zurückschrauben und ihre Emotionen etwas besser zügeln – denn genau das ist eigentlich die Lehre, die TLOU2 zu vermitteln versucht.

Ein ewiger Kreislauf des Hasses, aus dem manch einer nie ausbricht.

Hinter all dem steht die (zwar nicht ganz neue) Aussage, dass man sich niemals von Hass verleiten lassen sollte – dass es immer die bessere Tat ist, zu verzeihen und an Leid zu wachsen. Denn wenn man das nicht kann, verliert man früher oder später alles. Freundschaften, Empathie, Menschlichkeit und den eigenen Seelenfrieden. Diese simple und doch so wichtige Lehre wurde in keinem Spiel so intensiv transportiert wie in The Last of Us 2. Nicht nur die Charaktere hassen und (einige) lernen ihren Hass zu überwinden – auch wir als Spieler tun das. Das ist nicht weniger als genial.

The Last of Us Part II hat mir eine Achterbahn der Gefühle beschert. Es hat mich einen Charakter spielen lassen, den ich abgrundtief hasste. Dann hat es diesen Charakter genommen und ihn immer sympathischer gemacht. Mehrmals dachte ich „Hör auf damit! Ich will sie nicht mögen!“ – Doch es ging nicht.

The Last of Us Part II spielte mit meinen Gefühlen. Ein Spiel, das so intensiv ist, so viele Emotionen auslösen kann und mich nach dem Abspann mehrere Stunden völlig fertig zurücklässt, ist nicht weniger als ein Meisterwerk. Wenn Singleplayer-Spiele es schaffen, mich so zu berühren und mich zwingen, meine eigenen Taten zu reflektieren, wie es kein Film zuvor konnte, dann ist das grandios.

Erlebt dieses Spiel selbst. Es ist eine Erfahrung, wie ihr im Gaming aktuell keine zweite finden könnt.