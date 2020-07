Metacritic reagiert auf Hass gegen „The Last of Us II“ – Aber zu spät

The Last Of Us II hat auf Metacritic mit schlechten User-Review und Reviewbombing zu kämpfen. Die Plattform hat nun eine Änderung eingeführt, die so ein Review-Bombing zum Launch eines Spiels zukünftig verhindern soll. Leider kommt das zu spät – und aus den falschen Gründen, findet MeinMMO-Autor Benedict Grothaus.

So reagiert Metacritic: Die Website Metacritic sammelt Bewertungen zu Spielen von Nutzern und der Gaming-Presse. Beides wird auf Metacritic getrennt aufgeführt als Metascore und User-Score. Die Seite ist eine wichtige Anlaufstelle für viele Nutzer, um sich ein erstes Bild von einem neuen Spiel zu machen und gesammelte Meinungen zu lesen.

Bisher konnte jeder, der einen Account besitzt, als Nutzer einfach ein Spiel bewerten. Egal, ob er es gespielt hat, besitzt oder überhaupt kennt. Ein Klick hat genügt, um einem neuen Videospiel eine Note zu geben.

Das geht nun allerdings nicht mehr so einfach – jedenfalls nicht zum Launch eines Spiels. Metacritic hat eingeführt, dass User-Scores eine gewisse Zeit lang nicht verfügbar sind. Stattdessen erscheint die Bitte, ein Spiel doch erst etwas länger zu spielen, ehe man sich eine Meinung darüber bildet.

Den neuen Titel „Ghost of Tsushima“ durfte ich nicht direkt bewerten. Beim US-Magazin Forbes lief die Frist schon am 18. Juli aus.

Warum kommt die Änderung? In der Vergangenheit gab es häufig Fälle, in denen Nutzer Spiele schlecht bewertet haben, um ihren Unmut auszudrücken, ohne das Spiel und Inhalte selbst überhaupt zu berücksichtigen („Reviewbombing“).

Eines der neusten und prominentesten Beispiele für dieses Verhalten ist The Last Of Us II. Durch seine Sozialkritik polarisiert das neue Story-Game stark und ruft teilweise heftige Reaktionen hervor.

Während Kritiker The Last of Us II eine 94/100 geben, es also sehr gut bewerten, steht es bei Nutzern aktuell nur bei 5.5/10. Viele der negativen Kritik mit 0 Punkten sagen, das Spiel hätte eine „LGBT“-Agenda und würde die pushen.

Besonders die Diskussion um The Last of Us II und die vielen negativen Reviews gleich zum Launch, dürften der entscheidende Grund sein, warum Metacritic ausgerechnet jetzt den Schritt gegangen ist, Reviews zum Launch zu sperren.

Ich finde: Das ist viel, viel zu spät und der Grund dahinter ist auch nicht schön.

Das hätte viel früher passieren müssen

Darum kommt das zu spät: Vorweg: Ich finde die Änderung gut und richtig. So etwas war schon lange notwendig. Metacritic hat sich aber viel zu viel Zeit damit gelassen, denn:

The Last Of Us II profitiert davon schon gar nicht mehr

viele andere Spiele zuvor hatten ebenfalls schon das Problem, dass sie zum Launch bombardiert wurden

Das Phänomen mit dem Reviewbombing ist alt und andere Anbieter wie Steam haben als Antwort bestimmte Reviews aus den Meta-Bewertungen einfach ausgeschlossen. Die entsprechenden Nutzer-Reviews werden dort einfach als „themenfremd“ markiert.

So geht Steam mit Reviewbombing um, hier bei Warframe.

Auf Metacritic tauchten ähnliche Probleme bereits sehr prominent in den vergangenen Jahren auf. 2018 etwa erhielt das Survival-Game Fallout 76 massenhaft negative Reviews und das direkt zu Release, als viele Spieler es noch gar nicht ausführlich haben spielen können.

Ähnlich erging es 2019 dem neuen Call of Duty: Modern Warfare. CoD erhielt massig 0-Punkte-Reviews wegen Propaganda-Vorwürfen: Es soll Russland-feindlich gewesen sein. Auch diese 0-Punkte-Reviews kamen, ohne direkt auf das Spiel an sich einzugehen und weitere Kritikpunkte zu erlauben.

Warum muss hier etwas passieren? Alle drei genannten Spiele sind gute Beispiele dafür, warum gegen Reviewbombing vorgegangen werden sollte. The Last Of Us II und Call of Duty haben sich schließlich als hervorragende Spiele und Top-Titel in ihren Kategorien hervorgetan.

Spiegelt sich das jedoch in den User-Scores wider? Nein. Achtet nun jemand, der lieber anderen Spielern als der Presse vertraut, nur auf die reine Zahl, lässt er sich von dieser vielleicht abschrecken und verzichtet darauf, die Games zu spielen, obwohl sie ihm gefallen könnten.

Fallout 76 hatte stark mit schlechten Reviews zu kämpfen – Dabei zeigen die neuen Bewertungen auf Steam, dass es durchaus ein gutes Spiel geworden ist.

Ähnlich sieht es bei Fallout 76 aus. Sicherlich ist und war es nicht perfekt und hat mit vielen Fehlern und Bugs zu kämpfen. Es war aber zu keinem Zeitpunkt „0-Punkte-schlecht“. Zumal sich damals viele Bewertungen nicht einmal aufs Spiel selbst bezogen haben, sondern darauf, dass sich einige Hardcore-Fans einen Nachfolger für Fallout 4 gewünscht haben – einfach einen weiteren Singleplayer der Reihe, kein Multiplayer-Game.

Auf den „Hate Train“ zu Fallout 76 sind im Anschluss viele Influencer, Nutzer und Foren-Besucher eingestiegen – sehr zum Leidwesen der eigentlichen Spieler. Das ging teilweise so weit, dass Spieler, die Fallout 76 mochten, dafür angefeindet wurden.

Reviewbombing hier zu unterbinden, hätte mit Sicherheit geholfen, das gesamte Narrativ etwas anders zu gestalten, sodass weniger Hass von allen Seiten gekommen wäre. Die heftige Kritik an Fallout 76 wäre, meiner Meinung nach, sogar ein besserer Grund für die Einführung gewesen, als es das aktuell bei The Last Of Us II ist.

Wann hätte das kommen müssen? Einen konkreten Zeitpunkt kann ich nicht nennen. Ich kann nur sagen: Sehr viel früher. Vielleicht schon zu Release der Website, spätestens aber zum ersten Fall von Reviewbombing, der jemals aufgetreten ist.

Es sollte selbstverständlich sein, dass sich Spiele-Reviews auf das Spiel beziehen und nicht auf irgendwelche Umstände und Kontroversen, die nur peripher damit zu tun haben. Darum ist für mich klar: jetzt ist zu spät.

Allerdings ist nicht nur der Zeitpunkt ein Problem. Auch der Grund, aus dem nun gehandelt wird oder zumindest jener, welcher der Ursprung zu sein scheint, ist aus meiner Sicht ziemlich problematisch.

Regulierung ja, aber bitte keine Zensur

Warum ist der Grund ein falscher? Bei The Last Of Us II beziehen sich viele negative Bewertungen auf die „political correctness“ des Spiels. Schaut man sich einmal die Kommentare zu diesen Reviews auf Metacritic an, findet man etwa:

Vorwürfe über Manipulation und „brainwashing“

Kritik am Umgang mit Homosexualität und LGBQT

Unzufriedenheit mit der Story im Allgemeinen

Die lesbische Beziehung von Ellie scheint viele zu stören, aber ist sie das eigentliche Problem?

Ich habe selbst The Last Of Us II nicht gespielt, weil mich die Story bereits bei Part 1 nicht packen konnte. Ich will deswegen weder das Spiel bewerten, noch, wie sehr Kritik an der Story gerechtfertigt ist, kann aber bereits an Gameplay-Videos sehen, dass diese Gründe alleine nicht für 0 Punkte ausreichen. Cortyn aus unserem MeinMMO-Team ist stark von The Last Of Us II überzeugt.

Ein viel größeres Problem als die Kritik an der Story scheint für viele „0-Punkte“-Krieger der Vorwurf zu sein, wie The Last of US II mit LGBQT umgeht. Hier befinde ich mich zwischen den Fronten:

Einerseits finde ich es gut, dass ein solches Thema prominenter vertreten ist und dass homosexueller Umgang als „normal“ und selbstverständlich in einem Spiel angesehen wird.

Andererseits nervt es mich gewaltig, dass immer mehr Spiele ihre Diversität zu einem Verkaufsargument machen. Ein Spiel sollte überzeugen, weil sich gut spielt, nicht, weil es eine breite Auswahl an Charakteren mit verschiedenen Hautfarben und sexuellen Vorlieben herauskehrt.

Schwarze Elfen in World of Warcraft – Warum fällt euch das so schwer?

Konkret den Umgang mit Homo-, Bi- und Transsexualität finde ich äußerst kritisch. Ich selbst bin bi- bzw. pansexuell und hatte viele Jahre, in denen ich mich fragte, was „falsch“ mit mir ist, damit zu kämpfen, bis ich mich endlich selbst „besser verstanden“ habe.

Ich will nicht, dass nun irgendwelche Leute daraus Profit schlagen, weil es sich gerade ergibt. Für mich ist das kein respektvoller Umgang mit dem Thema, sondern „das Fähnchen in den Wind halten.“

Und wenn jedem Spiel nun der Diversitäts-Stempel aufgedrückt wird, führt das vermutlich eher zu Trotz-Reaktionen und Unmut unter den Gamern, als zu tatstächlicher Inklusion.

Was genau ist nun meine Kritik? Die Schwierigkeit daran, dass Metacritic nun auf die ganze Problematik reagiert, ist für mich, dass es sich anfühlt, als wollte Metacritic ausgerechnet anhand dieses Review-Bombings nun eine Zensur einführen und das Review-Bombing aus genau diesem politischen Grund verbieten, während man die Review-Bombings aus anderen Gründen einfach so hingenommen hat.

Spieler, die unzufrieden damit sind, wie Entwickler und Publisher ihre Spiele vermarkten, werden nun künftig zum Schweigen gebracht.

Viele Fans haben jetzt schon den Eindruck, dass ihnen die Möglichkeit fehlt, Kritik äußern zu können und dabei gehört zu werden. Und gerade das Thema Diversität ist so spannungsgeladen und aktuell wie kaum ein anderes. Den Menschen, die darüber sprechen wollen, fehlt aber eine geeignete Plattform für die Diskussion.

Es fühlt sich an, als sei diese Thematik der Diversität in den vergangenen Monaten und Jahren immer häufiger in Spielen prominent vertreten.

Darum kann ich die Kritik daran durchaus nachvollziehen und verstehe, wenn sich Leute darüber aufregen, selbst wenn sie nicht per se dagegen sind.

Es gibt gute Möglichkeiten, das Thema anzusprechen, ohne aufdringlich zu sein – ESO etwa geht mit LGBQT+ genau richtig um, findet MeinMMO-Autorin Larissa Then.

Andererseits finde ich es falsch, dass die Kritiker ausgerechnet User-Reviews dazu nutzen, um ihre Meinung auf diese Weise zu verbreiten. Bewertungen sollten ein Spiel möglichst als Ganzes bewerten, nicht nur einzelne Punkte daraus.

Es sucht kaum noch jemand das Gespräch – Nutzer wollen nur ihrer schlechten Laune Luft machen und Anbieter unterbinden das kompromisslos. Wie soll man da gemeinsam Lösungen finden?

Das zusammen führt zu dem Problem, dass sich Kritiker wieder einmal überfahren fühlen, weil sie ihrem Frust keinen Ausdruck mehr verleihen können und sich ihre Meinung damit noch stärker verhärtet. Es ziehen sich immer klarere Grenzen und keiner ist mehr bereit, vernünftig miteinander zu reden. Zugleich wirkt das so, als hätte Metacritic erst dann reagiert, wenn eine bestimmte Gruppe laut genug danach schreit.

Es wirkt ebenfalls so, als würde der Anlass bei The Last of US II gerade gut passen. So scheint es, als geht es Metacritic gar nicht darum, die Integrität der Bewertungen zu bewahren, wie es schon bei CoD oder Fallout nötig gewesen wäre.

Ich finde gut, dass etwas gegen Reviewbombing auf Metacritic gemacht wird. Ich finde aber nicht gut, wie das passiert und dass es sich ausgerechnet an The Last of Us II entzündet.