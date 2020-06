Das sagen die Metacritic-Tests zu The Last of Us Part 2

Das lang erwartete The Last of Us Part 2 erscheint nächste Woche Freitag, am 19. Juni. Viele Gaming-Webseiten durften das PS4-Adventure bereits ausprobieren und überschlagen sich mit dem Lob. Wir fassen zusammen, wie das Spiel bisher bewertet wird.

Was sind die Highlights des Spiels? The Last of Us Part 2 wird in jedem Test für die unglaubliche Atmosphäre und die dunkle und von Rache getriebene Geschichte gelobt.

Highlights sollen dabei die Mimik, die Soundkulisse und die Sprecherqualitäten von Ashley Johnson sein, die Ellie im englischen vertont.

Der neue Teil soll sich dabei stark mit dem Thema Gewalt auseinandersetzen und dazu führen, dass ihr euer Handeln ständig hinterfragt. Wie genau das ausfällt, ist nach den Tests schwer einzuschätzen, da Sony strikte Vorgaben bei der NDA gesetzt hat.

Die Geschichte von The Last of Us soll nicht nur auf der PS4 erzählt werden. HBO arbeitet derzeit an einer Serie zur Spiele-Reihe

Ellie mit ihrer Gitarre – Doch laut einigen Tests spielt sie diese im neuen Teil viel zu selten.

Die Wertungen im Überblick

Die Wertungen bei Metacritic: Zu The Last of Us Part 2 gibt es derzeit 64 Bewertungen, die bei Metacritic eingegangen sind. Durchschnittlich erhält das Spiel dort einen Score von 95, wobei einige Wertungen einem anderen System folgen, als bei Metacritic selbst.

Wir haben die 15 der bekanntesten Seiten für euch in der Übersicht gesammelt:

Gamerant: 5/5 Sterne – 100 Punkte

IGN: 10/10 – 100 Punkte

Gameinformer: 10/10 – 100 Punkte

VG247: 5/5 Sterne – 100 Punkte

Eurogamer Italy: 10/10 – 100 Punkte

Gamesradar: 5/5 Sterne – 100 Punkte

Telegraph: 5/5 Sterne – 100 Punkte

The Guardian: 5/5 Sterne – 100 Punkte

Shacknews: 9/10 – 100 Punkte laut Metacritic

Millenium: 95 Punkte

4Players: 94 Punkte

Ausgamers: 9,2/10 – 92 Punkte

USGamer: 4,5/5 – 90 Punkte

Gamespot – 8/10 – 80 Punkte

IGN Japan: 7/10 – 70 Punkte

Wie sehen die Bewertungen in Deutschland aus? Von den deutschen Seiten ist nur 4Players bei Metacritic zu finden. Doch auch andere Redaktionen haben The Last of Us Part 2 bereits getestet:

IGN Deutschland – 10/10

PCGames – 10/10

Gamepro – 97 Punkte

Playfront – 9,7/10

The Last of Us 2 bekam wegen der realistischen Optik viel Aufmerksamkeit.

Das sagen die Bewertungen

Viele Bewertungen bezeichnen The Last of Us Part 2 als Meisterwerk. Wir haben uns einige Aussagen von Testern zusammengefasst.

Videospiel-Fiktion über bahnbrechende Macht – The Guardian

Bei The Guardian ist die Autorin vor allem von der Inszenierung des Spiels angetan. Sie sorgt dafür, dass man sofort im Spiel gefangen ist, sich manchmal unwohl fühlt und trotzdem von diesem nicht mehr loskommt:

Die grafischen und technischen Errungenschaften des Spiels sind ebenso der Schlüssel zu seiner Macht: Alles, von der Animation bis zum Szenenaufbau, jedes Gebäude, jedes zerschlagene Möbelstück und jedes winzige Schmuckstück, aus dem dieses post-apokalyptische Amerika besteht, ist akribisch und verblüffend. Keza MacDonald bei The Guardian

Ein schonungsloses Meisterwerk – GamePro

Unsere deutschen Kollegen von der GamePro sind schwer begeistert vom zweiten Teil zu The Last of Us. Bei ihnen gab es lediglich Abzüge für Probleme bei der Begleit-KI.

Die Redaktion bietet dabei das Fazit von 3 Redakteuren an. Linda Sprenger schreibt:

Meine längste Spielsession betrug zwölf Stunden am Stück. Ich habe sogar von dem Spiel geträumt, bin morgens mit dem Gedanken aufgewacht, mich sofort wieder in diese Welt stürzen zu wollen. So sehr hat mich The Last of Us Part 2 in seinen Bann gezogen. […] In keinem anderen Spiel habe ich so sehr mit den Figuren mitgefiebert, mitgelitten, mitgeweint und mitgelacht. Kein anderes Spiel hat mich auch Tage später noch so sehr beschäftigt. […] Für mich entpuppt sich The Last of Us 2 als eine der emotionalsten Videospiel-Erfahrungen, die ich je gemacht habe – und letztendlich als eine der schönsten. Denn so kräftig wie mir das Spiel in die Magengrube tritt, so kräftig trifft es mich auch mitten ins Herz.

Ein Meisterwerk, das seines Vorgängers würdig ist – IGN

Eine der Top-Bewertungen kommt von IGN. Sowohl in der englischen, als auch der deutschen Version erhält das Spiel die Wertung 10. Im Englischen fasst der Autor seine Erlebnisse zu The Last of Us Part 2 wie folgt zusammen:

Das Spiel bietet eine vielschichtige, emotional erschütternde Story mit Stealth- und Action-Gameplay, das die Mechanik des ersten Spiels verbessert und gleichzeitig etwas mehr von der größeren Mobilität und Action von Uncharted integriert. Doch obwohl Teil 2 ein spannendes Abenteuer ist, nimmt es sich doch Zeit für eine atemberaubende, nuancierte Erforschung der Stärke und Zerbrechlichkeit des menschlichen Geistes. Die PlayStation 4 hat eines der besten Exklusivrechte an einem der besten Spiele dieser Generation. Jonathan Dornbush bei IGN

Wer selbst The Last of Us Part 2 ausprobieren möchte, muss nicht mehr lange warten. Der offizielle Release ist am 19. Juni. Der Multiplayer jedoch wird erst nachträglich ergänzt.