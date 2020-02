Der Release von The Last of Us 2 auf der PS4 wird sehnlichst erwartet. Doch wie steht es eigentlich um den Multiplayer des meist erwarteten Spiels für die PS4?

Schon Teil 1 von The Last of Us hatte Spielern neben der Story rund um Joel und Ellie damals auf der PS3 und dann auch in der Remastered Version auf der PS4 einen Multiplayer-Modus geboten.

Der Nachfolger soll nun an die Erfahrungen von Teil 1 anknüpfen. 2018 gab es auf der E3 schon erste Gameplay-Szenen, zum Multiplayer gab es aber keine weiteren Informationen.

The Last of Us 2 – Was wissen wir zum Standalone-Multiplayermodus

Welchen Multiplayer wird es geben? Hinter dem Multiplayer-Modus für steht wieder das Team, dass auch schon „Factions“ für Teil 1 entworfen hatte.

Entwickler Naughty Dogs hatte über Twitter erklärt, dass der Multiplayer-Modus erst später im Laufe des Jahres kommen werde:

Die Entwickler erklären, sie seien selbst große Fans von „Factions“, dem Multiplayer-Modus von The Last of Us.

Der neue Multiplayer werde aber erst später erscheinen und nicht zeitgleich mit der Story von Teil 2.

In welcher Form, also als kostenloses Update, als kostenpflichtiges DLC oder eigenständiges Spiel, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Wann ist der Release von The Last of Us 2? Das Spiel startet am 29. Mai 2020 auf der PlayStation 4. Ein Datum für den Start des eigenständigen Multiplayers ist bisher noch nicht bekannt.

The Last of Us – Factions als Multiplayer-Modus?

Schon Last of Us bot einen Multiplayer-Modus, den die Fans mochten. Teil 2 soll daran anknüpfen.

Schon The Last of Us und die Remastered Fassung boten abseits der Story auf PlayStation 3 und 4 einen Multiplayer-Modus an. Am 3. September 2019 hatte Sony den Multiplayer auf der PS3 schließlich abgeschaltet.

Welchen Multiplayer bot „The Last of Us“? Beim Mehrspielermodus des PS3 und PS4 Hits handelt es sich um einen 4v4-Modus:

Spieler wählten zu Beginn die Seite der Fireflies oder der Banditen. Spieler mussten dann innerhalb der „The Last of Us“–Spielwelt, die 12 Wochen überleben und so das Spiel gewinnen.

Jedes Match zählte als ein einzelner Tag und brachte dem Spieler Ressourcen, mit denen er seinen Clan verbessern konnte. Die Wahl des Teams bot keine speziellen Vorteile im Multiplayer.

Dabei setzte der Multiplayer-Modus auf die Stealth-Mechaniken aus dem Story-Modus und bot damit keinen direkten Vergleich zu Shootern wie etwa Call of Duy.

Was war das Besondere am Multiplayer? Die Entwickler gingen bei Factions den interessanten Schritt, das Spielerlebnis mit eurer Facebook-Freundesliste zu verknüpfen. Das machte den Multiplayer-Modus besonders intensiv.

The Last of Us bot im Multiplayer gleich mehrere Modi an:

Survivor: Hier hatte jeder Spieler ein Leben pro Runde. Das erste Team, dass 5 Runden gewinnt, gewinnt auch das gesamte Match.

Hier hatte jeder Spieler ein Leben pro Runde. Das erste Team, dass 5 Runden gewinnt, gewinnt auch das gesamte Match. Supply Raid : Jedes Team hat 20 Wiederbelebungen zur Verfügung. Das Ziel ist es, das gegnerische Team zu besiegen.

: Jedes Team hat 20 Wiederbelebungen zur Verfügung. Das Ziel ist es, das gegnerische Team zu besiegen. Interrogation: In diesem Modus mussten Gegner gefangen genommen und ausgefragt werden. Hatte man fünf Untersuchungen (Interrogations) geschafft, tauchte eine rote Lootbox auf der Karte auf, die man nun erobern musste. In diesem Modus hatten die Spieler beliebig viele Leben.