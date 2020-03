Ja, wirklich: „The Last of Us“ bekommt eine eigene TV-Serie

Ein Traum für Zombie-Fans dürfte in Erfüllung gehen. Das PS3-Meisterwerk „The Last of Us“ bekommt eine eigene TV-Serie spendiert.

Wenn man PlayStation-Fans fragt, welches Spiel sie am meisten bewegt hat und wohl die intensivste Erfahrung war, dann gibt es ein Game, das immer wieder genannt wird: The Last of Us. Obwohl Teil 2 gerade in Entwicklung ist und die Vorfreude der Spieler schon seit Monaten angeheizt wird, gibt es nun noch einen weiteren Grund sich zu freuen, denn:

„The Last of Us“ bekommt eine eigene Serie spendiert.

Worum soll es in der Serie gehen? Wie auf der Seite Hollywood-Reporter verraten wurde, soll die Serie vor allem die Handlung des ersten Teils von „The Last of Us“ behandeln. Ob man sich dabei streng an die Vorlage hält oder aber einige Abweichungen macht, um etwa die Story zu verändern und neue Überraschungen zu erschaffen, wurde nicht verraten.

In jedem Fall können wir aber wohl davon ausgehen, dass wir Ellie und Joel in irgendeiner Form treffen – und auch die Widerstandsbewegung der Fireflies. Mit deren Logo hatte HBO nämlich auf Twitter geworben.

Wann erscheint die Serie? Einen Release-Termin für die Sendung gibt es noch nicht. Auch wenn der Twitter-Account von HBO von „bald“ spricht, dürften die Dreharbeiten und die Produktion wohl noch eine ganze Weile dauern. Vor 2021 sollte man also nicht damit rechnen. Aber vielleicht bekommen wir ja in den nächsten Monaten ein konkretes Datum.

Wer kümmert sich um die Serie? Die Leitung über das Projekt hat Craig Mazin, der einigen noch als Drehbuchautor der Serie „Chernobyl“ in guter Erinnerung geblieben sein dürfte. Er arbeitet zusammen mit Neil Druckmann, das war der Creative Director hinter The Last of Us auf der PlayStation 3.

Weitere Umsetzungen sind geplant: Auch wenn es noch keine Details gab, wurde angedeutet, dass weitere Umsetzungen aus dem Videospielbereich angedacht sind. Wir können also davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren noch weitere Spiele zu Serien umgewandelt werden. Neben Diablo 4 arbeitet Blizzard an einer Serie zu Diablo.

Freut ihr euch auf die Serien-Umsetzung von The Last of Us? Oder hättet ihr lieber gesehen, dass man die Videospiel-Reihe bei dem belässt, was sie ist? Welches Spiel würdet ihr euch als Serie wünschen?