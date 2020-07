Schwarze Elfen in World of Warcraft – Warum fällt euch das so schwer?

Schwarze Elfen, Transgender-Charaktere und ein schwules Paar lösten in den letzten Wochen viele Diskussionen um World of Warcraft aus. Cortyn von MeinMMO geht’s gehörig gegen den Strich, wie sich da und über was sich da empört wird.

Mit World of Warcraft Shadowlands wird die Spielwelt von World of Warcraft bunter. Dank neuer Charakter-Anpassungen ist es möglich, den Helden neue Looks zu verpassen und sie mit viel mehr Details auszustatten als bisher.

All das sorgt aber immer wieder für hitzige Diskussionen, die mir, Cortyn von MeinMMO, sauer aufstoßen. Immer wieder kommt es zu plumpen Beleidigungen, offen zur Schau gestellter Homophobie und vielen weiteren Dingen, bei denen man sich die Einführung eines „Internet-Führerscheins“ wünscht, den nur Leute mit Mindestmaß an Anstand erhalten.

Ich versuche in diesem Artikel mal darauf einzugehen und zu erklären, was mich an vielen Kommentaren und vermeintlichen Argumenten stört.

Ja, das sind alles Leeren- und Blutelfen – so können die in Shadowlands aussehen.

Dunkle Haut bei Elfen – Ein Bruch mit der Story?

Fangen wir mit den neuen Hautfarben und Anpassungen an, denn die sind eines der größeren Themen. Mit Shadowlands können die meisten Völker in WoW eine Vielzahl von neuen Hautfarben wählen. Menschen, Blut- und Leerenelfen sind dabei aber am auffälligsten, denn sie bekommen richtig dunkle Hauttöne.

Bei den Menschen hielt sich der Aufschrei relativ in Grenzen und existierte nur vereinzelt. Hier kann ich nur raten, aber ich vermute, dass man dies zu leicht als offensichtlichen Rassismus erkannt hätte. Aber um mal den „Benefit of the Doubt“ gelten zu lassen, kann es natürlich auch einfach sein, dass man damit bei menschlichen Charakteren weniger Probleme hat – immerhin sind die neuen Optionen ja realen Menschen nachempfunden und so ist es möglich, die ganze Bandbreite der Hautfarben der Spieler auch im Spiel zu repräsentieren.

Doch bei den Elfen hörte der Spaß offenbar auf. Dunkelhäutige oder gar schwarze Blutelfen waren offenbar die rote Linie, die WoW ruinieren würde, sobald man sie überschritt – zumindest für ein paar Leute.

Bisher wurden Elfen zumeist hellhäutig dargestellt.

Das Hauptargument ist hier ein Bruch mit der Lore. Elfen wurden schon immer als hellhäutig dargestellt und das nun nachträglich zu ändern, würde Hoch- und Blutelfen einfach ruinieren.

Ich finde das schwierig, hier mit einem „Bruch der Lore“ zu argumentieren.

Ihr konntet hinnehmen, dass:

Nachtelfen schwarze Augen bekommen haben

magiesüchtige Blutelfen die Klasse eines disziplinierten Mönches wählen können

Tauren zu Paladinen wurden

von der Leere verdorbene Elfen Seite an Seite mit den Lichtfanatikern der Draenei kämpfen

Aber bei schwarzen Elfen ist die Grenze überschritten. Wirklich?

Hinzu kommt natürlich der Fakt, dass Elfen fast ausnahmslos in Magie bewandert sind – Magie, die kaum Grenzen kennt. Mit Magie lässt sich im Warcraft-Universum fast alles erreichen, Illusionen gehören zum Standard-Repertoire der Magier in dieser Welt. Optisch könnte jeder Magier sein, was er will – etwas, von dem eitle Elfen wohl in vielen Fällen Gebrauch machen würden.

Ich hab bei solchen Diskussionen dann auch sofort „Ingame-Gespräche“ im Kopf, die Charaktere der Spielwelt führen würden und das Ganze rasch ad absurdum führen.

„Danke, Champion! Wir sind so froh, dass ihr uns unter Einsatz eures Lebens vor der Brennenden Legion, dem Alten Gott N’Zoth und Sylvanas‘ Schreckensherrschaft bewahrt habt, lasst mich euch im Namen aller Anwohner der Stadt meinen Dank ausspre- … Ach, ihr habt ja dunkle Haut und kurze Ohren. Ne, dann nicht. Bye.“

Die Leute haben natürlich recht, dass es bisher keine schwarzen Elfen im Spiel gab. Genau so, wie es übrigens keine weiblichen Oger oder Troggs gibt. Die existieren aber dennoch in der World of Warcraft, sie wurden bisher einfach nicht gezeigt oder sinnvoll dargestellt, weil es keine Notwendigkeit dafür gab.

Ähnlich ist es mit den „neuen“ Hautfarben. Wenn Blizzard nun festlegt, dass es dunkelhäutige Elfen immer gab – was bei der Verbreitung der Elfen auch durchaus Sinn ergibt – dann ist das so. Ich persönlich wollte schon länger eine dunkelhäutige Elfe spielen, die sich irgendwo als Südmeer-Piratin durch die Zeiten geschlagen hat.

Ich kann das bald tun. Ihr alle könnt das auch tun – aber ihr müsst nicht. Wenn es euer Verständnis von World of Warcraft so gnadenlos ruiniert, weil Elfen nun schwarz sein können, dann habt ihr mehrere Optionen: Spielt so einen Elfen nicht und wenn das nicht reicht, spielt ein anderes Spiel. Radikal, aber das sind die Ansichten von einigen der Kommentatoren ja auch.

Keiner drückt euch was ins Gesicht, außer ihr selbst

Ebenso weit hergeholt finde ich den immer wieder aufkommenden Vorwurf, dass einem diese Themen ja „ins Gesicht gedrückt werden“ und man „sowas doch aus Spielen raushalten soll“. Das ist besonders dann ein Problem, wenn es um Charaktere mit einem LGBTQ-Hintergrund geht.

Da wird niemandem etwas ins Gesicht gedrückt. Jeder, der das hier gerade liest, hat sich selbst dazu entschieden, sich damit zu befassen. Immerhin habt ihr den Artikel ja angeklickt – sehr genau wissend, um was es hier geht. Wenn das schon „ins Gesicht drücken“ ist: Dann gibt’s ein fettes „Uff“ von mir.

Sukkubi sind besonders schlimm. Die mögen einfach jeden!

Genau so geschieht es übrigens in World of Warcraft. Da wird einem nichts ins Gesicht gedrückt:

Das sind beides kleine Bausteine einer vielfältigen, großen Fantasy-Welt. Kleine, einzelne Elemente eines großen Ganzen, die zur Lebendigkeit und Vielfältigkeit der Welt beitragen.

Wenn die bloße Existenz solcher Charaktere bereits als „Das wird mir ins Gesicht gedrückt“ interpretiert wird – ja, dann wird einem so ziemlich alles im Leben ins Gesicht gedrückt. Wie man dann noch die eigenen vier Wände verlassen kann, ohne nicht an jeder Ecke empört über irgendetwas zu sein, das sich nicht aktiv dem eigenen Blick entzogen hat, ist mir ein Rätsel.

Pelagos war im Leben körperlich eine Frau, wählt in den Schattenlanden die Gestalt eines Mannes.

Mainstream-SJW-Woke-Unsinn?

Ein letzter Punkt, der oft genannt wird, ist ein Vorwurf in dieser oder ähnlicher Schreibweise: „Ja, die großen Firmen machen das alle doch nur, weil das gerade machen und voll ‚in‘ ist.“

Das will ich gar nicht abstreiten. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Blizzard solche Charaktere und Möglichkeiten zur Anpassung ins Spiel bringt, weil das gerade gut zum aktuellen Zeitgeist passt. Diskussionen über LGBTQ+, alternative Lebensstile und Rassismus sind auf der ganzen Welt ein großes Thema.

Sich da zu positionieren und zu sagen: „In unserer Spielwelt ist das kein Problem, hier gibt es Diversität und wir erhöhen die Darstellungsmöglichkeiten der Charaktervielfalt, um das zu repräsentieren.“ Das ist eine gute Sache. Da ist es auch vollkommen egal, ob Blizzard oder irgendein anderer Konzern das macht, weil sie sich davon gute PR und mehr Einnahmen erhoffen.

Da kommt dann immer rasch der Vorwurf von einer „politischen Agenda“ und „SJW-Propaganda“ oder „Links-grün-versifftes Übertoleranztum“.

Dabei ist es aus meiner Sicht viel simpler:

Eine grundsätzlich gute Tat bleibt erst einmal gut, egal welche Motivation dahintersteckt.

Toleranz für Mitmenschen, die niemanden mit ihrem Lebensstil schaden, ist immer eine gute Sache. Punkt.

Ganz ehrlich, was wäre denn auch die Alternative? Bei einem „Die machen das ja nur, weil es gerade woke ist“, schwingt immer ein „die sollten das nicht machen und lieber gegen diesen Mainstream sein“ mit. Warum? Eine Sache ist nicht grundsätzlich gut oder grundsätzlich schlecht, weil es viele machen. Betrachtet die Sache, um die es geht und nicht, wer es sonst noch alles macht.

Ja, das ist jetzt alles vielleicht ein bisschen anklagend – und wer sich davon angegriffen fühlt, tut das vermutlich zu Recht. Aber mich stört es ungemein, dass solche Themen immer die gleichen, fiesen Kommentare nach sich ziehen, bei denen man sich nach zwei Minuten schon denkt „Lasst uns die Kommentare zu machen, die Beleidigungen sind den Aufwand nicht wert“.

Ich würde gerne mit Euch über das Thema reden, denn ich finde es wichtig. Ich kann jeden nachvollziehen, der nicht darüber reden will – aber diese Spieler*Innen dürfen sich gerne einfach zurückziehen und solche Artikel nicht mehr anklicken. Sie aber anzuklicken und sich dann zu beschweren, dass man so etwas lesen muss, ist ziemlich albern.

Wenn ihr eine andere Meinung zu dem Themenkomplex habt – bitte. Ich bin offen dafür, ich kann Punkte auch nachvollziehen, ohne ihnen zustimmen zu müssen. Doch behaltet bitte einen respektvollen Umgangston bei und legt eure Argumente vernünftig dar.