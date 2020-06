Shadowlands hat in der Charaktererstellung echt viel zu bieten. Damit sieht jeder Charakter in World of Warcraft endlich einzigartig aus.

In den letzten Wochen haben wir viel über die großen Neuerungen von World of Warcraft: Shadowlands gesprochen. Vom Turm Torghast über die Pakte bis hin zu den einzelnen Gebieten wie der Ardenwald oder Bastion. Doch ein kleines Feature haben wir dabei bisher immer nur am Rande berührt, obwohl es mich, Cortyn von MeinMMO, extrem glücklich macht.

Denn die neue Charakter-Anpassung wird mich wohl stärker ans Spiel binden als einige andere Features.

Bisher war die Charakteranpassung in WoW eher mäßig möglich. Es gibt nur wenige verschiedene Besonderheiten pro Volk und im Regelfall laufen viele Spieler mit den gleichen Anpassungen herum, denn viele sehen einfach nur nach Müll aus.

Und ganz ehrlich: Es kommt ziemlich oft vor, dass man einem Charakter begegnet, der schon ziemlich genau wie der eigene aussieht. Vor allem bei den beliebteren Völkern wie Menschen, Blutelfen oder Draenei ist das regelmäßig der Fall. Da denke ich mir immer insgeheim „Hey, lösch‘ dich, das ist mein Charakter!“ und bin ein kleines bisschen angefressen. Immerhin ist so ein Charakter ja doch etwas, mit dem man viel verbindet.

Umso schöner wird das in Shadowlands. Wenn ich schon jetzt sehe, was für neue Kombinationen und was für eine Vielzahl an Einstellungen in Shadowlands möglich sein wird, dann bin ich richtig zufrieden.

Mit WoW: Shadowlands sehen eure Worgen nicht mehr wie eine Kartoffel aus

Im Subreddit von WoW tauchen jeden Tag neue Screenshots von Spielern auf, die entweder in der Alpha von Shadowlands oder dem Dressing-Room von wowhead ihre Charaktere basteln. Nehmen wir zum Beispiel dieses Bild hier:

Nachtelfen, wie sie aussehen sollten

Allein wie viele unterschiedliche, coole Charaktere da zu sehen sind, macht mich glücklich. Nachtelfen mit Blättern im Haar, tolle Bärte bei Menschen, erloschenes Augenlicht, Halsketten und Schmuck oder auch einfach nur die neuen Frisuren. All das sieht so gut aus, dass ich beim Release von Patch 9.0 sicher erstmal einen Tag nur beim Friseur sitze, um meine Charaktere so aussehen zu lassen, wie ich sie im RP immer beschrieben habe.

Das Artwork der Nachtelfen – endlich können Chars so aussehen!

Natürlich ist die Charakter-Anpassung im großen Ganzen nur ein kleines Puzzleteil und wenn die Gameplay-Features nicht passen, dann hilft es nur wenig. Doch endlich „meinen“ Charakter haben zu können und mir ziemlich sicher zu sein, dass höchstens ein oder zwei andere auf dem Realm das exakt gleiche Aussehen haben – das macht mich schon sehr, sehr glücklich.

Und wer wollte nicht schon immer Blätter im Haar einer Nachtelfe haben, um das berühmte Artwork aus Warcraft 3 endlich nachstellen zu können?