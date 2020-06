Worgen-Spieler in World of Warcraft können sich freuen. Sie erleben bald ganz neue Möglichkeiten der Anpassung und werden richtig hübsch.

Worgen-Spieler haben in World of Warcraft seit jeher ein großes Problem, das schon bei der Charaktererstellung beginnt. Minutenlang klickt man sich durch die Charakter-Erschaffung, um den perfekten Werwolf zu erstellen und dann zufrieden auf „Fertig“ zu klicken – nur um dann festzustellen, dass die menschliche Form des Charakters richtig mies aussieht. Mit der kommenden Erweiterung Shadowlands ist das endlich vorbei.

Was ist das Problem? Bisher sind bei den Worgen in WoW die Charakteroptionen begrenzt. Einstellungen, die man für die Worgen-Gestalt trifft, wirken sich auch auf die menschliche Gestalt aus – aber nicht immer vorteilhaft. Es kann also sein, dass man einen coolen, jung-wirkenden Worgen erschafft, nur um dann festzustellen, dass die menschliche Form wie ein alter Greis aussieht. Bisher musste man sich also entscheiden: Sieht die Menschengestalt oder die Worgengestalt cool aus?

In der Worgen-Erstellung könnt ihr die Worgen-Gestalt wählen …

Was wird geändert? Mit Shadowlands können Worgen bei der Charaktererstellung zwei unterschiedliche Sets von Einstellungen vornehmen, die komplett voneinander losgelöst sind. So wird es möglich sein, die Menschengestalt zu erschaffen und danach auch die Worgengestalt bis ins Detail einstellen.

Geht das auch nachträglich? Ja. Alle Worgen-Spieler können in Shadowlands einfach zum Barbier / Friseur gehen und sich dort nachträglich anpassen lassen. Auch hier kann man zwischen Worgen- und Menschengestalt frei wählen und die Anpassungen einzeln vornehmen.

… und die Gestalt der Menschen auch!

Damit dürften die Zeiten vorbei sein, in denen Worgen-Spieler ihre menschliche Seite aus Scham verstecken. Vor allem für Rollenspieler dürfte das eine sinnvolle Erweiterung sein.

Was haltet ihr von dieser Anpassung? Findet ihr es gut, dass Worgen-Spieler quasi zwei Sets an Charakteroptionen haben? Oder ist das zu viel des Guten?