Im MMORPG World of Warcraft wird es mit Shadowland Blutelfen mit dunkler Hautfarbe geben. Das löste eine große Diskussion im US-Forum von Blizzard aus. Der Twitch-Streamer Asmongold verteidigt die Elfen mit dunkler Hautfarbe – er sieht in der Kritik daran offenbar Rassismus. Die Kritiker sagen allerdings, es geht ihnen um die Lore.

Was sind das für Elfen? Mit der Erweiterung Shadowlands wird es möglich sein, einen Blutelfen in WoW mit dunkler Hautfarbe zu spielen.

Die Seite wowhead hat schon eine Vorschau erstellt mit möglichen Charakteranpassungen. Da sieht man Blutelfen mit dunkler Hautfarbe beiderlei Geschlechts.

Seit dem November 2019 und der BlizzCon weiß man, dass Blizzard eine größere Vielfalt bei den Charaktermodelle der WoW-Spielermodelle plant. So möchte Blizzard mit Shadowlands den Spielern erlauben, auch Figuren zu erstellen, die klar einem asiatischen oder afrikanischen Archetypen entsprechen.

Dafür gibt es mit Shadowlands weder eine neue Klasse, noch eine neue Rasse. Blizzard will den Spielern die Möglichkeit geben, bestehende Modelle stärker zu verändern.

Auf der BlizzCon war klar, dass schwarze und asiatisch aussehende Menschen zu WoW kommen.

Spieler wollen Lore-Grund für schwarze Blutelfen in WoW

Das ist die Diskussion: Auch wenn das schon länger bekannt ist, haben jetzt die „dunklen Blutelfen“ für eine große Diskussion im US-Forum von Blizzard gesorgt. Ein Thread dazu hat über 1200 Beiträge und wurde mittlerweile geschlossen.

Der Ursprung-Post sagt: Er hat an sich kein Problem mit dunkelhäutigen Blutelfen, die plötzlich auftauchen, aber man bräuchte da schon eine Lore-Begründung, um das zu rechtfertigen. Wie ist das passiert?

Es dauerte nicht lange, bis die Diskussion in eine bestimmte Richtung kippte. Schon in der 4. Antwort sagte ein Spieler: „Das passiert, wenn du blass bist. Du röstest, sobald du in die Sonne kommst. “

Auf der BlizzCon wurden schwarze Zwerge gezeigt – das war offenbar kein großes Ding damals.

Twitch-Streamer Asmongold fordert Ehrlichkeit in der Diskussion

Das sagt Asmongold: Der Twitch-Streamer Asmongold, eine bekannte WoW-Größe, hat sich zu den schwarzen Blutelfen geäußert. Die Aufregung über die schwarze Blutelfe hält er für einfach blöd.

Es sei klar, dass es hier nicht um Lore geht. Die Lore bei WoW sei ohnehin löchrig, zig Sachen machten dort überhaupt keinen Sinn. Der Subtext bei der Diskussion sei ganz klar politisch:

Manche Leute wollten keine Schwarzen in ihren Spiel. Die Kritker wollten Blizzard eigentlich vorwerfen, Schwarze aus Gründen der politischen Korrektheit nachträglich ins Spiel zu bringen, aber würden diesen Vorwurf nicht erheben, sondern über Lore sprechen.

Andere Leute reagierten auf die Kritik an schwarzen Blutelfen gleich über und täten dann so, als wären die anderen heimlich in rassistischen Hassgruppen

Letztlich würden sich alle über etwas aufregen, dass gar nicht richtig da sei.

Asmongold sagt: „Ich spiele Fantasy-Spiele, um der Realität zu entkommen. Aber ich will nicht der Realität entkommen, schwarze Leute zu sehen.“

Man sollte hier ehrlich sein und die Sachen beim Namen nennen.

Das zeigt die Diskussion: Das ist eine Streitfrage mit Sprengkraft:

einige sagen, wer das kritisiert, sei ein „verdeckter Rassist“

andere sagen, das sei Quatsch, man wünsche sich einfach eine „schlüssige“ Erklärung: Wenn es schon immer schwarze Blutelfen gab, wo waren sie die ganze Zeit?

Die Diskussion hat eine politische Komponente. So werfen Leute Blizzard vor, „woke“ zu sein, bewusst auf Diversität zu setzen. Das kritisieren sie. Andere finden es gerade gut und an der Zeit, dass Blizzard nun mehr Diversität in die World of Warcraft. Gerade auf wowhead finden sich viele Kommentare, die ausdrücklich loben, dass es nun auch bei Blutelfen mehr Diversität gibt.

Blizzard ist seit einiger Zeit darauf bedacht, sensibler mit Themen wie Diversität und Sexualität umzugehen. Schon im November 2014 kündigte man an, weibliche Spielfiguren nicht mehr so stark zu sexualisieren wie früher.