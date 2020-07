Mit Shadowlands bekommt WoW seinen ersten Transgender-Charakter

Mit Shadowlands hält ein bisschen mehr Diversität Einzug in die World of Warcraft. Ein wichtiger Charakter ist nämlich Transgender – die Schattenlande machen es möglich.

Wenn es um Diversität geht, dann hängt World of Warcraft in seiner Vielfalt der Charakter ein bisschen hinter dem aktuellen Zeitgeist zurück – besonders in Bezug auf Transgender-Charaktere. Guild Wars 2 hat so einen etwa schon seit vielen Jahren. Zwar gibt es in Azeroth hier und da ein paar lesbische Charaktere und gelegentlich angedeutete Beziehungen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern, doch ein Transgender-Charakter fehlt. Eigentlich merkwürdig für eine Welt, in der mit Magie so vieles bewerkstelligt werden kann.

Mit Shadowlands wird sich das nun ändern. Denn da ist ein Transgender-Charakter sogar Teil des „Pflichtprogramms“ und ein wichtiger Charakter während der Quest-Erfahrung.

Kyrianer wie Pelagos wählen eine neue Gestalt.

Um welchen Charakter geht es? Es geht um Pelagos, einen Kyrianer in den Schattenlanden. Das ist ein männlicher Kyrianer, den Spieler früh im ersten Gebiet „Bastion“ sehen. Er ist recht emotional und das bringt ihm viele Probleme ein. Zusammen mit seiner Seelengefährtin Kleia versuchen wir ihm zu helfen und die Prüfungen des Aufstiegs zu bewältigen.

Was man im Verlauf der Quest jedoch rasch erfährt, wenn man den Dialogen und Quest-Texten folgt: Pelagos war zu Lebzeiten kein Mann, sondern eine Frau.

Denn: In den Schattenlanden können Seelen eine neue Form wählen, die ihnen gefällt. Somit ist Pelagos auch in der Lage, einen männlichen Körper zu wählen, obwohl er zu Lebzeiten körperlich eine Frau war. So kann er nun eine Gestalt wählen, die seiner wahren Persönlichkeit entspricht.

Was genau sagt Blizzard? Blizzard hat den Fall von Pelagos ein wenig ins Rampenlicht gerückt. Denn sie haben bereits im Vorfeld verraten, dass es künftig ein paar Änderungen an den Dialogen geben wird, die sich vor allem mit Pelagos beschäftigen. Hier wollten sie schon im Vorfeld klar kommunizieren, warum diese Änderungen vorgenommen werden und sagten dazu:

In einem kommenden Build der Alpha von Shadowlands aktualisieren wir einige Dialoge und Questtexte, die auf einen Schlüsselcharakter der Geschichte von Bastion verweisen: Pelagos. (…) Ein Schlüsselaspekt der Geschichte von Bastion ist, dass Aspiranten in der Lage sind, eine physische Form zu wählen, die ihrem wahren Selbst entspricht. Pelagos, der in seinem Leben als Frau repräsentiert wurde, wählte in den Schattenlanden ein Mann zu sein. Das Team hatte ihn ursprünglich so geschrieben, die Pronomen (they/them) zu benutzen, hat aber Feedback erhalten, dass er/ihn respektvoller gegenüber dem Wunsch des Charakters wäre, der sich als Mann identifiziert. Diese Änderung ist schlicht und ergreifend das Ergebnis und die Antwort auf dieses Feedback. Community Manager Kaivax im offiziellen WoW-Forum

In der deutschen Übersetzung der Alpha war dies ohnehin schon eindeutig.

In Bastion, einem Gebiet der Schattenlande, können die Seelen eine neue, physische Form wählen.

So reagiert die Community: Je nachdem, wo man sich die Kommentare anschaut, sind die Meinungen dazu recht unterschiedlich. Auf wowhead kommentieren die meisten Nutzer recht positiv. Es sind viele Kommentare wie „Schön!“, „Gut!“ oder „<3“ zu lesen. Die grundsätzliche Stimmung ist hier positiv und freut sich über dieses Zeichen von Blizzard.

Deutlich negativer geht es in der Kommentar-Sektion etwa auf mmo-champion zu. Hier gibt es viele (wenn auch bei Weitem nicht alle) Kommentare, die sich durch diese Änderung angegriffen sehen. Man möchte keine „Political Correctness in Spiele gepresst sehen“ oder bringt die üblichen „was wäre, wenn er sich als Angriffs-Helikopter identifiziert?“-Witze.

Cortyn meint: Ehrlich gesagt kann ich bei den negativen Kommentaren nur noch den Kopf schütteln. Vielen Spielern wäre es vermutlich gar nicht aufgefallen, wenn Blizzard nun nicht diese Änderung in der Anrede angekündigt hätte. Denn wirklich zum Tragen kommt das nur in den Quest-Texten, die von einem großen Teil der Spieler ohnehin nicht so aufmerksam gelesen wird. Wer sich darüber aufregt, dass auch in MMORPGs ein paar „inklusive“ Charaktere erscheinen, die der LGBTQ-Community ein positives Zeichen senden – ja, mein Gott. Dann bin ich froh, dass diese Leute keine richtigen Probleme haben.

Wie seht ihr das? Ist es cool, dass Blizzard so einen (recht wichtigen) Charakater in WoW einbaut? Oder hätten die sich das auf jeden Fall sparen sollen?