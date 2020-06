ESO geht mit LGBTQ+ so um, wie es auch die echte Welt tun sollte

Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) hat eine wunderbare Art, mit dem Thema LGBTQ+ umzugehen, findet zumindest MeinMMO-Autorin Larissa Then. Sie verrät euch, was ihr daran so gut gefällt.

Was bedeutet LGBTQ+? Bei LGBTQ+ handelt es sich um eine Community rund um lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, queere und weitere Personen.

Gerade jetzt im Pride-Month wird wieder viel über die Gleichstellung verschiedenster Formen der Liebe und Geschlechter diskutiert und das ist auch gut so. Es ist eine in meinen Augen längst überfällige Maßnahme. Wir von MeinMMO sowie GameStar und GamePro positionieren uns hier ganz klar.

Wieso interessiert mich das? Ich, MeinMMO-Autorin Larissa Then, bin selbst Teil der Community, auch wenn ich momentan in einer heterosexuellen Partnerschaft lebe. Daher bin ich nur noch selten das Opfer von Anfeindungen, bekomme es aber in meinem engsten Freundeskreis mit. Die Welt ist leider immer noch sehr rückständig gegenüber allem, was nicht der Norm in ihren Köpfen entspricht.

Und was hat das mit ESO zu tun? Umso positiver überrascht bin ich stets, wenn ich in The Elder Scrolls Online über einen LGBTQ+-Charakter stolpere. In Tamriel, der Welt von ESO, spielt in Sachen Liebe das Geschlecht nämlich fast keine Rolle. Das sieht man unter anderem an einigen Quests und NPCs.

Was ist der Pride-Month? Innerhalb des Pride-Month gedenken Anhänger des Gay-Pride und auch viele andere Menschen den Stonewall-Unruhen. In New York City wurde am 28. Juni 1969 erneut eine Razzia auf das Stonewall Inn durchgeführt, das für sein homo- und transsexuelles Publikum bekannt war. Offen ausgelebte Homosexualität galt damals als anstößiges Verhalten und wurde unter Strafe gestellt.

Bei dem Einsatz in 1969 kam es zum ersten Mal vor, dass sich viele Menschen der Verhaftung widersetzten. Dieses Ereignis galt als ein erster Aufschrei für Gleichberechtigung und wird jährlich durch die „Christopher Street Day“-Paraden oder eben den Pride-Month gewürdigt.

Eine Quest mit bleibendem Eindruck

Was ist das für eine Quest? Ich teile immer gerne meine Lieblingsquests mit euch. Eine meiner eindrucksvollsten Erfahrungen in die Richtung LGBTQ+ in ESO war eine kleine Quest in Grünherz namens „Die Blume der Jugend“. Dort stolpert man über den Bosmer Hartmin, der neben seinem sterbenden Eheman Mirilir steht.

Die beiden sind an den Ort ihrer Jugend zurückgekehrt. Dorthin haben sie sich immer geschlichen, als sie frisch verliebt waren. Es gab an dieser Stelle wunderschöne Blumen, jedoch sind diese jetzt verschwunden.

Da Hartmin zu alt ist, die Blumen selbst zu besorgen, bittet er die Spieler, Samen der Pflanze zu sammeln. Der weitere Verlauf der Story ist durch einen Spoilerkasten zensiert, den ihr bei Interesse jedoch anklicken könnt.

So geht die Quest weiter

Kommt ihr mit euren beiden Questgegenständen zu Hartmin zurück, ist Mirilir leider tot. Dennoch ist Hartmin glücklich über die Samen und pflanzt sie um sich und den Leichnam. Er sagt, alles was zählen würde, ist, dass sie bis zuletzt zusammen waren.

Was mag ich daran so? Die Quest erzählt eine herzzerreißende Geschichte über zwei Männer, die ihr gesamtes Leben miteinander verbracht haben. Auch wenn es nur kleine Fragmente sind, kann man die Liebe förmlich durch den Bildschirm spüren.

Das Gespräch mit Hartmin

Das liegt vor allem an den Dialogen. Es ist etwas theatralisch, aber ich habe den beiden ihre Geschichte und ihre Gefühle durchaus abgenommen und konnte mitfühlen. Das Beste ist jedoch: Die beiden verliebten Männer stehen und liegen bei ESO einfach an der Ecke, als wäre es das normalste der Welt – danke.

In der realen Welt sehe ich so gut wie nie ältere gleichgeschlechtliche Pärchen. Das mag auch an der Stadt leben, in der ich wohne. Ich hoffe, dass in 30 oder 40 Jahren, wenn ich selbst alt bin, die Parkbänke voll sind mit den buntesten Konstellationen.

Da steckt noch mehr in ESO

Die Quest um die beiden Waldelfen ist nicht die einzige Quest, in der LGBTQ+-Charaktere eine Rolle spielen. Vor einigen Jahren hat ESO sogar einen Preis für eine Transgender-Quest gewonnen.

Was ist das für eine Quest? Hierbei handelt es sich um „Das Herrenhaus der Masken“ aus dem Sommersend-Addon. Ihr sollt hier für Rinyde ihren Bruder Larydel finden. Eine weitere Schlüsselfigur der Quest ist eine Frau namens Alchemie.

Die Magierin Alchemie mit ihrer Maske

Für diese beiden müsst ihr einige Zwischenschritte erledigen und bekommt letztendlich ein Tagebuch von Rinyde, in dem einiges zum Leben mit ihrem Bruder geschrieben steht.

Dort steht, er würde sich immer mehr abkapseln und sie sei besorgt um ihn. Eines Nachts kam er nach Hause, roch nach Parfüm und war mit Lippenstift verschmiert. Als eine Schauspieltruppe in ihre Stadt kommt, verschwindet ihr Bruder ganz und gar. Wie die Suche weiter abläuft, packe ich euch in einen Spoilerkasten.

So geht die Suche weiter

Bei der Quest sucht ihr weiter nach dem Bruder und lernt einige Künstler kennen. Letztendlich landet ihr wieder bei Alchemie, die euch fragt, ob ihr überhaupt mal daran gedacht hättet, was denn Larydel, der Bruder, möchte.

Sie erzählt euch, dass Larydel seinen eigenen Weg gewählt hat und kein Magier sein will. Seine Schwester solle das bitte akzeptieren. Nach einigem hin und her kommt heraus, dass Alchemie eigentlich Larydel ist und ihrer Schwester Rinyde nicht im Weg stehen wollte.

Die beiden versöhnen sich am Ende und Rinyde möchte nur, dass ihr Bruder Larydel oder jetzt ihre Schwester Alchemie glücklich ist.

Was mag ich daran so? Die Geschichte steckt voller Zweifel einer transsexuellen Person, in die ich mich gar nicht wage, hineinzuversetzen. Jedoch baut ESO die Story sehr schön auf. Die Tagebucheinträge zeigen eine nachvollziehbare Außensicht auf das Geschehen.

Außerdem sind da die Dialoge, die auch die Seite des Bruders aufzeigen. Er will seinen eigenen Weg gehen, dabei aber niemanden verletzen und einfach akzeptiert werden.

Letztendlich wird sein Weg von seiner Schwester akzeptiert. Sie will nur, dass ihr Bruder glücklich ist. Davon könnten sich einige Menschen eine Scheibe abschneiden.

Die Künstler in dieser Quest verstecken sich alle hinter solchen Masken

Und wie ist das mit der Ehe in ESO? Ihr könnt in ESO als Spieler heiraten und dabei Vorteile abstauben. Beispielsweise gibt es 10% Erfahrung obendrauf, wenn ihr mit eurem Partner zusammen spielt.

Welches Geschlecht und welche Rasse ihr beiden seid, ist dabei absolut egal. Heiraten kann in ESO jeder jeden. Alle haben die gleichen Rechte und Pflichten – schöne Vorstellung, oder? Aber immerhin in Sachen Ehe sind wir in der realen Welt ein ganzes Stück weiter gekommen im letzten Jahr.

Es ist nicht alles eitel Sonnenschein

Jetzt zu glauben, ESO sei eine perfekte Welt ohne Gewalt und Hass ist jedoch naiv. Gerade zwischen den Rassen herrschen viele Vorurteile. Es gibt Elfen mit Erziehungslagern für in ihren Augen „minderwertige Rassen“. Die Vampire werden von vornherein gehasst und im neusten Addon Greymoor versucht die Nord Lyris erst einmal, den helfenden Vampir zu töten.

Die Orks leben in patriarchalischen Verhältnissen und halten sich Harems aus verschiedenen Frauen. Nichts an der Lore-Welt in ESO ist perfekt. Es ist immer noch eine Welt im Krieg mit Strukturen, die zerbrochen werden müssen, damit alle frei leben können.

Der Umgang mit gleichgeschlechtlicher Liebe oder transsexuellen Personen ist jedoch gut getroffen. Sie sind einfach da. Ganz normale Menschen an irgendwelchen Ecken, die halt nach ihrer Frau und nicht ihrem Mann suchen oder umgekehrt. Niemanden interessiert das und so würde ich es mir auch in der echten Welt wünschen.