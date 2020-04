Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) hat eine riesige Spielwelt mit einer großen Anzahl an Quests. Unsere Autorin Larissa Then hat euch ihre 7 liebsten Missionen in einer Liste zusammengestellt.

Ich spiele ESO seit der Beta. Mit mehr oder minder großen Pausen dazwischen, bin aber niemals ganz von dem MMORPG weg gekommen. Das liegt vor allem auch an der lebendigen Spielwelt. Ich queste sehr gerne. Viel lieber als durch Dungeons oder Trials zu laufen. Vor kurzem habe ich sogar meine Liebe zu Rollenspiel in ESO entdeckt.

Über die Jahre sind mir viele Missionen in Erinnerung geblieben. Wenn ich bei einer Quest schmunzeln musste oder Tränen in den Augen hatte, mache ich sie auch gern noch ein zweites und drittes Mal mit einem anderen Charakter.

Was findet ihr in dieser Liste? Ich möchte euch hier 7 meiner liebsten Quests bzw. Quest-Lines vorstellen. Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle. Außerdem werde ich versuchen, das Ganze möglichst spoiler-frei zu halten. Wer sich den kompletten Quest-Verlauf ansehen will, kann das aber jeweils über ein beigefügtes Video erledigen.

1. Auf in den Wald

Was ist das für eine Quest? Los geht die Quest „Auf in den Wald“ in Kalthafen mit einer Verfolgungsjagd. Die finde ich jedes Mal recht nervig. Ihr müsst ein Licht verwenden, um den Schattenläufern folgen zu können. Schön und gut, die verliere ich aber regelmäßig, weil ich kämpfen muss oder einfach zu doof bin.

Wenn ihr das jedoch geschafft habt, geht es an die Folgequest. Und dafür müsst ihr einen von zwei Wegen wählen. Entweder ihr helft den Waldelfen oder den Lamien, die im Gegenzug euch unterstützen.

Was mag ich so an der Quest? Diese Mission fängt zwar nervig an, ist mir aber keinesfalls negativ in Erinnerung geblieben. Das Faszinierende ist die Entscheidung am Ende. Ihr hört euch die Argumente beider Seiten an. Und komischerweise sympathisiere ich grundsätzlich mit den Lamien, die mir nicht als die Monster erscheinen, als die sie hingestellt werden.

Hier im Video seht ihr den Questverlauf und gegen Ende die Entscheidung, die euch erwartet.

2. Trautes Heim, Glück allein

Was ist das für eine Quest? Die Mission heißt „Trautes Heim, Glück allein“ und ist in Elsweyr zu finden. Hier dreht sich alles um den kultigen Razum-dar. Der ist ein Agent und als „Auge des Königs“ bereits aus Summerset bekannt.

Dem müsst ihr helfen, vermisste Personen zu finden und die Höfe vor wilden Tieren zu verteidigen. Dabei begegnen euch immer wieder witzige Dialoge zwischen Raz und seiner Familie und den Freunden.

Was mag ich so an der Quest? An sich ist die Quest nicht sonderlich innovativ. Ihr müsst Hinweisen nachgehen und Monster hauen. Aber alles außenrum macht die Story einzigartig. Und zudem richtig lustig.

Ihr reist mit einer wichtigen Person und sein ganzes früheres Umfeld weiß nichts davon. Alle halten Raz für einen Nichtsnutz. Er hat offenbar sogar jemandem die Hochzeit versprochen, was ihn jetzt einholt – upsi.

In diesem Video bekommt ihr zu Beginn schon einen Eindruck, was Raz Mutter für ein Bild von ihm hat.

3. Der Wahnsinn der Zwei Monde

Was ist das für eine Quest? Bei „Der Wahnsinn der Zwei Monde“ helft ihr den Priestern der zwei Monde in Elsweyr dabei, dem Wahnsinn zu entgehen. Dabei trefft ihr auf einen Alfiq, der offenbar dafür verantwortlich ist. Sein Spiel müsst ihr mitspielen, um den Wahnsinn abzuwenden.

Auf dem Weg müsst ihr einige kleinere harmlose Aufgaben erledigen. Zum Beispiel die Priester davon abhalten, sich mit einer stinkenden Gabel die Augen auszustechen.

Was mag ich so an der Quest? Die Sprüche der Katze sind einfach richtig witzig. Es steckt eine gute Portion schwarzer Humor in den Dialogen, die mir echt zusagt.

Außerdem ist der Alfiq schön wahnsinnig. Die von ihm verursachten Visionen, die die Priester leiten, bringen sie auf richtig blöde Ideen. Hinter dem kleinen Alfiq verbirgt sich am Ende sogar ein alter Bekannter.

In diesem Video findet ihr den Questverlauf und bekommt einen Eindruck, welcher Wahnsinn auf euch lauert.

