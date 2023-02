Es wird ein großartiges Jahr für ESO – Für mich ist Necrom ein absoluter Volltreffer

Das MMORPG The Elder Scrolls Online hat gerade erst das neue Kapitel Necrom und die Inhalte für 2023 vorgestellt. Insgesamt reagierte die Community positiv auf die Ankündigung. MeinMMO-Autorin MiezeMelli konnten die neuen Inhalte ebenso überzeugen. Wieso, erfahrt ihr hier.

Am 5. Juni erscheint das neue ESO-Kapitel Necrom. Die diesjährige Erzählung “Schatten über Morrowind” beginnt bereits mit dem DLC Scribes of Fate, welcher für den 13. März angekündigt ist.

In dem Global Reveal wurden die neuen Inhalte und Pläne für dieses Jahr vorgestellt. Und ich muss sagen, dass die Entwickler damit in meinen Augen einen absoluten Volltreffer gelandet haben. Ich freue mich wirklich darüber, dass ich nach langer Zeit endlich wieder richtig Vorfreude auf ein ESO Update habe.

Denn für die letzten 2 Kapitel konnte ich mich wenig bis gar nicht begeistern. Das große Feature von Blackwood waren die Gefährten in ESO. Allerdings stellten diese sich für mich persönlich als nicht wirklich interessant heraus. Trotzdem war ich zu Anfang gespannt darauf, bekannte Gebiete aus Oblivion wiederzusehen.

Das Kapitel Greymoor konnte schließlich auch meiner Skyrim-Nostalgie gerecht werden. Leider sah es bei dem Kapitel Blackwood aber anders aus. Die Mainquest fand ich wirklich enttäuschend, nachdem die Story von Greymoor und Markarth die Messlatte ziemlich hoch gesetzt hatte.

Zudem bin ich kein großer Fan von Eveli Scharfpfeil. Ein NPC, der einem während der gesamten Story an den Fersen klebt. Ihre Sprüche finde ich extrem unlustig und ihre piepsige Stimme hat da auch überhaupt nicht geholfen. Einzig der Raid Felshain konnte mich überzeugen. Der war zu Anfang echt knifflig und das weckt in mir immer den Ehrgeiz.

Eveli Scharfpfeil.

Leider nahm meine Begeisterung im folgenden Jahr nicht wirklich zu, denn das Setting rund um die Bretonen in dem Kapitel High Isle konnte mich irgendwie so gar nicht fesseln. Noch dazu wurden zuvor mit dem DLC Ascending Tide accountweite Errungenschaften in ESO eingeführt. Das war in Anbetracht dessen, dass ich den Großteil meiner ESO-Zeit damit verbracht habe, schwierige Raid-Errungenschaften auf mehreren Charakteren zu schaffen, wirklich ein Schlag ins Gesicht.

Von den zahlreichen Combat-Änderungen war ich auch alles andere als begeistert. Der ein oder andere ist bestimmt mal über einen meiner Artikel gestolpert, in dem ich über geplante Änderungen gemeckert habe.

Für mich war die Ankündigung der Inhalte für dieses Jahr und die Vorstellung des Kapitels Necrom eine Kehrtwende. Ich muss sagen, dass mich wirklich jeder Aspekt überzeugt hat. Und das, obwohl ich generell immer sehr kritisch bin.

Dass ich so begeistert von wirklich jedem Aspekt sein kann, hat mich richtig positiv überrascht. Es ist einfach toll, wieder so eine brennende Vorfreude auf kommende Inhalte zu haben.

Wer spricht hier? MiezeMelli spielt The Elder Scrolls Online seit der Beta. Seit Anfang 2018 streamt sie regelmäßig ESO auf Twitch und ist seit Ende 2020 Teil des offiziellen ESO Stream Teams von Bethesda. Seit Januar 2018 erstellt sie Videos (Raid Triples, Guides, DPS Tests) auf Youtube. Sie hat insgesamt über 7000 Spielstunden auf 18 Charakteren maximaler Stufe und 2153 Championpunkten (Stand, 05.01.2023). Neuerdings findet man sie auch auf dem NA Server mit 464 Championpunkten. Auf MeinMMO ist sie seit Mai 2021 zuständig für alles Rund um ESO, insbesondere Guides.

Allein schon die ganze Atmosphäre und das Setting von Necrom treffen meinen Geschmack einfach zu 100 %: sehr düster und rätselhaft. Das gefällt mir einfach immer gut und macht mich extrem neugierig darauf, was wir wohl zu sehen bekommen werden.

Die neuen Gebiete wecken meine Skyrim-Nostalgie

Mit dem neuen Kapitel werden wir zwei neue Gebiete erforschen können: die Telvanni-Halbinsel und Apocrypha. In dem Global Reveal konnten wir bereits einen ersten Eindruck der Landschaft erhaschen. Als absoluter Skyrim-Fan habe ich mich vor allem gefreut, einen bekannten Ort aus The Elder Scrolls V: Skyrim – Dragonborn wiederzusehen.

Da werden einige schöne Erinnerungen wach, denn eine meiner Lieblingsquests des Singleplayers spielt in der Erweiterung Dragonborn. Außerdem fand ich die Gestalt von Hermaeus Mora schon immer so richtig schön seltsam und dadurch echt interessant.

Auch freue ich mich wieder auf die Landschaft von Morrowind. Abgesehen davon finde ich es wirklich gut, dass eine ältere Region in ESO wieder an Bedeutung gewinnt. Ich finde es auch deutlich cooler, wenn die verschiedenen Kapitel von ESO irgendwie miteinander verknüpft sind.

Wenn ESO die Pläne so umsetzt, wie ich sie mir anhand der Eindrücke vom Global Reveal vorstelle, wird es richtig gut.

Die Story lässt Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen

Wir wissen bereits, dass wir mit dem daedrischen Prinzen Hermaeus Mora zusammen arbeiten müssen, um eine Bedrohung Nirns abzuwenden. Dadurch haben wir keine strikte Einteilung in Gut und Böse. Ich finde so ein Setting einfach viel spannender, da es auch viel näher an der Realität liegt.

Und da gibt es zwischen Schwarz und Weiß eben auch noch ganz viele Grautöne. Die letzte Story, die mich in ESO wirklich überzeugt hat, war die Geschichte des Kapitels Greymoor und der Fortsetzung Markarth. Dort ist es ähnlich und das hat mir schon damals sehr gut gefallen.

Ich male mir daher eine wirklich spannende Mainquest aus!

Die neue Klasse sieht echt cool aus

Optisch passt der Arkanist perfekt in die düstere Atmossphäre von Necrom. Außerdem soll er eine vollkommen neue Spielweise haben. Zwar habe ich mir nicht unbedingt dringend eine neue Klasse gewünscht, aber sie hat doch meine Neugier geweckt und ich bin wirklich gespannt darauf, wie sie zu spielen ist.

Ein endloser Dungeon ist etwas vollkommen Neues in ESO

Darüber hinaus hieß es, dass wir auch noch einen endlosen Dungeon bekommen. Rich Lambert sprach, um genau zu sein, von einem “endless Dungeon with a buddy”. Wird es sich dann vielleicht sogar um eine Herausforderung für eine Gruppe von 2 Spielern handeln?

Das wäre einfach super cool, da es bereits auf meiner Wunsch-Liste für 2023 stand. Mehr dazu könnt ihr übrigens hier erfahren:

ESO: 9 Dinge, die das MMOPRG The Elder Scrolls Online 2023 unbedingt bringen muss

Ich stelle mir einen endlosen Dungeon als tolle neue Challenge vor, die spielerisches Können auf ganz neue Weise fordert. Und da ich in ESO immer nach neuen Herausforderungen suche, bin ich wirklich gespannt darauf, was sich die Entwickler da ausgedacht haben.

Endlich bekomme ich noch mehr Charakterplätze

Ich finde es auch echt super, dass wir mit dem nächsten Kapitel endlich mehr Charakterplätze bekommen. Ich habe schon seit geraumer Zeit die maximale Anzahl an Charakteren und habe mich immer gefragt, wann die Anzahl endlich erhöht wird. Das habe ich sogar schon Ende 2021 in diesem Artikel geschrieben:

9 Dinge, die das MMORPG ESO 2022 dringend bringen muss

Nun sollen gleich zwei neue Plätze dazu kommen, von denen die Spieler einen sogar kostenlos bekommen.

Die Kursänderung der Entwickler war jetzt extrem wichtig

Seit Update 32 Deadlands wurde wirklich viel am Kampfsystem rumgewurschtelt. Ich hatte dabei oft den Eindruck, dass einige Änderungen nicht wirklich gut durchdacht waren. Besonders die Änderungen von Update 35 kamen nicht wirklich gut an.

Das betraf sowohl mich, als auch einen großen Teil der langjährigen Spieler. In Update 36 lief es nicht wirklich besser, da es eine Menge Bugs und andere Schwierigkeiten mit sich brachte.

Das hat sogar dazu geführt, dass in meinem Umfeld auffallend viele Spieler ESO an den Nagel gehängt haben. Merkbar war das vor allem in meinen Raid-Gilden. Plötzlich suchten die Gruppen händeringend und vergeblich nach Ersatzspielern.

Das war auch in meiner Raidgruppe der Fall, sodass wir sogar eine Zwangspause einlegen mussten, weil uns schlichtweg Spieler gefehlt haben und man einfach nicht genug Ersatz finden konnte. Die ESO Raids sind für mich ein essenzieller Teil von ESO und damit war ein ganz wichtiger Teil des MMORPGs urplötzlich weg.

Ein ESO-Post im Dezember lies mich dann aber wieder auf ein Besseres hoffen: Endlich hat es ein Ende! Um ehrlich zu sein, hatte ich mich mental beinahe darauf eingestellt, dass mein geliebtes Kampfsystem und damit auch mein MMORPG ESO für mich sterben wird.

Ich finde es auch echt wichtig, dass zwischen den Entwicklern und der Spieler-Community ein offener Dialog herrscht. Denn Fehler können eben mal passieren, aber man sollte darüber einfach komplett transparent mit der Community kommunizieren. Ansonsten fühlt es sich so an, als würde man ignoriert werden.

Daher finde ich es sehr gut, dass genau das einfach in dem Post mal ausgesprochen wurde. Kommunikation löst so viele Probleme oder lässt sie gar nicht erst entstehen.

Necrom spricht wieder viele verschiedene Spielertypen an

Die letzten beiden Kapitel brachten mit dem Gefährtensystem ein Feature, dass besonders für ESO Neulinge interessant ist. Für das Endgame sind die Gefährten hingegen leider absolut uninteressant.

Auch die Überarbeitung des Championsystems kam besonders Spielern mit niedrigem Championlevel zugute. Dadurch kann man nur noch eine begrenzte Auswahl an aktiven Championboni auswählen. Genau das führt dazu, dass es keinen weiteren Fortschritt mehr gibt, sobald man 1800 Championpunkte erreicht hat.

Das ist natürlich für Spieler mit einem hohen Championpunkt-Level frustrierend, da ein wichtiger Belohnungseffekt ausbleibt. Daher fühlten sich ESO Veteranen in den vergangenen Jahren ein bisschen vernachlässigt, wenn es um neuen Content oder Änderungen ging.

Eine angekündigte neue Klasse ist hingegen für jeden Spielertypen interessant. Genauso die geplanten Spielerleichterungen und Fehlerbehebungen im dritten Quartal. Zuerst wollte ich schon meckern, dass nicht wie gewohnt zwei weitere Dungeons geplant sind.

Aber als ich mir die Planung für dieses Jahr dann genauer anschaute, wurde ich doch sehr positiv überrascht. Dass die Entwickler die alten Baustellen nun angehen wollen und sich dafür auch die notwendige Zeit einplanen, finde ich sehr gut.

In der letzten Zeit hatte ich immer wieder das Gefühl, dass der Draht zwischen den Entwicklern und der Community ausbaufähig war. Die Ankündigung ist für mich ein deutliches Zeichen, dass die Entwickler wieder mehr auf ihre Community zugehen und sich das Feedback zu Herzen nehmen.

Ich kann mir auch gut vorstellen, dass im dritten Quartal ebenso die Probleme im PvP angegangen werden. Aber das ist bisher nur eine Vermutung. Das würde ich auf jeden Fall sehr befürworten, da das PvP in ESO wirklich einzigartig ist und eigentlich unglaublich viel Potenzial hat.