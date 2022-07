ESO krempelt mit dem neuen Patch das Kampfsystem um – Doch das macht mir Sorgen

Das MMORPG The Elder Scrolls Online bekommt im August das Update 35, das Änderungen am Kampfsystem bringen soll. MeinMMO-Autorin MiezeMelli steht den Änderungen kritisch gegenüber. Denn damit ändert sich das Spielerlebnis enorm.

Leistung sollte sich lohnen. In jedem Kontext, auch in einem Spiel. Das gibt ehrgeizigen Spielern wie mir überhaupt erst den Anreiz zum Spielen. An einfachen Aufgaben verliere ich schnell die Lust und langweile mich. Auch in ESO habe ich ganz klein angefangen und von MMOs, DPS und Weaven keine Ahnung gehabt.

Aber irgendwann wollte ich besser werden, die Bosse runterprügeln, bevor sie auch nur den kleinen Finger rühren konnten. Und dann habe ich mich jeden Tag stundenlang an die Übungspuppe gestellt, damit die Zahlen höher werden.

Es hat enorm Spaß gemacht, dabei zuzusehen, wie jeden Tag kleine Fortschritte zu erkennen waren. Mich mit stärkeren Spielern zu messen, hat mich dabei total angespornt, weiter zu üben. Ich war wirklich gefordert und finde es absolut gerechtfertigt, dass Spieler, die das Weaven gut beherrschen, deutlich stärker sind. Die hohen Zahlen stellen für mich eine direkte Belohnung dar.

Was bedeutet Weaven? Damit ist das „Einweben“ oder auch Abwechseln von Fähigkeiten und leichten oder schweren Attacken gemeint. Nach jeder Fähigkeit folgt also ein leichter oder schwerer Schlag. Das erfordert genaues Timing in der Rotation im Kampf und steigert den ausgeteilten Schaden erheblich.

Gerade das macht für mich das schnelle Kampfsystem in ESO aus und damit hat sich das MMORPG von anderen Vertretern des Genres abgehoben. Es hat für mich keinen Reiz, einen Haufen an Skills einfach stumpf hintereinander auf Cooldown zu casten.

Ich spiele nun seit knapp 8 Jahren ESO, bin seit 2020 im offiziellen Streamteam und einer der größten Anreize, weiterzuspielen, war immer die Aussicht auf persönliche Verbesserung. Wenn ich besser mit dem Kampfsystem umgehen kann, dann steigert sich auch meine Leistung. Aber genau das will das neue Update verändern.

Das neuste große Update von ESO ist High Isle. Ihr findet in unserem Artikel alle Infos zu High Isle und im Video den Trailer zum Update:

ESO belohnt nicht mehr, wenn ich besser werde

Der Schaden von leichten und schweren Angriffen soll künftig nicht länger mit Attributen skalieren. Somit wird der Schaden reduziert. Kampfeffekte, die Schaden verstärken, sollen länger anhalten.

Das Argument der Entwickler ist eine angebliche Diskrepanz zwischen Spielern, die in der Lage seien, zu weaven und somit deutlich stärker sind und denen, die dies nicht beherrschen – also schwächer sind.

Es ist eine Eigenheit des Spiels, die wir mittlerweile als solche akzeptiert haben, da sich unser Kampf dadurch anders und aufregend bzw. fordernd anfühlt, sobald ihr die Grundlagen verstanden habt. Allerdings wirkt sich das Weaven erheblich auf die Leistung aus, wodurch Spieler, die dieses nicht vollständig beherrschen, hinter jenen, die es schaffen, schnell meilenweit zurückstehen. VORSCHAU AUF DAS KAMPFSYSTEM MIT UPDATE 35 – 06.07.2022

Ich sehe da leider nichts Positives, denn hier scheint sich die langsame, aber stetige Entwicklung zu einem anspruchslosen Kampfsystem für mich fortzusetzen.

Die Änderungen sind Endgame-Dumping

Schon in meinem Artikel zu den Combat-Änderungen von Update 33, habe ich diesen Punkt bemängelt. Gerade für langjährige Spieler ist das ein absolutes Downgrade. Denn dieser Teil der Community orientiert sich an neuen Herausforderungen. Mit der Verlängerung von Kampfeffekten stelle ich mir das Kämpfen ein bisschen wie stundenlanges Fahren auf der Autobahn vor: langweilig und monoton.

Die Nachtklinge ist nicht umsonst meine liebste Klasse – mit häufigem Waffenwechsel und dem hohen Stellenwert der leichten Attacken. Diese Spielweise fühlt sich dynamisch und aufregend an.

Die Argumentation der Entwickler, man müsse durch die oben genannte Änderung weniger auf seine Fähigkeitenleiste schauen, kann ich absolut nicht teilen. Natürlich muss man das, egal, welche Zahl runterläuft.

Das mag die breite Masse vielleicht nicht betreffen, aber der Trend setzt sich seit einer gefühlten Ewigkeit fort. ESO orientiert sich seit einiger Zeit fast ausschließlich an neuen Spieler und vergisst dabei die Veteranen.

Andauernd wird versucht, die hohen Schadenszahlen der starken Spieler runterzudrücken. Es wäre erfrischend, wenn es mal wieder etwas anderes gäbe. Denn die kommenden Schadenseinbußen betreffen primär wieder mal die Spieler im Endgame. Das nervt langsam echt.

Im Endgame wollen sich die Spieler von der breiten Masse abheben. Ich finde es frustrierend, wenn dort andauernd ein Riegel vorgeschoben wird, frei nach dem Motto: „Nein. Ihr seid zu gut, so geht das nicht.“

Wo bleibt der spaßige Wettbewerb?

Das ist wie Fußball spielen, ohne die Tore zu zählen und am Ende haben alle gewonnen. Das macht doch keinen Spaß! Es wird weiterhin einen Unterschied geben, allerdings wird der wohl immer kleiner werden. Da stellt sich für mich irgendwann die Frage: Wofür noch anstrengen? Das finde ich wirklich schade und nimmt mir definitiv einigen Spaß am Spielen.

Ich weiß, dass die Änderungen durchaus Kontroversen in der Community auslösen. Die Sicht auf die kommenden Änderungen hängt stark davon ab, welcher Spielertyp man ist. Wir haben dazu ein kleines Quiz bei MeinMMO: Welcher Spielertyp bist du in The Elder Scrolls Online?

Wie schaut ihr auf die Änderungen? Seid ihr gefrustet oder freut ihr euch darauf? Teilt ihr meine Meinung oder seht ihr es ganz anders? Lasst es uns gerne wissen!