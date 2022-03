Mit den neuen Combat-Änderungen in ESO erkenne ich mein MMORPG nicht wieder

Das MMORPG The Elder Scrolls Online erhält am 15. März 2022 das Update 33 mit dem DLC Ascending Tide. Damit erhält das Spiel einige Combat-Änderungen. MeinMMO Autorin MiezeMelli steht den Änderungen kritisch gegenüber. Wieso, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Das neue DLC Ascending Tide (Update 33) könnt ihr ab dem 14. März auf PC/Mac und Stadia sowie ab dem 29. März auf Xbox und PlayStation spielen.

Mit dem nächsten Update werden alle Fähigkeiten mit der höheren offensiven Ressource, also sowohl mit Magicka und Magiekraft, als auch Ausdauer und Waffenkraft skalieren. Mehr zu den geplanten Änderungen erfahrt ihr in unserem Artikel über die Combat-Änderung im ESO Update 33 Ascending Tide.

Das Hauptargument der Entwickler für diese Änderungen sei die Unterstützung verschiedener Spielstile. Sie erhoffen sich, dass den Spielern so mehr Möglichkeiten bei der Build-Wahl geboten werden.

Ich sehe das aber leider gerade in eine andere Richtung laufen, denn die Attribute Magicka und Ausdauer scheinen immer mehr an Bedeutung zu verlieren.

Hybridisierung der Gegenstandssets verringert die Set-Vielfalt

Bereits mit dem Update 32 Deadlands begannen die Entwickler mit der Hybridisierung der Gegenstandssets. Hier fingen sie damit an, die Spezialisierung auf die Attribute Magicka und Ausdauer aufzubrechen. Es wurden dabei weitreichende Änderungen an den Sets durchgeführt.

Die Änderung soll eigentlich eine freiere Auswahl für Spieler bieten. Allerdings verringert diese Änderung auch Alleinstellungs-Merkmale vieler Sets und macht einzelne Sets nahezu gleich. Damit wird in gewisser Hinsicht die Anzahl der Möglichkeiten nicht erhöht, sondern einfach nur verallgemeinert.

Die Entwickler wollen zwar, bewirken, dass jedes Set für unterschiedliche Spielweisen interessant wird und somit eine Vielfalt gefördert wird. Doch ich habe beim Spielen selbst leider genau das Gegenteil gesehen.

Außerdem stellen die Gegenstandssets auch einen wichtigen Teil des Contents von ESO dar. Mit dieser Anpassung nimmt man streng genommen wieder Content aus dem Spiel, der in den letzten Jahren in das MMORPG hinzugefügt wurde. Das entspricht nicht meiner Auffassung von Vielfalt oder Freiheit.

Das Kämpfen in ESO wird schrittweise komplett umgekrempelt

Auch mit dem Update 29 Flames of Ambition erfuhr ESO eine starke Änderung: die Überarbeitung des Championpunktesystems. Seitdem verschwimmen Patch für Patch die Magicka-Klassen mit den Ausdauer-Klassen. Durch die neuen Championpunkte spielt man in der ESO Meta als Magicka-DD mit Dolchen, anstatt eines Flammenstabs, auf der Frontbar.

Bereits das fühlte sich für viele Endgame-Spieler und auch für mich komisch an, da zuvor die Dolche bzw. allgemeiner die Fertigkeitslinie Zwei Waffen von Ausdauer-DDs verwendet wurde, um physischen Schaden zu verursachen. Allerdings gab es in der Vergangenheit schon einmal eine Phase, in welcher Magicka-DDs mit zwei Schwertern auf der Frontbar gespielt haben.

Dennoch ändert die Dolch-Meta ein wichtiges Detail im Kampf, denn mit ihnen begibt sich ein Magicka-DD zwingend in den Nahkampf. Das ist mit einem Zerstörungsstab nicht notwendig, da man mit den leichten Angriffen auch aus höherer Entfernung treffen kann.

Mit dem kommenden Update sollen nun alle Fähigkeiten und damit auch ihre Stärke einfach mit dem höchsten offensiven Wert skalieren, egal ob das Magicka oder Ausdauer ist.

So begründet ein Entwickler diesen Kurswechsel:

Dies bedeutet, dass jede Fähigkeit, die sonst ausschließlich über Magiekraft und maximale Magicka skalierte, nun dynamisch über Waffenkraft und maximale Ausdauer skaliert, und umgekehrt. Dadurch wollen wir die Identität vieler Spielstile beibehalten, indem wir Fähigkeitenkosten als beschränkenden Faktor in Bezug darauf, wie regelmäßig ihr Fähigkeiten nutzen könnt, stärken. Doch ihr sollt euch weniger Gedanken darüber machen müssen, wie mächtig diese Fähigkeit ist, je nachdem, welchen Attributspfad ihr gewählt habt. Gilliam (ZOS Combat Team) via ESO-Forum

Ich kann dem leider nur widersprechen, denn wenn die Attribute Magicka und Ausdauer keine Bedeutung mehr haben, dann wird es keine Ausdauer-Charaktere und Magicka-Charaktere geben. Diese Identitäten werden so gesehen halbiert.

Das Kampfsystem verliert interessante Komplexität

Für mich war gerade das komplexe Kampfsystem und die Spezialisierung mit entsprechender Set- und Skill-Auswahl sehr interessant. Gerade durch das Zusammenlegen der unterschiedlichen Buffs für Magicka-Klassen und Ausdauer-Klassen wird es wohl relativ simpel werden Gruppen aufeinander abzustimmen.

Für mich verliert ESO dadurch einen interessanten Anspruch an den Spieler. Ich finde es gerade gut, wenn zumindest der schwierige Content mich als Spieler fordert. Außerdem wird eine Gruppe dadurch auch dazu bewegt sich wirklich mit seinen Mitgliedern und ihren Charakteren auseinander zu setzen.

Abgesehen davon, dass es auf sozialer Ebene zusammenschweißt, finde ich es fantastisch, wenn man als Gruppe vor eine knifflige Aufgabe gestellt wird. Durch gemeinsame Überlegungen (ich nenne es auch gerne „Theory Crafting“), wie man die Gruppe aufstellt und was jeder Einzelne für Aufgaben übernimmt, entsteht automatisch ein festerer Zusammenhalt.

Natürlich entfällt das mit der kommenden Änderung nicht komplett. Allerdings wird es auch nicht mehr notwendig sein, sich in der bisherigen Art mit der Spielweise seiner Gruppenmitglieder auseinander zu setzen. Letztendlich ist dies nur vorteilhaft in unverbindlichen Random-Gruppen.

Aber gerade bei einem so familiären Spiel mit starkem Zusammenhalt der Community finde ich es bedauernswert, dass mit diesem Schritt die Kommunikation einer Gruppe weniger relevant wird. Immerhin ist ESO ein MMORPG und da geht es für mich gerade um das gemeinsame Spielen.

Ich fürchte außerdem, dass dies nicht der letzte Schritt in diese Richtung sein wird.

Änderungen wirken sich mal wieder vor allem im Endgame aus

Die Entwickler argumentieren bei der Anpassung vor allem, dass sie den Spielern mehr Freiheit bei der Auswahl von Gegenstandssets und Fähigkeiten bieten wollen. Das Problem bei dieser Idee ist allerdings, dass es prinzipiell seit Release überhaupt keine Einschränkung der Auswahl gibt.

Beschränkungen gibt es eigentlich nur bedingt durch die vorherrschende ESO-Meta. Und auch nur im Endgame wird dies wirklich relevant. Generell kann man das Volk, die Klasse und Fertigkeiten unabhängig voneinander wähle. Für den Solo-Content reicht das in jedem Fall.

Die Stärke von Fähigkeiten wird auch erst im Gruppen-Content wirklich relevant. Und selbst wenn man Veteran-Dungeons mit Hardmode absolvieren will, muss man sich nicht streng an die Meta halten. Strikt optimierte Charaktere bzw. Gruppen gibt es meistens auch erst im wirklich schwierigen Endcontent.

Damit meine ich die ESO Raids bzw. Prüfungen. Und dann auch eigentlich erst, wenn es um die schwierigsten Raid-Errungenschaften geht: die Triples oder Trifectas. Für diese Errungenschaften muss die Raidgruppe in einer vorgegebenen Zeit einen Veteran-Raid mit Hardmode absolvieren, ohne dass ein Gruppenmitglied stirbt.

Zu diesen Errungenschaften gehören:

Wie ein Uhrwerk (Titel: Tick-Tack-Peiniger)

Der Pfad nach Alaxon (Titel: Greifenherz)

Gottschlächter von Sonnspitz (Titel: Gottschlächter)

Makelloser Belagerungsbrecher (Titel: Kynes Zorn)

Seelnretter (Titel: Ebenenbrecher)

Ihr müsst aber wissen, dass sich nur ein winziger Teil der Community überhaupt in diesem Bereich des ESO-Contents bewegt. Die Errungenschaft „Gottschlächter von Sonnspitz“ haben beispielweise nur 0,09 % der ESO Spieler.

Die Einschränkungen durch die unterschiedliche Stärke der Fähigkeiten betrifft also wirklich nur einen äußerst kleinen Teil der Community. Und diese Einschränkung der Auswahl von Gegenstandssets und Fähigkeiten wird man auch niemals aufheben können.

Es wird immer bestimmte Kombinationen geben, die stärker sind als andere. Und genau dieses Probieren und Optimieren ist eine Motivation den Endcontent zu machen und sich kompetitiv mit anderen Spielern zu messen.

Der Großteil der Community ist also gar nicht wirklich betroffen von der unterschiedlichen Stärke der verschiedenen Spielstile. Der Solo-Content ist für erfahrene Spieler oft viel zu einfach, seitdem mit OneTamriel die Skalierung mit der offenen Welt dazu gekommen ist.

Einige Spieler verzichten deshalb beim Questen sogar auf ihre Championpunkte und Rüstung, damit es ein bisschen anspruchsvoller wird.

ESO verändert Kampfsystem generell zu massiv

Das Kampfsystem von ESO ist für viele Spieler immer ein großes Plus gewesen und war für einige sogar ausschlaggebend dafür, dass sie sich für dieses MMORPG entschieden haben. Für mich persönlich war es immer ein wichtiges Fundament in ESO.

Die Anpassungen des letzten Jahres führen immer mehr zu einer Aufhebung der Attribute Magicka und Ausdauer und der damit verbundenen Eigenschaften. Für mich verändert ESO damit genau das, was mir jahrelang so sehr an dem MMORPG gefallen hat.

Gerade mit dem Vorhaben die Stärke von Fähigkeiten nicht mehr mit einem der beiden Attribute, entweder Magicka oder Ausdauer, zu skalieren, zeigt für mich schon recht deutlich die Bestrebung die beiden Attribute schrittweise zu vereinheitlichen.

Daher habe ich die Befürchtung, dass mir das Spiel irgendwann nicht mehr gefallen könnte, wenn diese Entwicklung sich so weiterführt. Da ich seit so langer Zeit leidenschaftlich ESO spiele, ist dies schon ein wenig niederschlagend.

Wie steht ihr zu der Hybridisierung und zu den geplanten combat-Änderungen? Spielt ihr schon lange ESO und habt ihr gerade erst angefangen und von den Änderungen gar nicht so viel mitbekommen? Ein Feature auf welches sich aber jeder Typ Spieler freuen kann, ist das kommende Kartenspiel in ESO.