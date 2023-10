ESO: Der neue endlose Dungeon ist nicht perfekt, aber genau das, was das MMORPG gerade braucht

The Elder Scrolls Online bekommt mit Update 40 den neuen Dungeon Endloses Archiv. Wie der Name schon andeutet, hat dieser kein Ende, sondern lässt euch in immer höheren Schwierigkeitsgraden gegen Feinde antreten. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat ihn zusammen mit Entwickler Mike Finnigan auf dem Test-Server ausprobiert und ist begeistert.

Das Endlose Archiv könnt ihr entweder komplett allein oder zusammen mit einem Mitspieler oder Gefährten besuchen. Für beide Modi gibt es unterschiedliche Ranglisten, allerdings bleibt der Schwierigkeitsgrad identisch. Zu zweit ist es also einfacher.

Der Aufbau ist anfangs etwas verwirrend, geht aber recht schnell in Fleisch und Blut über:

Zuerst tretet ihr in drei Runden gegen Gegner an, die ihr bereits aus der Spielwelt kennt. Nach jeder Runde lernt ihr einen Vers, der euch einen Boni nur für die nächste Runde gibt.

Nach drei Gegnerrunden kommt dann eine Boss-Runde. Auch hier trefft ihr auf einen altbekannten Feind.

Diese vier Kämpfe werden als ein Zyklus bezeichnet. Nach jedem Zyklus bekommt ihr eine Vision. Die gibt euch einen Buff über den gesamten Dungeon-Run.

Habt ihr vier Zyklen überstanden, trefft ihr zum ersten Mal auf den neuen Boss. Dieser Boss ist anfangs noch recht leicht, wird jedoch mit jeder höheren Stufe schwerer und lernt teilweise auch neue Fähigkeiten dazu.

Habt ihr den Boss einmal besiegt, beginnt ein neuer “Arc”. Dort durchlauft ihr das gleiche Prozedere, allerdings mit einer höheren Schwierigkeit.

Aufgelockert wird der Endlos-Dungeon-Run damit, dass es zwischendurch zu spontanen Events und zusätzlichen “Portalen ins Ungewisse”. Dort warten Bosse, aber auch NPCs, die euch eine zusätzliche Quest geben. So müsst ihr etwa Bündel sammeln, die irgendwo in den Runden versteckt liegen.

Zudem droht die ständige Gefahr, aus dem Dungeon geworfen zu werden, wenn man mehr als dreimal stirbt. In einer Gruppe heißt das jedoch, dass die ganze Gruppe wipen muss. Ein einzelner Tod fließt nicht in die Statistik ein.

Doch macht das wirklich Spaß und eignet sich das für jeden Spielertypen?

Wer spricht hier? Alex ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO und hat bereits hunderte Stunden in ESO versenkt. Dort ist er jedoch vor allem in Story-Inhalten und den Dungeons unterwegs. An die Trials für 12 Spieler hat er sich bisher noch nicht gewagt. Umso begeisterter ist er von dem endlosen Archiv.

Neben ESO ist Alex vor allem in Guild Wars 2, New World und Black Desert unterwegs und testet so gut wie jedes neue MMORPG an.

Zugänglichkeit und starke Belohnungen locken jeden an

Die Antworten sind: Ja und ja. Denn die ersten Runden und Bosse sind für jeden schaffbar. Ich war von den ersten Kämpfen sogar etwas enttäuscht, weil Mike und ich viel zu einfach durch die Gegner gepflügt sind – und das mit einem nur auf die Schnelle angepassten Build.

Wir hatten ausreichend Zeit, um uns über ein paar Dinge rund um den Dungeon oder auch ESO selbst zu unterhalten. Eine coole Aktivität also, wenn man mit seinem besten Kumpel etwas unternehmen oder nebenbei einen Podcast hören möchte.

Schon für die ersten Stufen und Durchläufe bekommt ihr die neue Währung Archiv-Weissagungen. Mit diesen könnt ihr nützliche Belohnungen kaufen, darunter Gold, Einrichtungsgegenstände, temporäre und permanente Buffs für die nächsten Dungeon-Runs und ein komplett neues Set pro Klasse.

Zusätzlich gibt es verschiedene Erfolge, die euch unter anderem ein brandneues Reittier bringen.

Die Belohnungen sind sehr gelungen und laden dazu ein, das Endlose Archive immer wieder zu besuchen – egal ob Anfänger, Veteran oder Hardcore-Spieler. Vor allem letztere dürfen sich auf die hohen Schwierigkeitsgrade freuen.

Die Schwierigkeit ist ein Stück weit vom Zufall abhängig

Doch ein Spaziergang wird das Endlose Archiv nicht. Das musste ich überraschend beim dritten Boss feststellen. Denn während wir zuvor locker quatschen konnten, trafen wir dort auf Yolnahkriin, einen riesigen Drachen. Und der hat es in sich.

Er kann Feinde sowohl mit seinem Flügelschlag von der Plattform werfen als auch diese mit einem großen AoE-Feld in Sekunden verbrennen. Bei unserem ersten Versuch waren wir etwas unkonzentriert und Mike und ich bekamen direkt den Flügel zu spüren.

Beim Versuch Nummer 2 erwischte uns das AoE-Feld und im dritten Anlauf scheiterten wir nach der Flugphase wieder am AoE.

Dieser Drache war unser Ende.

Zwar war unser gemeinsamer Run damit vorüber, doch ich selbst bin nochmal rein und hab es bis zum neuen Boss geschafft.

Bei diesem muss man großen Kristallfeldern ausweichen, einen starken Angriff blocken und aufpassen, wenn der Spiegel aufgestellt wird. Denn alles, was man in diesen reinballert, kommt am Ende als ein geballter Schaden zurück. Das kann schon mal direkt zum eigenen Tod führen, wenn man nicht ausweicht.

Und Adds und einen riesigen Laserstrahl gibt es auch!

Bei meinem zweiten Run hatte ich es jedoch deutlich leichter und das, obwohl ich einen Spieler – in diesem Fall sogar einen Entwickler – durch einen Gefährten ersetzte. Der Grund dafür waren die verschiedenen Bosskämpfe. Hier spielt einfach der Zufall rein, ob euch ein Drache von der Plattform schmeißen kann oder ihr eben nur gegen einen nekromantischen Zauberer kämpft.

Das ist gleichzeitig einer meiner kleineren Kritikpunkte an dem Endlosen Archive. Nicht jeder Durchgang ist gleich. Manchmal geht es zu einfach und manchmal ist es plötzlich sprunghaft schwerer. Das kann frustrierend sein.

Zudem finde ich die Phasen ohne Bosskämpfe etwas zu lang. Für mich hätten auch zwei Gegnerrunden vor jedem Boss genügt. So verfällt man zwischendurch etwas in Langeweile.

Jeder sollte den neuen Dungeon ausprobieren

Insgesamt ist das Endlose Archive eine absolute Bereicherung für ESO. Denn Casual-Spieler haben eine neue, tägliche Aufgabe. Sie können sich bis zum Ende des ersten Arcs spielen und gute Belohnungen dafür einsacken.

Veteranen können endlos weiter leveln und sich so in Ranglisten platzieren. Diese werten jedoch nicht die Zeit, sondern die höchste Stufe, die ihr erreicht habt.

Hinzu kommt, dass ihr nicht allein losziehen müsst, sondern mit einem Freund oder Partner gemeinsam den Dungeon abschließen könnt. Das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl ungemein.

Und das coolste ist, dass man überhaupt keine Erweiterung, keinen DLC und kein Abo braucht. Wer ins Endlose Archiv einsteigen möchte, kann das direkt mit dem Release am 30. Oktober auf dem PC oder am 14. November auf PlayStation und Xbox tun.

Wie steht es um euch? Mögt ihr es, in einem Dungeon endlos weiterspielen zu können oder reizt euch ein solcher Content gar nicht?

Neben dem neuen Dungeon bekommt ESO übrigens auch einen neuen Gruppen-Finder:

ESO bekommt endlich einen richtigen Gruppen-Finder und „endlose Dungeons“