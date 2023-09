ESO bekommt endlich einen richtigen Gruppen-Finder und „endlose Dungeons“

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Was haltet ihr von den Neuerungen? Genau das, was ihr wolltet? Oder eher uninteressant?

Wann erscheint Update 40? Ein Release-Datum für das Update 40 wurde ebenfalls bereits verraten. Schon am 30. Oktober erscheint das Update auf PC / Mac und zwei Wochen später, also am 14. November, auch auf Xbox und PlayStation.

Das Ergebnis soll sein, dass Quests mit ähnlichem Umfang und ähnlichem Aufwand eine vergleichbare Menge an Gold und Erfahrung bieten. So soll sich jede Quest passend anfühlen. Die Belohnungen sind damit einheitlicher und ihr müsst euch nicht länger den Kopf zerbrechen, welcher Weg denn der effizienteste ist, um maximales Gold und maximale XP zu erlangen.

Wer will, kann danach noch weitermachen, denn der Schwierigkeitsgrad zieht immer mehr an. Je länger ihr dabei unterwegs seid und je tiefer ihr vordringt, desto bessere und exklusivere Belohnungen warten natürlich.

Eine der größten Neuerungen ist das Feature des Gruppenfinders, das auf den aktuellen Stand des Genres gebracht wird. In seinen Funktionen entspricht der Gruppen-Finder dabei mehr oder weniger dem Standard, wie man es bereits aus anderen MMORPGs kennt. Ihr habt zusätzlich aber noch ein paar weitere Anpassungsmöglichkeiten und Filter, um genauere Anforderungen an eure Mitspieler auszuwählen.

Die Entwickler hinter The Elder Scrolls Online haben eine Menge Details zum nächsten großen Patch veröffentlicht. Das Update 40 bringt viele Verbesserungen in fast allen Bereichen des Spiels und dürfte vor allem das Leveln und gemeinsame Spielen angenehmer gestalten. Es gibt einen Gruppen-Finder, deutlich bessere XP-Verteilung und dazu auch noch ein nahezu endloser Dungeon, der ständig neue Herausforderungen bringen soll.

Insert

You are going to send email to