TESO feiert 10. Jubiläum und verschenkt für kurze Zeit den wichtigsten DLC für Langfinger

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Ihr habt eher Lust auf aktuelle Herausforderungen? Seit März 2024 geht’s in TESO zurück in die Mahlstrom-Arena! Die neuen Dungeons von Elder Scrolls Online versprühen Orsinium-Vibes

Während des Aktionszeitraums drehen sich übrigens einige der täglichen und wöchentlichen Bestrebungen um die DLCs Dunkle Bruderschaft sowie Diebesgilde. Wenn ihr diese abschließt, winken besonders lukrative Belohnungen. Zumindest in Tamriel zahlt sich Verbrechen also aus.

Was muss ich tun, um den DLC zu erhalten? Ihr müsst in TESO die Errungenschaft „Beutelgreifer“ respektive „Beutelgreiferin“ besitzen oder erstmals abschließen. Das geht ganz einfach! Begeht einfach Taschendiebstahl bei einem beliebigen Einwohner aus Tamriel.

