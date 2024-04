Die FTC führt gleich mehrere Argumente gegen Razer an (via kotaku.com ):

Razer erklärte bereits bei der Ankündigung von Project Hazel, dass es sich nicht um eine medizinische Maske handelt, aber in den Marketingunterlagen wurde sie als „chirurgische N95-Atemschutzmaske“ bezeichnet. Die genaue Beschreibung findet ihr auch in der Vorstellung von Project Hazel auf MeinMMO .

Im Januar 2021 stellte Razer in der Corona-Pandemie eine Schutzmaske für Gamer vor. Doch jetzt muss die Firma hinter „Project Hazel“ über 1 Million Euro Strafe zahlen. Denn man hatte die Maske mit einer besonderen Sicherheit beworben, die die Maske gar nicht liefern konnte. Razer erstattete bereits Geld, doch das FTC Bureau of Consumer Protection (FTC) sieht das anders.

