Razer zeigt innovativen Gaming-Stuhl, in dem ihr garantiert sitzen wollt

Razer hat anlässlich der CES 2021 sein „Project Brooklyn“ vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen Gaming-Chair, der euch jede Menge besondere Features bietet. Bisher handelt es sich aber noch um ein fortgeschrittenes Konzept.

Das Wichtigste in Kürze:

Razer hat seinen Gaming-Chair „Project Brooklyn“ auf der CES 2021 vorgestellt.

Der Gaming Chair bietet ein 60-Zoll-Rollout-Display mit Panorama-Darstellung

Der Stuhl bietet außerdem haptisches Feedback und einen einstellbaren Tisch sowohl für PC- als auch Konsolen-Spieler

Bei „Project Brooklyn“ handelt es sich bisher um ein Concept. Ob man ihn irgendwan kaufen kann, wissen wir noch nicht.

Darum geht’s: Nachdem Hersteller Razer anlässlich der CES 2021 bereits neue Gaming-Notebooks vorgestellt hatte, gibt es noch einen Blick in eine mögliche Zukunft des Gamings.

Denn mit „Project Brooklyn“ hat Razer einen Gaming-Stuhl vorgestellt, in welchem jeder von euch garantiert mal zocken oder zumindest einmal sitzen möchte.

Gaming Chair bietet riesiges Display und haptisches Feedback

Eine Besonderheit stellt vor allem das OLED-Display dar. Dieses ist 60 Zoll groß und am Rückenteil des Stuhls verbaut und lässt sich auf Knopfdruck ausfahren. Die Panorama-Ansicht soll dabei ein besonderes Eintauchen in das Spielerlebnis bieten. In der Fachsprache nennt man dies „Immersion“.

Was ist haptisches Feedback? Beim Gaming Stuhl kommt unter anderem mit Razer HyperSense zum Einsatz, welches haptisches Feedback bietet. HyperSense soll dafür sorgen, dass der Stuhl dort vibriert, wo auch im Spiel der Sound herkommt. Explodiert rechts von euch eine Bombe, dann soll euer Stuhl dort auch vibrieren.

Ist diese haptische Technik neu? Nein, denn die Technik HyperSense kommt bereits im Razer Nari Ultimate zum Einsatz. Die GameStar bezeichnet in ihrem Test zum Razer Nari Ultimate das durchaus als nettes Feature, von welchem man aber irgendwann auch genug hat.

Darum wollt ihr in diesem Gaming-Chair sitzen

Das große OLED-Display bietet euch das Gefühl, dass ihr während eurer Gaming-Session beispielsweise im Cockpit eures Fahrzeugs sitzt, während ihr Gegner abschießt. Gleichzeitig spürt ihr, wie alles um euch herum durch schwere Explosionen erschüttert wird. Vor allem für Spieler könnte das ein tolles Mittendrin-Gefühl bedeuten. Als ob ihr in den Flugsimulator steigt und sich alles um euch herum entsprechend eurer Steuerung bewegt.

So geht’s mit dem Gaming-Chair weiter: Razer erklärt, dass man den Gaming Chair weiterentwickeln will. Dazu will man unter anderem mit E-Sportlern und anderen Partnern zusammenarbeiten, um weitere Details wie etwa Komfort oder Performance zu verbessern.

Falls ihr mehr Immersion wollt, aber nicht auf einen Gaming-Stuhl wie den von Razer warten möchtet, dann schaut euch die MeinMMO-Liste der besten Gaming-Headsets an. Hier findet ihr einige gute Headsets, die euer Spielerlebnis ebenfalls verbessern können.