Was kosten die Full-HD-Geräte? Die Pro-Serie sind die teuersten Geräte des Herstellers. Je nachdem für welche Grafikkarte ihr euch am Ende entscheidet, variieren die Preise. Die Full-HD-Geräte kosten:

Wann kann man die Geräte kaufen? Die Geräte sind ab dem 12. Januar erst einmal exklusiv im Razer-Store vorbestellbar. Ausgewählte Händler folgen am 26. Januar und bieten die Notebooks ebenfalls an.

In beiden Geräten befindet sich moderne Technik, um auch hardwarehungrige Spiele zu zocken oder Programme laufen zu lassen. So findet ihr in allen vorgestellten Blade-15-Notebooks eine RTX-3000er-Grafikkarte und einen modernen Intel-Prozessor der zehnten Generation. Wahlweise bekommt ihr außerdem 16 oder 32 GB Arbeitsspeicher Mit dieser Leistung braucht ihr dann auch keinen Desktop-PC ins Krankenhaus schleppen , wenn ihr richtig zocken wollt.

Und falls ihr bisher keine RTX 3000-Grafikkarte bekommen habt, weil euch Scalper vorher alle Grafikkarten weggekauft haben : in den Notebooks sind die neusten Grafikkarten in ihrer Mobile-Version verbaut.

