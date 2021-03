Razer bringt die „schlauste Maske der Welt“ mit RGB-Beleuchtung

Die Firma Razer bringt ein neues Produkt für Gamer, das in unsere aktuelle Zeit reinpasst. Project Hazel ist eine Maske, die speziell für Zocker gemacht wurde und besondere Features haben wird.

Was ist das für eine Maske? Im Januar 2021 stellte Razer ein neues Produkt vor, das eine besondere Maske für Gamer werden sollte. “Project Hazel” sollte allerdings kein klassischer Mund-Nase-Schutz werden, sondern besondere Funktionen und Features vorweisen, wie wir sie von Razer-Produkten kennen.

Ursprünglich handelte es sich nur um ein Konzept, bei dem es nicht sicher war, ob er tatsächlich erhältlich sein wird. Nun bestätigt Razer, dass sie in Produktion gehen wird und die Fans in Zukunft eigene schicke Masken erwerben können. Eine Vorschau für die Maske könnt ihr hier sehen. Damals befand sie sich noch in der Konzept-Phase:

Das sagt der CEO von Razer: Der CEO von Razer Min-Liang Tan äußerte sich persönlich zu dem neuen Produkt. Gegenüber Yahoo Finance sagte er:

Wir glauben, dass [dieses Projekt] weiterhin relevant bleibt, selbst nachdem die Impfungen und alles andere bereitgestellt wurden. […] Wir haben entschieden, das kann ich euch jetzt verraten, dass wir die Masken Wirklichkeit werden lassen und sie veröffentlicht werden. Uns ist klargeworden, dass selbst mit Impfungen man weiterhin Masken tragen muss, weil es weiterhin einen Risikofaktor gibt. Selbst wenn man eine Impfung erhalten hat, muss man äußerst vorsichtig sein. […] Es gibt außerdem viele Länder, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie in einem oder sogar zwei Jahren die volle Abdeckung durch Impfungen erhalten werden. Man muss daher beim Reisen sehr vorsichtig sein. […] CEO von Razer Min-Liang Tan

Deshalb will Razer eine Maske rausbringen, die einerseits wiederverwendbar ist und andererseits den Standards der Firma in Bezug auf Sicherheit und Style gerecht wird.

“Die schlauste Maske der Welt” leuchtet bunt

Welche Funktionen wird die Maske haben? Da wir hier von Razer sprechen, ist die RGB-Beleuchtung für die Maske natürlich Pflicht. Immerhin können quasi alle Produkte der Firma bunt leuchten. Aber sie soll nicht nur cool aussehen, sondern auch alle Funktionen und Anforderungen erfüllen, die von einer Schutzmaske erwartet werden, und mehr.

Die Maske ist transparent, damit man das Gesicht sehen kann

Sie hat ein eingebautes Mikrofon, der einen klaren Klang der Stimme garantieren soll

Im Dunkeln schaltet die Maske automatisch ihre Beleuchtungsfunktion ein. Diese Funktion ist separat vom RGB.

Sie hat die Luftfiltration einer medizinischen N95-Maske. Die Ventilatoren können abgetrennt werden und filtern “mindestens 95 %” von Luft-übertragenen Partikeln

Es soll außerdem eine Funktion geben, die den Atembeschlag auf der Maske verhindern soll, der vor allem bei niedrigen Temperaturen vorkommt.

Was ist eine N95-Maske? Es ist eine teilchenfiltrierende Atemschutzmaske. Damit eine Maske als N95 gilt, muss sie mindestens 95 % der in der Luft befindlichen Partikeln filtern können, die größer als 0,3 µm (Mikrometer, 10-6 Meter) sind. Dieser Standard wurde von der National Institute of Occupational Safety and Health in USA aufgestellt.

Razer bezeichnet ihr neues Produkt als die “schlauste Maske der Welt”. Sie wird geliefert mit einer besonderen Ladestation, die den Akku der Maske auflädt und gleichzeitig die Bakterien und Viren mit integriertem UV-Licht abtötet.

Die Maske wird vor dem Release “rigorose Tests” durchlaufen. Razer will bei der Herstellung maximale Sicherheit und Bequemlichkeit für die Träger gewährleisten.

Wie viel wird der Spaß kosten? Einen Preis für die Maske hat Razer noch nicht genannt. Auch hat das gute Stück noch kein Release-Datum. Da das Produkt aber nun tatsächlich in die Herstellung geht, können wir wohl bald mit einer Ankündigung rechnen.

Was sagt ihr zu der Maske? Würdet ihr sie kaufen oder ist das nur ein Gimmik? Schreibt es uns in die Kommentare.