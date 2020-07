Der amerikanische Möbelhersteller Herman Miller hat sich mit Logitech zusammen getan, um einen neuen Gaming-Stuhl herzustellen. Diesen könnt ihr nun kaufen, obwohl der Preis dafür nicht gering ausfällt.

Was ist das für ein Stuhl? Der Herman Miller x Logitech G Embody Gaming Chair entstand laut offizieller Webseite in Zusammenarbeit mit mehr als 30 Ärzten und Experten aus den Bereichen Biomechanik, Augenoptik, Physiotherapie und Ergonomie entwickelt.

Er soll für „vorbildliche Ergonomie“ beim Gaming sorgen und ein komfortables und kühles Sitzerlebnis gewährleisten.

Zwar liegt der Preis mit 1.495 Dollar (1.276 Euro) in einem sehr hohen Segment, doch er soll eine Langzeitinvestition für den Körper sein und kommt zudem mit einer Garantie für 12 Jahren daher. Der Stuhl lässt bereits über die offizielle Webseite bestellen.

Kühlender Schaumstoff und Büro-Optik

Was ist das Besondere an dem Stuhl? Der gesamte Stuhl setzt auf eine Kühlschaumtechnologie, durch die lange und hitzige Spiele-Sessions erträglicher werden sollen.

Dabei stützt der Stuhl ergonomisch die Wirbelsäule und soll sich genau der eigenen Form anpassen. Außerdem bietet er komplett gepolsterte und einstellbare Armlehnen.

Was fällt besonders auf? Das auffälligste Merkmal ist die Optik. So erinnert der G Embody Gaming Chair eher an einen klassischen Bürostuhl und verzichtet auf die „Rennfahrer-Optik“ vieler Gaming-Stühle, beispielsweise von DX Racer oder Noblechairs, die zu den besten Modellen zählen.

Für Gamer, die sich nicht mal mehr auf einen Stuhl setzen wollen.

Wer bei seinen Gaming-Sessions hingegen überhaupt nicht mehr aufstehen möchte, kann sich auch ein eigenes Gaming-Bett bauen, das eine japanische Gaming-Firma für Möbel und Kleidung anbietet. Nur für den Gang zur Toilette gibt es derzeit noch keinen richtigen Ersatz.