Gaming-Traum wird wahr: Mit diesem Bett müsst ihr nie wieder aufstehen

Gaming-Zubehör kennt kein Ende. Jetzt gibt es auch das perfekte Bett für Gamer, mit dem sie einfach nie wieder aufstehen müssen.

Es ist ein geheimer Traum, den wohl jeder waschechte Gamer schon das eine oder andere Mal gehegt hat: Einfach den ganzen Tag nichts anderes tun, als faul auf dem Sofa oder im Bett zu ligen und zu zocken, bis die Sonne untergeht und die Morgenröte vom nächsten Tag schon wieder am Horizont kitzelt.

Doch wo wir nur davon träumen können oder uns noch mit Gaming-Stühlen rumärgern, bei denen man doch tatsächlich noch aufstehen muss, bieten die Japaner direkt die Lösung für diesen Wunsch an – das Gaming-Bett.

Der perfekte Nerd-Traum? Oder doch eine Spur zu abgedreht?

Was ist das für ein Bett? Die japanische Firma Bauhutte (die offenbar sehr auf deutsche Namen steht) hat sich auf Gaming-Kleidung und -Möbel spezialisiert und bietet nun auch für alle, die ihr Bett gar nicht mehr verlassen wollen, die perfekte Lösung an.

Ein Bett mit jeder Menge Schränke, Beistelltischchen und Regalen, um nicht nur die Spiele, sondern auch die Verpflegung in Form von Snacks und Energy-Drinks im Dutzend unterzubringen. Dazu darf natürlich ein entsprechend großes Kissen als Rückenlehne nicht fehlen, damit man bequem immer den Bildschirm oder gleich mehrere davon im Blick hat. Wenn man jetzt noch dem Pizzalieferanten einen Hausschlüssel gibt, ist für alles gesorgt.

In jedem Fall dürfte das mal Hardware der besonderen Art sein.

Das einzige Manko: Eine direkte Anbindung zum Badezimmer konnten wir nicht entdecken. Zumindest dieser Gang bleibt einem Gamer dann doch nicht erspart.

Rundum versorgt und alles in Reichweite. So lässt sich ein Wochenende rumkriegen.

Was kostet das Bett? Einen exakten Preis für das Bett gibt es nicht, weil die ganzen unterschiedlichen „Module“ in Form von Schränken und andockbaren Tischen oder Regalen einzeln berechnet werden. Jeder kann (und muss) sich also quasi seine eigene Gaming-Insel der liegenden Faulheit selbst zusammenstellen.

Die Kollegen von der GameStar haben nachgerechnet: Die einzelnen Regale, Schränke und Tischchen kosten jeweils bereits zwischen 110€ und 165€, ein ganzes Set ist also entsprechend teuer. Nur das Bett wird gar nicht mit einem Preis angegeben.

Wäre so ein Gaming-Bett etwas für euch und das perfekte Utensil, um einfach nichts anderes zu tun, als zu daddeln? Oder könntet ihr gar nicht einen ganzen Tag im Bett liegen und nur zocken?