Dieses bekloppte LAN-Foto bekommt eine eigene Doku spendiert

Das wohl bekannteste Foto aus der Geschichte der LAN-Partys wird in einer Dokumentation verarbeitet. Dabei handelt es sich um den Gamer, der mit Klebeband an die Decke geklebt wurde.

„Wir Gamer“ haben in manchen Fällen schon eine ziemlich komische Kultur, die sich in den letzten Jahren auch noch stark gewandelt hat. Früher waren LAN-Partys noch an der Tagesordnung, wobei jeder seinen Rechner und den riesigen Röhrenmonitor in eine große Halle (oder Garage eines Freundes) geschleppt hat. Dabei entstanden ziemlich witzige Szenen und kuriose Bilder. Das wohl bekannteste „LAN-Meme“, das als Foto existiert, bekommt nun eine eigene Doku – der Gamer, der mit Klebeband an die Decke geklebt wurde.

Ein legendäres Bild – es schrieb Internet-Geschichte.

Was ist das für ein Foto? Das Bild wurde im März 2003 aufgenommen und hat im Internet mehr als nur eine Runde gedreht. Es steht als Sinnbild für Gamer, die sich für nichts um der Welt von ihrem Hobby abbringen lassen – und schon gar nicht vom Platzmangel. Das Bild zeigt einen gut gefüllten Raum voller PC-Spieler, die vor ihren Rechnern sitzen. Einer davon hat offenbar keinen Sitzplatz mehr ergattert und musste deshalb auf eine andere Lösung ausweichen: Er wurde kurzerhand von seinen Freunden mit Klebeband an die Decke geklebt, sodass er auf dem Boden keinen Platz verbraucht.

So „frei hängend“ hatte er dann noch immer Zugriff auf seinen Rechner und benötigte nur wenig Platz:

Das Bild wurde seither Abertausende Male geteilt und immer wieder in Memes verarbeitet. Es gab auch wilde Theorien dazu, wie das Bild zustande kam. Einige vermuteten, dass es nur ein „Prank“ der Freunde war. Andere denken, dass es aus Platzmangel entstand und wieder andere glauben, dass es nur für das Foto inszeniert wurde. Doch die Wahrheit wird nun wohl aufgedeckt.

Was ist in der Doku zu sehen? Bisher hat die Doku nur einen Trailer bekommen, doch die erweckt schon einen guten Eindruck davon, wie der fertige Film später aussieht. Demnach hat man die Crew der damaligen LAN-Party versammelt und lässt das ganze Event noch einmal Revue passieren. Es wird wohl die Geschichte aufgearbeitet, wie man von einer simplen LAN-Party zu einer Internet-Legende wurde und was wirklich hinter diesem lustigen Bild steckt.

Andere „alte Dinge“ aus der Zeit von 2003 kennen nur wahre Gamer von früher noch …

Wie ernst ist das Ganze gemeint? Klar sollte sein, dass die Doku sich nicht sonderlich ernst nimmt. Immerhin spricht sie davon, dass „jede Generation eine Legende“ hat – eine ziemlich offensichtliche Übertreibung. Ähnlich wie das Foto sollte man dieser Doku also mit einer Prise Humor entgegensehen und sie als das betrachten, was sie wohl sein wird: Eine kleine Zeitreise zurück in das Jahr 2003, als LAN-Partys noch an der Tagesordnung waren und sich dort die irrsten Dinge abgespielt haben.

Ein exaktes Release-Datum gibt es noch nicht, allerdings soll die Doku noch in 2020 erscheinen.