Neue Maske von Razer sieht aus, als käme sie direkt aus einem Videospiel

Razer kennt man eigentlich aus dem Bereich Gaming-Ausrüstung, nun präsentierte der Hersteller auf der CES 2021 aber ein Masken-Konzept. Das sieht aber irgendwie auch nach Videospiel aus.

Was ist das für ein Konzept? Anlässlich der CES 2021 hat Razer bereits so einiges vorgestellt. Die neuen Gaming-Notebooks beispielsweise, oder ein futuristisches Konzept eines Gaming-Stuhls.

Ebenso ungewöhnlich wie besagter Stuhl mutet auch das neue Konzept von Razer an – eine Maske namens „Project Hazel“. Die sieht aber nicht aus wie der klassische „Mund-Nase-Schutz“, sondern eher etwas, was man beispielsweise in The Division 2 trägt.

So sieht das Masken-Konzept aus

Das ist Project Hazel

Warum eine Maske? Bei Project Hazel handelt es sich um eine Gesichtsmaske, die Razer als Antwort auf die aktuelle Pandemie konzipiert. Schon zuvor habe man sich bei Razer in der Hinsicht engagiert und wolle das mit dem neuen Konzept weiter verfolgen, so ein Statement des Herstellers: „Diese Initiative wird nun mit der wiederverwendbaren Project Hazel Smart Mask fortgeführt. Die Gesichtsmaske erfüllt die höheren Hygienestandards und beugt unerwarteten Gesundheitsrisiken sowie Umweltproblemen von Einwegmasken vor, während sie die Eigenschaften einer wiederverwendbaren Maske für den persönlichen Schutz verbessert.“

So sehen Masken etwa in Division aus

Was ist diese „Smart Mask“? Abgesehen davon, dass „Project Hazel“ aussieht, als würde sie direkt aus einem Videospiel stammen, soll die selbsternannte „Worlds Smartest Mask“ auch ein paar besondere Eigenschaften aufweisen. Unter anderem soll es einen medizinischen N95-Atemschutz bieten, der mit aufladbaren und abnehmbaren Lüftern daherkommt. Diese sogenannten „Smart Pods“ sollen 95 % der Partikel in der Luft rausfiltern.

Um sie wiederzuverwenden, können sie in eine Aufladbox gelegt werden, in der die Lüfter mittels UV-Licht desinfiziert werden sollen: „Die wasserabweisende, kratzresistente Maske ist so hochwertig wie nachhaltig – gefertigt aus recyclebarem Plastik, um den von Einwegmasken produzierten Abfall auf ein Minimum zu reduzieren“, so die Beschreibung.

Die Beleuchtung soll man anpassen können

Was kann die Maske noch? Außerdem soll man durch das durchsichtige Design das Gesicht des Trägers erkennen lassen. Im Dunkeln könne automatisch eine Beleuchtung anspringen, um Mimik bei sämtlichen Lichtverhältnissen zu ermöglichen. Die Beleuchtung der Maske soll sich außerdem farblich frei anpassen lassen, je nachdem welchen Style man bevorzugt.

Das sind aber nicht die einzigen technischen Komponenten in der Maske: Es soll auch einen Stimmverstärker geben, dessen Mikrofon die eigene Stimme aufnimmt und direkt wiedergibt. So soll die Dämpfung der Stimme umgangen werden.

Nach aktuellem Stand handelt es sich bei der Maske lediglich um einen Prototypen, ob und wann es sie wirklich zu kaufen geben wird (und dann auch: zu welchem Preis), ist noch völlig offen.

Wie seht ihr das Projekt? Spannende Entwicklung, oder eher technische Spielerei, die eher in Spiele wie „The Division“ gehören? Apropos „The Division“: Die Macher des Spiels sind nun mit einem ganz neuen Projekt beschäftigt.