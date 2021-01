Neues Star-Wars-Spiel kommt von den Machern von The Division 2

Lucasfilm Games hat ein neues Spiel angekündigt, dieses Mal im Star-Wars-Universum. Das wird aber nicht wie bisher von EA entwickelt, sondern von Massive Entertainment. Jetzt sind Spieler von The Division 2 besorgt um die Zukunft ihres Franchise.

Was ist das für ein Spiel? Lucasfilm Games hat ein neues Star-Wars-Spiel angekündigt (via Twitter). Dieses soll von Massive Entertainment entwickelt werden, einem der Studios von Ubisoft, dem unter anderem The Division 2 zu verdanken ist.

Nach der Ankündigung des neuen Indiana-Jones-Spiels mit Bethesda und MachineGames ist der Star-Wars-Titel das zweite Spiel, das Lucasfilm unter seinem Banner zeigt.

In den letzten 8 Jahren wurden alle Star-Wars-Spiele von Electronic Arts entwickelt, die einen exklusiven Vertrag mit Disney und Lucasfilm hatten. Zuletzt erschienen dort etwa Star Wars: Squadrons oder Battlefront 2, das es sogar kurze Zeit kostenlos gibt.

Das kommende Star-Wars-Spiel wird das erste seit diesem Vertrag, das nicht von EA stammt. Laut einem Interview mit dem Vizepräsidenten von Lucasfilm Games, Douglas Reilly, wird es ein „storygetriebenes Open-World-Spiel“ (via starwars.com).

Star Wars: Squadrons ist der neueste Videospiel-Ableger des Franchise.

Was hat The Division damit zu tun? Massive Entertainment ist vor allem für die Entwicklung der Division-Reihe bekannt, in der zuletzt The Division 2 im März 2019 erschien. Das neue Star-Wars-Spiel wird sogar die Engine des Spiels nutzen, die „Snowdrop Engine“.

Ob sich das neue Star-Wars-Spiel am Spielprinzip von The Division orientiert, ist noch nicht bekannt. Allerdings hatten die alten „Knights of the Old Republic“-Teile von Star Wars ein ähnliches Gameplay. Passen würde es also.

Spieler fürchten um die Zukunft von The Division

Viele Spieler von The Division 2 haben bereits auf einen Nachfolger gehofft. Allerdings hat Lucasfilm Games laut der Meldung das gesamte Studio verpflichtet, nicht etwa nur den Creative Director Julian Gerighty.

Damit sehen es die Fans als unwahrscheinlich, dass in nächster Zeit ein Division 3 erscheint. Einige befürchten sogar, dass das Franchise zumindest vorerst ganz begraben wird:

Das wäre wirklich doof, wenn sie keine neuen Division-Spiele machen würden! Ich liebe die Spiele und habe viele der Sammelgegenstände. Wenn sie nicht vorhaben, ein weiteres Division-Spiel zu machen, würde ich mir wünschen, dass sie uns rechtzeitig Bescheid geben. Dann müssten wir nicht immer weiter fragen, ob ein Division 3 kommt. Crashendo_ auf reddit.

Ein anderer Nutzer auf reddit schlägt vor, dass das Studio einfach beides machen sollte, zumal einige Spieler Fans beider Franchises sind.

Aktuell steht es nicht sonderlich gut um The Division 2. Fans sind jetzt gespannt darauf, wie es weitergeht.