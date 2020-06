Star Wars: Squadrons bietet euch Weltraumgefechte in Ego-Perspektive, angesiedelt in den letzten Tagen des Galaktischen Imperiums. Konkret spielen die Gefechte nach den Ereignissen von Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter. In 5v5-Mehrspielergefechten sollt ihr mit eurem Team versuchen, strategische Ziele während einer großen Raumschlacht zu erfüllen. Der Fokus liegt auf dem Multiplayer, doch in Squadrons soll euch auch eine spannende Singleplayer-Story erwarten