Für die neue Weltraumsimulation Star Wars: Squadrons braucht man eigentlich einen Flight Stick, um es gescheit zu zocken. Daher wollte sich MeinMMO-Autor Jürgen Horn einen kaufen. Doch nirgends gibt’s mehr Flight Sticks zu vernünftigen Preisen! Daran sind ein bestimmtes Spiel und seine Fans schuld.

Warum braucht Jürgen unbedingt einen Flight-Stick? Ich spiele eigentlich ausschließlich mit Maus und Tastatur, höchstens bei Action-RPGs wie Marvel’s Avengers oder Assassin’s Creed nutze ich gerne das Gamepad, weil es da einfach handlicher ist.

Bei dem neuen Weltraum-Simulator Star Wars: Squadrons, das bei Metacritic eine gute Wertung bekommen hat, kann ich die Steuerung mit der Maus und Tastatur jedoch vergessen. Das ist einfach nur ein Krampf, wie ich ewig mit der Maus herumfuhrwerke und am Ende mein Schiff schlingert, als wäre mein Pilot stockbesoffen.

Mit dem Gamepad geht’s etwas besser, aber sind wir mal ehrlich: Eine Simulation wie Squadrons spielt sich mit einem Flight Stick einfach am besten.

Nachdem mir Squadrons außerordentlich gut gefällt, will ich das Spiel auch so genießen, wie es sich meiner Meinung nach gehört: Mit einem Flight Stick samt extra Schubregler. Also wollte ich mir extra für Squadrons einen kaufen. Doch das gestaltete sich schwerer als gedacht.

Squadrons funktioniert optimal mit einem Flight Stick.

Flight Simulator sorgt für Engpass

So ging der Einkauf aus: Um einen Stick zu bekommen – ich wollte einen mittelpreisigen Flight Stick mit Schubregler wie den Thrustmaster T.Flight Hotas One – ging ich in diverse Elektronik-Fachmärkte in der nächsten großen Stadt. Ich war in drei großen Shops und nirgends war noch ein Stick in der von mir gewünschten Qualität zu kriegen!

Auch online bei Amazon und Co. war nix zu haben. Zumindest nicht zu regulären Preisen.

Zu vernünftigen Preisen kriegt man gerade keinen Stick mehr.

So kostet ein simpler Thrustmaster T16000M FCS, der nicht Mal einen separaten Schubregler hat, mittlerweile bei Drittanbietern 146 Euro. Regulär gabs das Ding mal für knapp 60 Euro. Der Preis hat sich also mehr als verdoppelt!

Bei eBay sieht es auch nicht besser aus und Preise von 200 oder mehr Euro für den T.Flight Hotas One waren zu sehen. Was zum Teufel ist da los?

Darum sind die Sticks alle weg: Grund für die Knappheit an guten Joysticks ist wohl vor allem ein Spiel. Alles begann mit dem Release des Microsoft Flight Simulator 2020 im August.

Flight Sticks sind laut der Seite The Verge in der Gaming-Peripherie ein Nischenprodukt, da man sie eigentlich nur für komplexe Simulationen wie eben den MS Flight Simulator oder den Hardcore-Modus von War Thunder benötigt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Der MS Flight Simulator 2020 sieht herrlich aus und ist das erste Spiel der Reihe nach 14 Jahren. Da haben die Flugzeug-Freaks schon lange bei den Sticks zugeschlagen.

Mit dem Release des Flight Simulators – den es auch noch im Xbox Game Pass gab – und dem jüngsten Start von Star Wars: Squadrons scheint der Markt nun so gut wie leer gekauft zu sein.

Immerhin ist der aktuelle Flight Simulator seit 14(!) Jahren der neueste Vertreter dieser Reihe und viele alte Fans und durch den Game Pass neu hinzugekommene Hobby-Piloten haben wohl sich schon längst die guten Sticks besorgt.

Wann es wieder Nachschub gibt, ist ungewiss.

Ich will doch nur fliegen! Mich ärgert es sehr, dass ich einen Stick, der nur an die 60 Euro kostet, jetzt nur noch für ein Vielfaches des Preises bekommen kann. Es ist schon leicht dekadent, sich nur wegen eines Spiels ein neues Gaming-Gerät zuzulegen, aber für den Preis ist mir das dann doch zu viel. Ich habe jetzt trotzdem den T.Flight Hotas One bei Amazon vorbestellt und hoffe, dass er noch kommt, solange Star Wars Squadrons für mich interessant ist. Solange muss ich wohl oder übel mit dem Xbox-Controller weiterzocken. Danke, ihr Flugzeug-Nerds! Jürgen Horn

Redakteur bei MeinMMO

Überhaupt scheint das Jahr 2020 das Jahr der knappen Dinge zu sein. Nachdem alles mit dem Hamstern von Klopapier angefangen hatte, wurden zwischenzeitlich auch Konsolen und Grafikkarten knapp und nur noch völlig überteuert im Internet angeboten.

Besonders schlimm ist das bei der PlayStation 5, die quasi immer ausverkauft ist und nur zu Mondpreisen im Internet zu haben ist.