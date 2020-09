Warum ist der Release klug gewählt? EA Play erscheint direkt am Releasetag der Xbox Series X. An dem Tag werden also zahlreiche neue Spieler auf die Konsole von Microsoft zugreifen.

Was wurde bekanntgegeben? Am 10. November erscheint EA Play für den Xbox Game Pass Ultimate. Dieses Angebot umfasst EA Access und Origin Access und bietet den Game-Pass-Nutzern einige der besten EA Spiele im Abo. Es wurde bereits vor einigen Tagen angekündigt , doch damals noch ohne Releasedatum.

