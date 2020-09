Wenn ihr sowieso Interesse am Xbox Game Pass (Ultimate) habt, dann zeigen wir euch hier eine Methode, bei der ihr richtig viel Geld sparen könnt. Unser Redakteur Patrick Freese hat jetzt mehr als 200 € gespart.

Das ist mir passiert: Regelmäßig erneuere ich meine Mitgliedschaft für den Xbox Game Pass. Da meiner in ein paar Tagen abläuft, wäre jetzt bald eine Erneuerung zu einem erhöhten Preis fällig, weil der Game Pass die Beta verlässt.

Gerade als ich meine Mitgliedschaft verlängern wollte und schon den Geschmack des sauren 10-€-Apfels im Mund hatte, kam bei uns in der Redaktion von MeinMMO das Thema auf, wie man dabei richtig sparen kann. Ich probierte das aus und war froh, denn dabei habe ich gleich ein paar Euro im dreistelligen Bereich gespart.

Das Wichtigste in Kürze:

Der Game Pass für PC kostet in der Beta noch 3,99 € im Monat, aber das ändert sich in den nächsten Tagen.

So werden dann 9,99 € im Monat fällig – auf lange Sicht erhöht sich der Preis für den Xbox Game Pass auf PC somit deutlich.

Ich erkläre euch, wie ich anstelle von 9,99 Euro pro Monat, die nächsten 27 Monate jeweils nur 4,33 Euro pro Monat zahlen werde.

Und dabei handelt sich nicht nur um den Game Pass für PC, sondern um die Ultimate-Mitgliedschaft, die weitere Vorteile bietet und für Xbox sowie PC genutzt werden kann

Zudem gibt es ab dem 15. September für Ultimate-Mitglieder auch den Streaming-Dienst xCloud (via GamePro) inklusive.

Insgesamt wird der Game Pass auch dadurch attraktiver, weil EA Play nun Teil des Passes wird und dort zukünftig auch große Titel von EA wie FIFA, Battlefield oder Star Wars enthalten sind.

Was ist das für ein Angebot? Der Game Pass ist so eine Art Netflix für Gamer. Ihr bezahlt für ein Abo und habt darin eine Auswahl an großen Spiele-Krachern, für die ihr allein die Abokosten zahlen müsst. Neue Spiele wie der Flight Simulator 2020 oder Crusader Kings III müsst ihr als Abonnent nicht extra bezahlen, sondern könnt sie einfach herunterladen und spielen.

Schon vor mehr als einem Jahr machte eine Methode zum günstigen Sichern eines Xbox Game Pass Ultimate die Runden. Wir verrieten euch, wie ihr 300 € spart, wenn ihr 36 Monate Xbox Game Pass Ultimate holt.

Dabei geht es darum, dass eure bestehende Live-Gold-Mitgliedschaft aufgewertet wird. Habt ihr also beispielsweise 3 Jahre Xbox Live hinzugefügt, könnt ihr danach für nur einen Euro auf den Xbox Game Pass Ultimate 1:1 upgraden. Der Clou: Xbox Live gibt es deutlich günstiger und kostet je nach Länge des Guthabens nicht mal die Hälfte.

Geht das noch? Nun waren sich Spieler und auch ich selbst unsicher, ob diese Methode auch noch im September 2020 funktioniert. Denn im Juni 2019 galt das noch als „Schlupfloch“.

Wir von MeinMMO haben das für euch am 12. September 2020 ausprobiert und können bestätigen: Ja, das funktioniert. Jedenfalls noch. Wie lange das noch funktioniert, ist unklar.

Wir präsentieren euch hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der ihr das Angebot optimal ausnutzen könnt.

Seid ihr am überlegen, jetzt in den Game Pass einzusteigen? Hier sind 5 Gründe, warum so viele sagen, dass sich der Xbox Game Pass lohnt.

So nutzt ihr den Xbox Ultimate Deal aus und spart richtig

Ihr könnt aus dem Deal maximal 36 Monate, also 3 Jahre, rausholen. Wir geben euch hier die Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Als Erstes loggt ihr euch in euren Microsoft-Account ein und kontrolliert, wie lange eure „Live Gold“ oder eure „Game Pass“-Mitgliedschaft noch hält.

Außerdem solltet ihr gerade keine aktive Mitgliedschaft im Xbox Game Pass Ultimate haben.

Als Nächstes kauft ihr euch so viel Xbox Live Gold, dass ihr nah an die 33 Monate Mitgliedschaft kommt. Denn ihr könnt bis zu 3 Monate gratis herausschlagen. Ich selbst habe den Pass zweimal für 12 Monate gekauft.

Wir binden für euch hier die Amazon-Angebote an, bei denen ihr Live Gold kaufen könnt. Bedenkt, dass es die Mitgliedschaften auch in lokalen Supermärkten oder bei Ebay zu kaufen gibt und das dort teils günstiger.

Besucht jetzt die Microsoft-Webseite redeem.microsoft.com.

Dort sollt ihr euren 25-stelligen Code eintippen – den habt ihr beim Kauf des Xbox Live Gold erhalten.

Nun erhaltet ihr eine Bestätigung. Lasst den Haken bei „Regelmäßige Zahlung“ aktiv und erhaltet damit noch einen Monat kostenlos dazu (allerdings müsst ihr direkt eine Zahlungsmethode angeben).

Regelmäßige Zahlung hier aktivieren und bei jeder Aufladung 1 kostenlosen Monat dazuholen

Wiederholt den Vorgang, bis ihr all eure Codes maximal 3 Jahre erreicht haben.

Nach der Bestätigung geht ihr zurück auf eure Microsoft-Account-Seite (account.microsoft.com/services).

Bei euren Abos seht ihr jetzt folgendes Bild:

Hier könnt ihr die Live-Gold-Mitgliedschaft, die ihr aufgeladen habt, upgraden

Wählt dort „Upgrade auf Xbox Game Pass Ultimate“

Es erscheint eine Meldung, die euch erklärt, was das Upgrade für euch bedeutet. Bestätigt diese mit einem Klick auf „Weiter“.

Bestätigt diese Meldung zum Upgrade eurer Mitgliedschaft

Das führt euch auf die Shop-Seite, auf der ihr dem Xbox Game Pass Ultimate beitreten könnt. Das kostet euch nur 1 €, was aber zu verschmerzen ist, zumal es abermals einen „Gratis-Monat“ dazu gibt.

Wählt dann „Beitreten“.

Hier tretet ihr dem Xbox Game Pass Ultimate bei

Anschließend seht ihr auf eurer Account-Seite .(account.microsoft.com/services) die Bestätigung, dass euer Xbox Game Pass Ultimate so lange anhält, wie ihr Xbox Live Gold aufgeladen habt – und das nur für die Kosten von Xbox Live Gold und der einmaligen Bezahlung für den Xbox Game Pass Ultimate.

Upgrade erfolgreich – Im Test von MeinMMO haben wir 24 Monate Live Gold bestellt und 27 Monate Ultimate Game Pass erhalten (2 extra Monate durch 2×12 Monate aufladen, 1 Extra-Monat für das „1 €“-Angebot)

Tipp: Steht dort ein späteres Datum als September, liegt das daran, dass ihr kostenlose Monate erhaltet, wenn ihr beim Aufladen die „Regelmäßige Zahlung“ aktiv lasst. Theoretisch solltet ihr bei einer Aufladung von 36 Monaten dann 3 Monate dazugerechnet bekommen. Das können wir aber nicht garantieren, weil bei Microsoft steht, dass maximal 36 Monate Xbox Live umgewandelt wird. Die 3 zusätzlichen Monate erhielten wir in unserem Beispiel mit 2 gebuchten Jahren Xbox Live Gold.

Die Rechnung unseres Beispiels im Detail:

2×12 Monate Live Gold – jeweils 58 € (je nach Angebot auf Amazon) = 116 € (+2 Monate extra durch Wiederkehrende Zahlung).

1x Aufwertung für Xbox Game Pass Ultimate 1 € (+1 Monat gratis)

Insgesamt 27 Monate Xbox Game Pass Ultimate für 117 € – Das ergibt einen monatlichen Preis von etwa 4,33 €.

Normalerweise kostet der Xbox Game Pass Ultimate pro Monat 13,99 €

Auf 27 Monate gerechnet würde der Xbox Game Pass Ultimate normalerweise 377,73 € kosten.

Für den „normalen“ Xbox Game Pass auf PC würdet ihr 9,99 € im Monat bezahlen. Auf 27 Monate gerechnet wären das 269,73 €.

Den Game Pass für PC braucht ihr dann nicht mehr.

Soll ich das Angebot nutzen?

Für wen lohnt sich das Angebot? Zunächst solltet ihr sicherstellen, dass ihr aktuell keine Ultimate-Mitgliedschaft habt. Alternativ werdet ihr neues Mitglied. Wenn man nebenbei noch den Game Pass für PC hat, und dieser bald ausläuft, lohnt sich der Wechsel. Sollte euer Game Pass für PC noch einige Monate aktiv sein, dann lohnt sich das aktuell nicht, denn ihr würdet sonst für zwei Mitgliedschaften bezahlen.

Wenn ihr sowieso vorhabt, den Xbox Game Pass für PC zu nutzen und gleichzeitig auch noch eine Xbox habt, dann seid ihr mit dieser Methode für den Game Pass Ultimate bestens aufgehoben. Aber selbst ohne Konsole lohnt sich der Kauf, wenn ihr nur auf PC und eventuell dazu noch mobil spielt.

Denn hier spart ihr richtig viel Geld und habt dabei auf der Konsole auf noch die Gold-Mitgliedschaft dabei. Die benötigt ihr für die meisten Multiplayer-Spiele, wenn ihr diese Online gegen andere zocken wollt.

Hinzu kommt, dass im Game Pass Ultimate ab dem 15. September auch Cloud-Gaming enthalten ist. Für euch bedeutet das, dass ihr auf eurem Android-Smartphone, Windows-10-PC, Xbox-Konsole oder Android-Tablet mehr als 100 Spiele aus der Cloud zocken könnt. Dafür braucht ihr dann nur eine Internetverbindung und einen kompatiblen Controller.

Um Xbox-Spiele aus der Cloud zu spielen, sind folgende Anforderungen zu erfüllen:

Aktive Mitgliedschaft im Xbox Game Pass Ultimate

Einen Bluetooth-fähigen Xbox-Controller oder einen anderen unterstützten Controller

Ein Android-Smartphone oder -Tablet mit der Version Android 6.0 oder höher

Eine WLAN/LTE-Datenverbindung mit einer Geschwindigkeit von mindestens 10 MBit/s

Die Xbox Game Pass Android-App, die im Samsung Galaxy Store und im Google Play App Store erhältlich ist

Ein starkes Angebot, das wohl auch für unsere Autorin Leya Jankowski spannend ist. Denn die war jahrelang PlayStation-Jüngerin, aber wird nun doch zur Xbox wechseln. Und der Game Pass spielt dabei eine wichtige Rolle.