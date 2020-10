Schade, Star Wars Squadrons – Ich wünschte, du könntest mich länger fesseln

Star Wars: Squadrons bietet euch Weltraumgefechte in Ego-Perspektive, angesiedelt in den letzten Tagen des Galaktischen Imperiums. Konkret spielen die Gefechte ...

Das Ganze läuft dazu auch in VR und das wohl richtig gut. Die Kollegen der GameStar meinen, es ist atemberaubend in VR , wenn ihr die entsprechende Hardware parat habt.

Warum es trotzdem sein Geld wert ist: Am Ende braucht man den Kauf des Spiels aber nicht zu bereuen. Es ist kein Vollpreis-Titel und verlangt „nur“ 30,- bis 40,- € von euren hart ersparten Moneten. Dafür liefert es euch eine starke „Star Wars“-Story in einer Top-Grafik, bei der jedem Fan das Wasser im Mund zusammen läuft.

„Hier hast du ein cooles Spiel, aber den Spaß musst du dir selbst machen“. – Was bei Minecraft richtig gut funktioniert, macht mich bei Star Wars Squadrons leider gar nicht an.

Das Gleiche gilt für das Ranking-System und den Erhalt von Cosmetics. Das wurde System wurde in Star Wars: Squadrons so einfach gehalten, wie es nur geht:

Dass Squadrons kein Service-Spiel wird, das über Jahre neuen Inhalt bietet, war zwar schon vorher klar. Doch das, was nun an Multiplayer im Spiel ist, kann kaum eine Woche fesseln – wenn überhaupt.

Was gibt es an Squadrons auszusetzen? Es geht um den mickrigen Multiplayer-Modus. Bis zum Release dachte ich, dass wir mit dem neuen „Star Wars“-Titel ein Raumkampf-Spiel mit deutlichem Fokus auf den Multiplayer-Modus serviert bekommen.

Doch ich muss leider auch sagen, dass ich mit mehr Spielzeit gerechnet habe. Denn so toll das Spiel auch ist: Im Moment sieht es so aus, als kommt nach der Story nicht mehr allzu viel und da habe ich mir eigentlich etwas anders gewünscht.

Man fliegt in authentisch gestalteten Cockpits von X-Wings oder TIE-Fightern durch die Weite des Alls und bekämpft ikonische Raumschiffe, die sich schon in den Filmen bombastische Schlachten geliefert haben. Überall flogen mir Raketen, Laser und Fan-Service um die Ohren, dass es nur so kracht. Einfach ein fantastisches Erlebnis.

Am vergangenen Wochenende habe ich die Story durchgerockt und schon einige Stunden in den Multiplayer gesteckt und muss sagen: Es ist ein wirklich spaßiges Erlebnis.

Star Wars Squadrons kommt bei vielen Spielern & Fans gut an. Auch MeinMMO-Autor Maik Schneider hat Spaß mit dem Titel. Doch nach den ersten Stunden glaubt er, dass er die Raumjäger-Jagd nicht so oft starten wird, wie er es gehofft hat.

