Auf der EA Play 2020 wurde das neue Weltraum-Spiel „Star Wars: Squadrons“ für PC, PS4 und Xbox One vorgestellt. Hier übernehmt ihr die Rolle verschiedener Piloten und liefert euch epische Raumschlachten.

Das ist Star Wars Squadrons: Ihr steht auf Weltraumschlachten? Dann könnte das erst vor kurzem angekündigte Star Wars: Squadrons euer Spiel sein. Auf der EA Play wurde ein neuer Trailer inklusive Gameplay vorgestellt:

Das Spiel wirft euch in die Ära direkt nach den Ereignissen von Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Der Todesstern ist also dahin, doch der Kampf im Weltraum geht weiter. Wie der abläuft, erfahrt ihr in der Einzelspieler-Kampagne – doch auch der Multiplayer kommt in Squadrons nicht zu kurz.

Fliegt in der Kampagne für Imperium und Neue Republik

Das bietet die Kampagne: In der Einzelspieler-Story übernehmt ihr, ungewöhnlicherweise, Piloten beider Fraktionen: Die Neue Republik und das Imperium. Für die Rebellen ist dabei die Vanguard-Staffel am Start, während das Imperium die Titan-Staffel in die Schlacht schickt.

In der Story spielt ihr Imperium wie Neue Republik

Ihr übernehmt jeweils einen Piloten beider Staffeln. Im Laufe der Story lernt ihr euer Cockpit, aus dem ihr euer Schiff steuert, näher kennen. Dabei gibt es viel zu beachten, wie etwa:

Energie-Management

Zielerfassung

Schilde

Das alles wird euch über mehrere Bildschirme und Anzeigen im Cockpit dargestellt, was fast schon wie eine leichte Simulation anmutet. Das Cockpit funktioniert im Grunde auch als UI in euren Schlachten, denn ihr steuert euer Raumschiff aus der Ego-Perspektive eurer Piloten. Ihr könnt das ganze Spiel übrigens in VR spielen!

Das Cockpit könnt ihr auch in der VR besetzen

Ihr übernehmt acht unterschiedliche Schiffs-Typen, vier pro Fraktion. TIE-Jäger und X-Wings etwa sind flexible Angreifer, A-Flügler und Abfangjäger setzen auf Geschwindigkeit. Dazu kommen Unterstützungsschiffe und Bomber. Ihr habt also ordentlich was zu lernen.

Piloten wie Schiffe sind übrigens umfassend anpassbar. Das gilt hinsichtlich Kosmetik, aber auch in Sachen Ausrüstung. So könnt ihr etwa Traktorstrahlen und Drohnen anfordern – je nach Loadout. Es soll 50 verschiedene Schiff-Upgrades geben. Mikrotransaktionen sollen dabei keine Rolle spielen.

Cosmetics könnt ihr euch erspielen – wie diesen kleinen Ewok

5 gegen 5 im Multiplayer

So sieht der Multiplayer aus: Habt ihr die Mechaniken in der Einzelspieler-Kampagne verinnerlicht, könnt ihr euch in Mehrspielerschlachten stürzen. Hier treten zwei Fünfer-Staffeln gegeneinander an.

Es gibt unterschiedliche Modi, wie den Luftkampf – ein direktes 5-gegen-5-Gefecht. Der wichtigste Modus nennt sich allerdings „Flottenkämpfe“.

Die Kämpfe laufen rasant ab

Hier laufen die Schlachten in mehreren Phasen ab. Ihr könnt euch mit euren Freunden im Social Hub über eine Taktik absprechen, eure Schiffe vorbereiten und losfliegen.

Es geht los mit einem Luftkampf, bevor ihr zwei Großkampfschiffe der Gegenseite vernichten müsst. Danach geht es in Richtung Flaggschiff – wie beispielsweise einen riesigen Sternenzerstörer.

Grundsätzlich gilt, dass man die Fähigkeiten der eigenen Staffel perfekt ausspielen muss. Zusammenarbeit soll der Schlüssel zum Sieg sein.

Wann erscheint Star Wars: Squadrons? Das Spiel erscheint am 2. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Zu einem späteren Zeitpunkt soll es auch auf der Next Gen kommen, hierfür gibt es allerdings noch kein Datum.