Weltraum-Shooter im Universum von Star Wars ist bald für kurze Zeit kostenlos im Epic Store

Star Wars: Squadrons bietet euch Weltraumgefechte in Ego-Perspektive, angesiedelt in den letzten Tagen des Galaktischen Imperiums. Konkret spielen die Gefechte ...

Wenn ihr Fans von Sci-Fi-Spielen mit Raumschiffen seid, findet ihr hier ein Spiel auf Steam, bei dem ihr das All erkunden und euch in Schlachten beweisen könnt .

Es gibt ein Ranking-System im Spiel. Mit jedem Aufstieg erhaltet ihr Requisitionspunkte und Ruhm, welche ihr wiederum in die Ausrüstung eurer Schiffe sowie in kosmetische Anpassungen stecken könnt.

Im Spielmodus Flottenkämpfe ist das Setting eine Weltraumfront, bei dem man das große Flaggschiff des Gegners zerstören muss. Dabei nehmen erneut zwei 5er-Teams an dem Kampf teil. Erfüllt verschiedene Ziele im Kampf, um in der Schlacht die Oberhand zu gewinnen.

„ Star Wars Squadrons “ ist ein Weltraum-Shooter, in dem ihr als Piloten gegen andere Raumschiffe kämpft oder im Einzelspieler Missionen erfüllt. Am 24. November 2022 gibt es das Spiel eine Woche lang im Epic Store gratis zu holen.

