Neues Survival-Spiel auf Steam lässt euch als Wikinger plündern, sieht aus wie Valheim mit guter Grafik – Kommt 2023

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Dabei sammelt ihr Vorräte für den „Toten Winter“, eine Mechanik, in der ihr nicht nur gegen das Wetter kämpfen müsst, sondern in der auch besonders starke Feinde auftauchen sollen. Zu den weiteren Features zählen:

In Höhlen findet ihr besondere Beute und Ressourcen, mit eurem eigenen Drachenschiff fahrt ihr über die See und entdeckt neue Länder in der prozedural generierten Welt. Ihr könnt außerdem neue Dörfer bauen und so ein echtes Wikinger-Reich erschaffen.

Das sind die Features: Zwei der Kern-Features von ASKA sind der Aufbau eures Dorfes und das Wetter- und Jahreszeiten-System. Ihr spielt in der 3. Person und verwaltet so eure Dorfbewohner, baut Schmieden, Minen, Höfe, Werkstätten und Wehr-Anlagen, um euer Dorf aufzubauen.

Das neue Koop-Survival-Game ASKA erscheint 2023 auf Steam (PC) und zeigt in einem ersten Trailer seine Verbindungen zur nordischen Mythologie. Ein erster Alpha-Test startet schon nächste Woche, am 24. November.

