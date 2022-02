Über 50.000 Wikinger zocken Valheim noch nach einem Jahr auf Steam – Was macht es so gut?

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Außerdem gibt es schon einen ersten Blick auf die neuen Gegner vom geplanten Nebellande-Biom . Die Nebellande sind das erste neue Biom, welches in Valheim eingeführt wird. Es wirkt auf den ersten Blick wie ein verwunschener Spinnen-Wald, in dem offenbar auch seltsame Motten zu finden sein werden:

In einer Nachricht der Entwickler zum Geburtstag kam die Sprache unter anderem auf kommende Inhalte. Dort heißt es, dass man gerade die „letzten Kniffe“ am neuen Berge-Update plant.

Aber auch Action kommt nicht zu kurz. Kämpft ihr gerne, bietet euch Valheim aktuell 5 Bosse mit Aussicht auf mehr sowie zahllose weitere Gegner in einer riesigen Welt. Wir empfehlen Valheim bei MeinMMO sogar als eines der besten Spiele für den Einstieg in Survival-Games .

So hat sich Valheim entwickelt: Seit Release im Februar 2021 wurden vor allem Fehler ausgebessert. Die Entwickler sagten von Anfang an, dass man erst alles „richtig“ machen wolle, ehe neuer Content im großen Stil kommt. Dennoch gab es einige neue Features:

So steht es gerade um Valheim: Obwohl Valheim am 2. Februar 2021 als unfertiges Indie-Spiel im Early Access erschien, ist es bis heute beliebt. Im Januar 2022 spielten laut steamcharts über 55.600 Spieler gleichzeitig Valheim. Einige Eckdaten zum Spiel:

Im Februar 2021 war Valheim der Überraschungs-Hit auf Steam und hat in kürzester Zeit Millionen Spieler angelockt. Jetzt, ein Jahr später, hat das Spiel noch immer zehntausende Fans. MeinMMO schaut sich an, was sich bis zum Geburtstag getan hat und warum das Spiel so viele Gamer begeistert.

