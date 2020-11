7 MMOs mit Basenbau, in denen man sich verlieren kann

Ihr mögt es, in einem MMO eine Basis zu errichten und diese nach euren Vorstellungen auszubauen? Dann haben wir 7 interessante Spiele für euch.

MMOs müssen sich nicht immer nur um Kämpfe oder Quests drehen. Einige bieten die Möglichkeit, Basen zu bauen. In diese stecken manche Spieler jede Menge Zeit und Arbeit, um sie möglichst aufwändig zu erstellen und zu dekorieren.

Bei dieser Liste handelt es sich nicht um MMOs mit einem interessanten Housing. Wichtig ist, dass ihr eine große Basis bauen könnt und, dass der Ausbau dieser so viel Spaß macht, dass ihr wirklich sehr viel Zeit damit verbringen möchtet.

Wir stellen euch 7 Spiele vor, in denen ihr euch sehr intensiv mit dem Auf- und Ausbau einer Basis beschäftigen könnt. Die Liste entstand auf Basis von beliebten Spielen und Titeln, die laut der Redaktion einen Platz in diesem Artikel verdient haben.

7 Days to Die

Genre: Survival | Entwickler: The Fun Pimps | Plattformen: PC, PS4, Xbox One | Releasedatum: 13. Dezember 2013 | Website: 7 Days to Die

Was ist 7 Days to Die für ein Spiel? 7 Days to Die stellt eine Kombination aus Shooter, Survival, Tower Defense und Horror dar und gehört zu den 23 besten Survival-Games 2020 auf PC, PS4 und Xbox One. Ihr seid ein Überlebender einer Zombie-Apokalypse und müsst euch auf den Ansturm der Untoten vorbereiten. Dazu habt ihr 7 Tage lang Zeit.

In dieser Zeit sammelt ihr Rohstoffe, baut eine Basis auf und stellt Ausrüstung her. Dazu schließt ihr euch mit anderen Spielern zusammen. Darüber hinaus ist es nötig, eure Skills zu verbessern, um in den Kämpfen bessere Chancen zu haben.

Basen in 7 Days to Die müssen gut zu verteidigen sein.

Wie läuft der Basenbau ab? Um überhaupt Bauwerke errichten zu können, ist es nötig, Rohstoffe in der Wildnis abzubauen. Wählt aber zunächst einen Ort für die Bauwerke, den ihr sehr gut verteidigen könnt. Ihr solltet eure Basis zudem leicht mit Nahrung und Wasser versorgen können.

Denkt daran, gute und taktisch klug platzierte Verteidigungsanlagen zu errichten, was sich oft schwieriger gestaltet, als man vielleicht denkt. Wichtig ist, die Bauwerke nicht eng beieinander stehenzulassen. Wählt zudem am besten Material aus, das robust ist. Steinhäuser halten mehr aus als Holzgebäude. Denkt immer daran, dass eure Basis der Attacke einer Horde von Zombies standhalten muss.

Ist die Basis wichtig für das Gameplay? 7 Days to Die dreht sich im Grunde darum, dass ihr eine Basis aufbaut und diese verteidigt. Hier kommt das Tower-Defense-Spielprinzip zum Tragen.

Nach 7 Tagen greift eine feindliche Horde an und ihr müsst euch Verteidigen. Ihr solltet dafür sorgen, dass schon einige der Angreifer auf dem Weg zur Basis vernichtet werden. Kann eure Basis dem Ansturm standhalten, erwartet euch 7 Tage später ein noch größerer Angriff.

Für wen eignet sich 7 Days to Die? Das Survival-Horrorgame ist natürlich zunächst mal für alle Zombie-Fans interessant. Aber auch das Spielprinzip mit den 7 Tagen, bevor es zum Angriff kommt, bringt jede Menge Spannung ins Spiel. Das bringt eine gewisse Dringlichkeit mit sich. Das Spiel bietet darüber hinaus zufällig generierte Welten, die zu großen Erkundungs-Touren zum Looten einladen.

Mögt ihr kooperative Spiele mit Horror-Elementen und Basenbau, dann ist 7 Days to Die sicher interessant für euch.