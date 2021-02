So baut ihr in Valheim bessere und stabilere Häuser

Das Survival-Game Valheim bietet viele Möglichkeiten, um sich kreativ auszuleben. Riesige Strukturen und Gebäude gehören dazu. Allerdings müssen die auch stabil sein. Das Stabilitäts-System ist nicht so ganz durchschaubar. Wir erklären es euch.

Was ist Stabilität in Valheim? Im neuen Survival-Hit spielt Stabilität beim Bau eine große Rolle. Wenn ihr ein Haus baut, gibt die Stabilität an, ob ein Bauteil hält oder zusammenbricht. Das wird anhand eines Farbcodes ermittelt:

Blau: ein Fundament, das direkt mit dem Boden verbunden ist

Grün: steht auf einem Fundament und ist vollkommen stabil

Gelb und Orange: wird immer instabiler, hält aber noch

Rot: das nächste Bauteil an diesem hier wird zusammenstürzen

Wenn ihr euren Bauhammer ausgerüstet habt und die Maus über ein Bauteil bewegt, könnt ihr dessen Farbe erkennen. Die Stabilität zu erhöhen geht ebenfalls – aber nicht ganz so, wie ihr es euch vielleicht vorstellt.

Der YouTuber und Streamer CohhCarnage geht in seinem Video ebenfalls auf Stabilität ein. Wir haben das Video hier für euch eingebunden, wenn ihr euch das Bau-System in bewegten Bildern ansehen möchtet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Stabilität und besseres Bauen in Valheim

Wie funktioniert Stabilität? Grundsätzlich kommt es beim Bauen von Gebäuden darauf an, wie weit ihr baut. Ohne Stützen könnt ihr mit Holz-Bauteilen 16 m (8 Teile) in die Höhe und 8 m (4 Teile) horizontal bauen. Dabei wird mit einberechnet, wie viele Teile entfernt euer letztes Fundament steht.

Bringt ihr etwa an einer vertikalen Struktur einen Schrägbalken an, könnt ihr damit horizontale Strukturen stärken, weil ihr ein Bauteil überspringt und das jeweils nächste Teil stärkt. Pfähle helfen dabei, den Weg zum Boden und zum nächsten Fundament kürzer zu halten.

Ein Schrägbalken stützt horizontale Strukturen.

Normale Querbalken haben dagegen mehr einen dekorativen Zweck. Sie helfen euch außerdem, andere Teile leichter „einschnappen“ zu lassen. Für die Stabilität sind sie nur bedingt nützlich.

So erhöht ihr die Stabilität: Wenn ihr größere Gebäude bauen wollt, müsst ihr auf bessere Materialien setzen. Die haben, je nach Material, besondere Eigenschaften:

Kernholz ist von sich aus stabiler und Balken können höher gebaut werden, sie reichen Stabilität weiter nach oben durch. In unserem Guide erklären wir euch, wie ihr Kernholz bekommt

Steinmauern gelten als Fundament für Holz bis zu einer gewissen Höhe – angebaute Holzböden sind selbst in großer Höhe noch blau oder grün

Steinsäulen haben die gleiche Funktion wie Steinmauern

Holzeisenpfosten geben die Fundament-Eigenschaft ebenfalls nach oben weiter, ähnlich wie Steinmauern

Mit Stein und Eisen könnt ihr deutlich höher bauen.

Wenn ihr Stockwerke weiter oben stabilisieren möchtet, könnt ihr etwa einen Pfahl aus Kernholz und Schrägbalken zu den Seiten hin nutzen. So stützt ihr die Bodenteile weiter oben.

Baut ihr Steinmauern als Fundament und darauf erst Holzwände, könnt ihr deutlich höher bauen als nur mit Holz. Eisenholzpfosten können am höchsten gestapelt werden, mit ihnen könnt ihr besonders hohe Konstruktionen wie Türme stützen.

Wenn ihr die Stabilität richtig nutzt, könnt ihr riesige Bauten in die Höhe ziehen: Methallen, Türme, Langhäuser mit mehreren Stockwerken … was auch immer euch in den Sinn kommt. Viele Spieler haben schon gezeigt, was in Valheim alles möglich ist. In unserem Artikel findet ihr 3 coole Basen in Valheim, die ihr als Inspiration für eure eigene nehmen könnt.