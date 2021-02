Valheim: Werkbank bauen und verbessern – Das müsst ihr dafür tun

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Wenn ihr noch nicht wisst, wie euer Haus aussehen soll, schaut euch diese Beispiele an: 3 coole Basen in Valheim, die ihr als Inspiration für eure eigene nehmen könnt

Für die Axt benötigt ihr 5x Holz und 3x Stein. Dann geht es an die eigentliche Materialbeschaffung für die Werkbank. Steine könnt ihr übrigens am besten mit einer Steinhacke abbauen: So holt ihr die Spitzhacke in Valheim zum Steine abbauen

Wofür ist eine Werkbank gut? Die braucht ihr, um in Valheim Gegenstände wie Waffen herzustellen und um ein Haus zu bauen. Mit ihr könnt ihr außerdem Werkzeuge und andere Gegenstände reparieren. Deswegen sollte man so früh wie möglich eine herstellen.

