Maximale Gemütlichkeit in Valheim erhalten – So geht’s

Mit Gemütlichkeit könnt ihr euer Haus in Valheim bequemer machen und euch einen starken Buff abgreifen. MeinMMO erklärt, wie ihr die Gemütlichkeit bis zum Maximum steigert und worauf ihr achten müsst.

Was ist Gemütlichkeit? Der Gemütlichkeits- oder Komfort-Wert zeigt an, wie gut euer Heim ausgestattet ist. Je bequemer euer zu Hause ist, desto effizienter könnt ihr euch ausruhen – oder besser: Desto länger dauert der „Ausgeruht“-Buff.

Den Buff erhaltet ihr, wenn ihr euch einige Sekunden lang in einer gemütlichen Umgebung aufhaltet oder schlaft. „Ausgeruht“ erhöht eure Ausdauerregeneration um 100 % und eure Lebensregeneration um 50 %, lohnt sich also immer. Je höher der Komfort, desto länger dauert der Buff an.

Um die Gemütlichkeit zu erhöhen, müsst ihr eure Umgebung hübscher machen. Maximal sind so 17 Gemütlichkeit möglich – außer ihr nutzt einige Tricks oder habt Glück. MeinMMO verrät, wie ihr es euch so bequem wie möglich macht.

Maximale Gemütlichkeit – So erhöht ihr Komfort

So erreicht ihr 17 Gemütlichkeit: Verschiedene Möbel mit dekorativer oder pragmatischer Funktion erhöhen die Gemütlichkeit. Für das Maximum benötigt ihr folgende Gegenstände:

ein Dach über dem Kopf – +2 Gemütlichkeit

hängende Kohlenpfanne – +1 Gemütlichkeit

Läufer (Lox, Wolf und Hirsch) – jeweils +1 Gemütlichkeit

Tisch – +1 Gemütlichkeit

Rabenthron – +3 Gemütlichkeit

Banner (beliebige Farbe) – +1 Gemütlichkeit (nicht stapelbar)

Feuerstelle – +2 Gemütlichkeit

Stuhl – +2 Gemütlichkeit

Drachenbett – +2 Gemütlichkeit

Dinge wie den Rabenthron oder das Drachenbett könnt ihr erst herstellen, wenn ihr Eisen gesammelt habt, da ihr dafür Eisennägel braucht. Mehr dazu findet ihr in unserem großen Guide zu allen Erzen und Metallen in Valheim.

Rechts oben seht ihr euren Gemütlichkeits-Wert.

Ich komme nicht auf 17 – Was mache ich falsch? Beachtet, dass sämtliche Gegenstände etwa im Umkreis von 10 Metern aufgestellt werden müssen. Das entspricht fünf großen Bodenteilen. Außerdem dürfen minderwertige Gegenstände der gleichen Kategorie den Komfort nicht blockieren.

Habt ihr etwa lediglich 16 oder 15 Komfort, prüft nach, ob sich ein Hocker, ein normales Bett oder eine Bank zu nah befinden. Hocker und Bänke überschreiben den Wert eines Stuhls, ein normales Bett den Wert eines Drachenbetts. Das Gleiche gilt für Lagerfeuer und den Herd. Bedenkt außerdem, dass die Feuer und die Kohlenpfanne brennen müssen, um für den Komfort zu zählen.

Habt ihr ein größeres und mit vielen Möbeln ausgestattetes Haus, überlegt euch, einen eigenen Schlafraum anzubauen. Dieser sollte exakt die 10 Meter abdecken und in alle Richtungen (auch oben und unten) von anderen Möbeln entfernt stehen. Baut hier euren Komfort aus und genießt die Vorzüge.

Über 17 Gemütlichkeit mit Tricks und Befehlen

Es ist möglich, über 17 Gemütlichkeit zu kommen, allerdings nicht standardmäßig. Zwei weitere Gegenstände gewähren ebenfalls jeweils +1 Komfort:

ein Julbaum („Yule tree“)

ein Maibaum („Maypole“)

Diese beiden Gegenstände könnt ihr im Moment allerdings nicht einfach so bauen. Mit etwas Glück könnt ihr sie aber in der Welt finden. Steht einer dieser Gegenstände in eurer Welt, könnt ihr eure Wohnung um ihn herum oder direkt daneben bauen und so noch mehr Gemütlichkeit erreichen.

Der Maibaum und der Julbaum sind im Moment nur über Admin-Befehle verfügbar.

Die Objekte können ebenfalls nicht abgebaut oder neu platziert werden. Allerdings könnt ihr über Admin-Befehle auf den Debugmodus zugreifen und sowohl einen Maibaum als auch einen Julbaum aufstellen. In unserem Guide zeigen wir euch alle Admin-Befehle von Valheim und wie ihr sie nutzt.

Da es sich bei den beiden Objekten um saisonalen Schmuck handelt (nordische Wintersonnenwende bzw. Weihnachten und Sommersonnenwende) und es mit dem „Jack-o-Turnip“ auch Halloween-Deko gibt, ist es gut möglich, dass die Entwickler hier bereits Rezepte für saisonale Events geplant haben.

Möglicherweise werden auch im kommenden Update “Hearth and Home” noch weitere Inhalte für den Komfort eingefügt. Wann das erscheint, ist allerdings noch nicht bekannt.

Mehr Hilfreiches zu Valheim findet ihr in unserer Übersicht: Alle Tipps und Guides zu Valheim in der Übersicht