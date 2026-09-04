Valheim: Admin Commands – So benutzt ihr Cheats und baut kostenlos

In Valheim könnt ihr euch als Admin Waffen, Rüstungen, Items und sogar Gegner spawnen lassen. Wie das funktioniert und welche Befehle es noch gibt, erfahrt ihr im MeinMMO-Guide.
Die Konsole ist im Survival-Game Valheim ein mächtiges Tool. Im Singleplayer könnt ihr euch das Überleben durch Konsolenbefehle ein ganzes Stück bequemer machen. Neben dem Spawn von Items und Gegnern könnt ihr die Tageszeit verändern, Zeit überspringen und im Freefly-Modus atemberaubende Screenshots erstellen.
Das müsst ihr beachten: Die Cheats für Valheim funktionieren nur in eurer eigenen Welt. Sobald ihr dem Spiel eines Freundes oder einem Dedicated-Server beitretet, ist der Cheatmodus deaktiviert. Eigentlich handelt es sich dabei um Admin-Befehle, die für Entwickler zum Testen eingebaut worden sind und die sich in Survival-Games häufig finden. Es sind keine Cheats oder Programme, wie ihr sie etwa aus Shootern kennt.
Welche Adminbefehle im Koop funktionieren, erfahrt ihr in diesem Guide ebenfalls.
So aktiviert ihr Cheats in Valheim
Um Cheats und Konsolenbefehle in Valheim zu verwenden, müsst ihr zuerst die Konsole öffnen und den Cheatmodus aktivieren. Geht dazu im Singleplayer wie folgt vor:
- Klick Valheim in der Steam-Bibliothek mit einem rechtsklick an
- Wählt unter “Allgemein” – “Startoptionen” aus
- Tragt in der Feld “-console” ein.
- Öffnet die Konsole mit F5
- Tippt “devcommands” ein und drückt Enter
- Zum Deaktivieren des Modus gebt erneut “devcommands” ein
So aktiviert ihr den Debug-Modus
Valheim verfügt über einen Debugmodus. Mit diesem könnt ihr fliegen, alle Monster in der Umgebung per Tastendruck töten und ohne Materialkosten bauen.
Um ihn zu aktivieren, geht wie folgt vor:
- Öffnet die Konsole mit F5
- Tippt “devcommands” ein und drückt Enter
- Tippt “debugmode” ein und bestätigt erneut mit Enter
Mit den folgenden Tastenkombinationen könnt ihr den jeweiligen Modus während des Spiels aktivieren/deaktivieren:
- “K”: Tötet alle Monster in der Umgebung
- “B”: Deaktiviert Baukosten und schaltet alle Tools frei. Zusätzlich könnt ihr alle Gegenstände reparieren und craften
- “Z”: Aktiviert den freien Flug. Mit Leertaste steigt ihr auf, mit STRG sinkt ihr
Hilfreiche Admincommands im Singleplayer
Im Singleplayer könnt ihr euch das Überleben in Valheim erleichtern. Alle nachfolgend aufgelisteten Befehle werden ohne Klammern eingegeben.
Klickt hier für eine Liste aller Admincommands in Valheim
- god – Aktiviert den God Mode
- goto [x,z] – Teleport zu bestimmter Position, Beispiel: goto 0 0
- location – Setzt einen Spawnpunkt
- killall – Tötet alle Feinde in der Nähe
- exploremap – Deckt die gesamte Karte auf
- resetmap – Setzt die aufgedeckten Bereiche der Karte zurück
- freefly – Freier Flug für die Kamera
- ffsmooth – Gleichmäßiger Freiflug. Werte: “0” bis “1”
- stopevent – Stoppt ein laufendes Event
- randomevent – Startet ein zufälliges Event
- removedrops – Entfernt alle Items, die ihr auf den Boden fallen lasst
- skiptime [Sekunden] – Überspringt so viele Sekunden wie eingetragen
- sleep – Überspringt einen Tag
- tod [0-1] – Stellt die Uhrzeit um (etwa 0 für Nacht, 0.5 für 12 Uhr mittags us2.)
- tame – Alle zähmbaren Kreaturen in der Nähe werden gezähmt
- ghost – Alle Gegner ignorieren euch
- heal – Heilt euch komplett
- raiseskill [Skill] [Level] – Hebt euren Skill-Level (Beispiel: raiseskill run 100)
- resetskill [Skill] – Setzt den angegebenen Skill auf 0 zurück
- resetcharacter – Setzt eure Charakter-Daten zurück
- beard [Beard1] – Wechsel auf Barttyp 1 (Beispiel: beard Beard2)
- model 0 – Ändert euer Model auf “männlich”
- model 1 – Ändert euer Model auf “weiblich”
- save – Erzwingt das Speichern der Welt
- removedrops – Entfernt alle Item-Drops in der Umgebung
- players [wert] – Schwierigkeitsgrad (0 = Reset)
- wind [Winkel] [Intensität] – Stellt Wind im Winkel von 0-360° und die Intensität ein. Die Intensität ist ein Zahlenwert von 0 (kaum Wind) bis 1 (Sturmböen)
- resetwind – Setzt Wind zurück
- env [Wetter] – Stellt das Wetter ein, zum Beispiel: Clear, Twilight_Clear, Heath Clear, Misty, DeepForestMist, LightRain, Rain, Thunderstorm, Swamprain, Bonemass, Snow, Twilight_Snow, SnowStorm, Twilight_SnowStorm, Ashrain, Crypt, GDKing, Eikthyr, Goblinking, Moder
- resetenv – Setzt das Wetter zurück
Spawn-Cheats für persönliche Ausrüstung
Im nachfolgenden Abschnitt erfahrt ihr, wie ihr Waffen, Rüstungen und Werkzeuge spawnen lassen könnt. Öffnet dazu die Konsole, gebt “imacheater” ein. Jeder Spawn-Cheat ist dabei wie folgt aufgebaut:
- spawn – Der spawn Befehl selbst
- item – Das gewünschte Item, welches erscheinen soll
Optionale Werte:
- Anzahl – der erste Wert bestimmt die Menge, z.B. “5”
- Level – der zweite Wert ist das gewünschte Level des Items, z.B. “3”
Praxisbeispiel: Ihr möchtet das geheime Schwert Dyrnwyn fünfmal auf Level 3 spawnen lassen? Gebt dazu in der Konsole folgenden Befehl ein: “spawn SwordIronFire 5 3”. Achtet dabei unbedingt auf Groß- und Kleinschreibung, da die Befehle sonst nicht funktionieren.
Cheat-Codes für Schilde
Um euch zu verteidigen, braucht ihr Schilde. Wir haben euch alle Schilde mit der passenden deutschen Übersetzung aufgelistet.
Klickt hier für die Liste aller Schilde
- ShieldBanded – Verstärktes Schild
- ShieldBlackmetal – Schwarzmetall-Schild
- ShieldBlackmetalTower – Schwarzmetall-Turmschild
- ShieldBronzeBuckler – Bronzener Faustschild
- ShieldIronSquare – Eisenschild
- ShieldIronTower – Eisener Turmschild
- ShieldKnight – Knight shield (keine deutsche Übersetzung vorhanden)
- ShieldSerpentscale – Schlangenschuppen-Schild
- ShieldSilver – Silberschild
- ShieldWood – Holzschild
- ShieldWoodTower – Hölzener Turmschild
Cheat-Codes für Waffen
In Valheim gibt es eine Vielzahl von Waffen. Kampfäxte, Bögen und Schwerter, um nur einige zu nennen. Wir haben für euch alle Waffen aufgelistet und die deutschen Übersetzungen ebenfalls hinzugefügt. Anmerkung: Die Harpune und Äxte findet ihr unter den Werkzeugen.
Klickt hier für die Liste aller Rüstungen
- AtgeirBlackmetal – Schwarzmetall-Atgeir
- AtgeirBronze – Bronze-Atgeir
- AtgeirIron – Eisen-Atgeir
- Battleaxe – Streitaxt
- Bow – Bogen
- BowDraugrFang – Draugr-Reißzahn
- BowFineWood– Edelholzbogen
- BowHuntsman – Jägerbogen
- KnifeBlackMetal – Schwarzmetall-Messer
- KnifeChitin – Abyssale Klinge
- KnifeCopper – Kupfermesser
- KnifeFlint – Feuerstein-Messer
- MaceBronze – Bronzener Streitkolben
- MaceIron – Eisener Streitkolben
- MaceNeedle – Stachelschwein
- MaceSilver – Frostner
- SledgeIron – Eisenhammer
- SledgeStagbreaker – Hirschbrecher
- SpearBronze – Bronzespeer
- SpearElderbark – Uralter Rindenspeer
- SpearFlint – Feuersteinspeer
- SpearWolfFang – Wolfzahnspeer
- SwordBlackmetal – Schwarzmetall-Schwert
- SwordBronze – Bronzeschwert
- SwordCheat – Cheat Sword
- SwordIron – Eisenschwert
- SwordIronFire – Dyrnwyn
- SwordSilver – Silberschwert
- Club – Keule
Cheat-Codes für Rüstungen
Noch wichtiger als Waffen sind Rüstungen in Valeheim. Diese könnt ihr euch ebenfalls über die Konsole spawnen lassen. Die deutschen Übersetzungen erhaltet ihr gleich mit dazu.
Klickt hier für die Liste aller Rüstungen
- ArmorBronzeChest – Bronzener Brustpanzer
- ArmorBronzeLegs – Bronzener Beinschutz
- ArmorIronChest – Eisenschuppenrüstung
- ArmorIronLegs – Eisenbeinschienen
- ArmorLeatherChest – Lederbrustpanzer
- ArmorLeatherLegs – Lederhosen
- ArmorPaddedCuirass – Gepolsteter Brustpanzer
- ArmorPaddedGreaves – Gepolsterte Beinschienen
- ArmorRagsChest – Zerlumptes Hemd
- ArmorRagsLegs – Zerlumpte Hosen
- ArmorTrollLeatherChest – Trollledertunika
- ArmorTrollLeatherLegs – Trolllederhosen
- ArmorWolfChest – Wolfsbrustschutz
- ArmorWolfLegs – Wolfsbeinschutz
- CapeDeerHide – Hirschfellumhang
- CapeLinen – Leinenumhang
- CapeLox – Lox-Umhang
- CapeOdin – Odins Umhang (nur für Spieler der Beta)
- CapeTest – CAPE TEST (nicht übersetzt)
- CapeTrollHide – Trolllederumhang
- CapeWolf – Wolfsfellumhang
- HelmetBronze – Bronzehelm
- HelmetDrake – Drachenhelm
- HelmetDverger – Dverger-Reif
- HelmetIron – Eisenhelm
- HelmetLeather – Lederhelm
- HelmetOdin – Odins Helm (nur für Spieler der Beta)
- HelmetPadded – Gepolsterter Helm
- HelmetTrollLeather – Trolllederhelm
- HelmetYule – Weihnachtsmütze
Cheat-Codes für Schiffe und Fahrzeuge
In Valheim habt ihr auch Zugriff auf unterschiedliche Fortbewegungsmittel. Um sie euch einfach herbeizuzaubern, könnt ihr folgende Codes nutzen:
Klickt hier für die Liste aller Schiffe und Karren
- Cart
- Raft
- Karve
- VikingShip
- Trailership
Cheat-Codes für Werkzeuge
Werkzeuge benötigt ihr in Valheim, um Bäume zu fällen, Felder für die Ernte herzurichten oder um imposante Gebäude zu errichten. Mit einigen der Werkzeuge könnt ihr auch kämpfen. Welche ihr euch in Valheim spawnen lassen könnt, erfahrt ihr in der nachfolgenden Übersicht:
Klickt hier für die Liste aller Werkzeuge
- AxeBronze – Bronzeaxt
- AxeFlint – Feuersteinaxt
- AxeIron – Eisenaxt
- AxeStone – Steinaxt
- AxeBlackMetal – Schwarzmetall-Axt
- PickaxeAntler – Geweihspitzhacke
- PickaxeBronze – Bronzespitzhacke
- PickaxeIron – Eisenspitzhacke
- PickaxeStone – Steinspitzhacke
- Cultivator – Pflug
- FishingRod – Angel
- Hammer – Hammer
- Hoe – Hacke
- SpearChitin – Harpune
Spawn-Cheats für Items und Material
In Valheim gibt es eine Menge Ressourcen, von denen einige noch keine Funktion im Spiel haben. Hier findet ihr alle Ressourcen, die ihr euch erschaffen könnt:
Klickt hier für die Liste aller Ressourcen
- Amber
- AmberPearl
- AncientSeed
- Barley
- BarleyFlour
- BarleyWine
- BarleyWineBase
- BeechSeeds
- Bloodbag
- BronzeNails
- BoneFragments
- CarrotSeeds
- Chitin
- Coal
- Coins
- CryptKey
- Crystal
- Dandelion
- DeerHide
- DragonEgg
- DragonTear
- ElderBark
- Entrails
- Feathers
- FineWood
- FirCone
- FishingBait
- FishRaw
- Flax
- Flint
- FreezeGland
- GreydwarfEye
- Guck
- HardAntler
- IronNails
- LeatherScraps
- LinenThread
- LoxMeat
- LoxPelt
- Needle
- Obsidian
- Ooze
- PineCone
- QueenBee
- Ruby
- SerpentScale
- SharpeningStone
- SilverNecklace
- Stone
- SurtlingCore
- Thistle
- TrollHide
- TurnipSeeds
- WitheredBone
- WolfFang
- WolfPelt
- Wood
- YmirRemains
- NeckTail
- RawMeat
- Resin
- RoundLog
- SerpentMeat
- YagluthDrop
Spawn-Cheats für Metall und Erze
Ihr könnt euch in Valheim auch Erze und Barren spawnen lassen. Welche genau, erfahrt ihr ebenfalls in der nachfolgenden Liste. Wer sie sich lieber ehrlich verdient oder wer wissen will, was ihr damit anstellen könnt, der findet alles zu den Metallen in unserem großen Erze-Guide für Valheim.
Klickt hier für die Liste aller Metalle und Erze
- BlackMetal
- BlackMetalScrap
- Bronze
- Copper
- CopperOre
- Flametal
- FlametalOre
- Iron
- IronOre
- IronScrap
- Silver
- SilverOre
- Tin
- TinOre
Spawn-Cheats für Nahrung
In Valheim bestimmt Nahrung maßgeblich, wie stark euer Wikinger ist. MeinMMO-Autor Benedict Grothaus erklärt euch in seinem Guide, welches die beste Nahrung in Valheim ist und wie ihr sie zubereitet. Falls ihr sie nicht selbst zubereiten wollt, findet ihr anbei die Spawn-Codes für alle Nahrungsmittel in Valheim:
Klickt hier für die Liste aller Nahrungsmittel
- Bread
- BloodPudding
- Blueberries
- Carrot
- CarrotSoup
- Cloudberry
- CookedLoxMeat
- CookedMeat
- FishCooked
- FishWraps
- Honey
- LoxPie
- Mushroom
- MushroomBlue
- MushroomYellow
- NeckTailGrilled
- Raspberry
- QueensJam
- Sausages
- SerpentMeatCooked
- SerpentStew
- Turnip
- TurnipStew
Spawn-Cheats für Gegner und Bosse
Ihr habt Lust, eure neuen Waffen an Gegnern zu testen? Oder findet ihr einen bestimmten Boss nicht? Mit den passenden Commands könnt ihr Gegner und Bosse direkt vor euch spawnen lassen.
Klickt hier für die Liste aller Gegner
- Blob
- Boar
- Boar_piggy
- Crow
- Deathsquito
- Deer
- Draugr
- Fenring
- Ghost
- Goblin
- GoblinArcher
- GoblinBrute
- GoblinShaman
- Greydwarf
- Greydwarf_Shaman
- Leech
- Lox
- Neck
- Serpent
- Skeleton
- Surtling
- Troll
- Valkyrie (Anmerkung: Lässt euch das Intro noch einmal ansehen, inklusive dem Flug nach Valheim)
- Wolf
- Wraith
Klickt hier für die Liste aller Bosse
Die Reihenfolge der Bosse ist nach ihrem Erscheinen im Spiel definiert worden.
- Eikthyr
- gd_king
- Bonemass
- Dragon
- GoblinKing
Admincommands für euren Valheim-Server
Habt ihr euch einen eigenen Valheim-Server eingerichtet und spielt auf diesem, stehen euch nicht so viele Optionen zur Verfügung.
Diese Admin-Kommandos gibt es für Valheim:
- help – Zeigt alle verfügbaren Befehle an
- kick [name/ip/userID] – Kickt den User
- ban [name/ip/userID] – Bannt den User
- unban [ip/userID] – Macht Sperre des Users rückgängig
- banned – Zeigt eine Liste aller gesperrten User
- ping – Sendet einen Ping an den Server, um eure Latenz herauszufinden
- lodbias [number] – Stellt Detailgrad (LOD) auf die Entfernung ein. Standardmäßig auf 1,5 eingestellt
- info – Druckt System-Informationen als Pdf
Viele Spieler sind in Valheim auch ohne Admincommands äußerst kreativ. Ein Wikinger farmt endlos Ressourcen – auf eine kreative und brutale Art und Weise. Er selbst nennt seine Kreation den “Grauzwerg Toaster 5000”.
Nutzt ihr selbst Admincommands in Valheim? Wie ist eure Meinung zur Nutzung dieser? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.
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Kommentare
Moin zusammen, wenn ich z.B. ein Item spawnen möchte auf einer bestimmten Stufe geht das leider nicht. Ich würde gerne ein Item des Level 3 spawnen das spawnt dann aber leider immer wieder auf Level 1.
Wie kann man das richtig machen ?
Es sollte eigentlich über “spawn SwordIronFire 5 3” gehen. Also erst die Anzahl und dann das Level:
Anzahl – der erste Wert bestimmt die Menge, z.B. “5”
Level – der zweite Wert ist as gewünschte Level des Items, z.B. “3”
Nichts davon für meine Verwendung nützlich.
Ich würde gerne im Lokalem Spiel vom Kupel, den Befehl “freefly” benutzen können. Um mir die Base aus der Luft anzusehen.
Aber es funktioniert als Gastspieler nicht, wenn man Cheats eingibt.
Gibt es kein Befehl der den Mitpielern die gleichen Adminrechte zuweist?
Soweit ich weiß geht das nur per Mod. Zumindest haben wir bisher keinen anderen Weg gefunden.
Du kannst statt Freefly (zumindest für dich selbst) aber auch
debugmode
verwwenden und dann Z drücken. Dadurch kommst du in den Flug-Modus und bist nicht mehr an deine Charakterposition mit der Kamera gebunden.