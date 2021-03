Valheim: Admin Commands – So benutzt ihr Cheats und baut kostenlos

In Valheim könnt ihr euch als Admin Waffen, Rüstungen, Items und sogar Gegner spawnen lassen. Wie das funktioniert und welche Befehle es noch gibt, erfahrt ihr im MeinMMO-Guide.

Die Konsole ist im Survival-Game Valheim ein mächtiges Tool. Im Singleplayer könnt ihr euch das Überleben durch Konsolenbefehle ein ganzes Stück bequemer machen. Neben dem Spawn von Items und Gegnern könnt ihr die Tageszeit verändern, Zeit überspringen und im Freefly-Modus atemberaubende Screenshots erstellen.

Das müsst ihr beachten: Die Cheats für Valheim funktionieren nur in eurer eigenen Welt. Sobald ihr dem Spiel eines Freundes oder einen Dedicated Server beitretet, ist der Cheatmodus deaktiviert. Eigentlich handelt es sich dabei um Admin-Befehle, die für Entwickler zum Testen eingebaut worden sind und die sich in Survival-Games häufig finden. Es sind keine Cheats oder Programme, wie ihr sie etwa aus Shooter kennt.

Welche Adminbefehle im Koop funktionieren, erfahrt ihr in diesem Guide ebenfalls.

So ist der Guide aufgebaut: Der Guide ist in mehrere Bereiche aufgeteilt. Über das Inhaltsverzeichnis könnt ihr schnell und einfach zur gewünschten Kategorie springen.

So aktiviert ihr Cheats in Valheim

Um Cheats und Konsolenbefehle in Valheim zu verwenden, müsst ihr zuerst die Konsole öffnen und den Cheatmodus aktivieren. Geht dazu im Singleplayer wie folgt vor:

Öffnet die Konsole mit F5

Tippt “imacheater” ein und drückt Enter

Zum Deaktivieren des Modus gebt erneut “imacheater” ein

Hilfreiche Admincommands im Singleplayer

Im Singleplayer könnt ihr euch das Überleben in Valheim erleichtern. Alle nachfolgend aufgelisteten Befehle werden ohne Klammern eingegeben.

Klickt hier für eine Liste aller Admincommands in Valheim

god – Aktiviert den God Mode

– Aktiviert den God Mode goto [x,z] – Teleport zu bestimmter Position, Beispiel: goto 0 0

– Teleport zu bestimmter Position, Beispiel: goto 0 0 location – Setzt einen Spawnpunkt

– Setzt einen Spawnpunkt killall – Tötet alle Feinde in der Nähe

– Tötet alle Feinde in der Nähe exploremap – Deckt die gesamte Karte auf

– Deckt die gesamte Karte auf resetmap – Setzt die aufgedeckten Bereiche der Karte zurück

– Setzt die aufgedeckten Bereiche der Karte zurück freefly – Freier Flug für die Kamera

– Freier Flug für die Kamera ffsmooth – Gleichmäßiger Freiflug. Werte: “0” bis “1”

– Gleichmäßiger Freiflug. Werte: “0” bis “1” stopevent – Stoppt ein laufendes Event

– Stoppt ein laufendes Event randomevent – Startet ein zufälliges Event

– Startet ein zufälliges Event removedrops – Entfernt alle Items, die ihr auf den Boden fallen lasst

– Entfernt alle Items, die ihr auf den Boden fallen lasst skiptime [Sekunden] – Überspringt so viele Sekunden wie eingetragen

– Überspringt so viele Sekunden wie eingetragen sleep – Überspringt einen Tag

– Überspringt einen Tag tod [0-1] – Stellt die Uhrzeit um (etwa 0 für Nacht, 0.5 für 12 Uhr mittags us2.)

– Stellt die Uhrzeit um (etwa 0 für Nacht, 0.5 für 12 Uhr mittags us2.) tame – Alle zähmbaren Kreaturen in der Nähe werden gezähmt

– Alle zähmbaren Kreaturen in der Nähe werden gezähmt ghost – Alle Gegner ignorieren euch

– Alle Gegner ignorieren euch heal – Heilt euch komplett

– Heilt euch komplett raiseskill [Skill] [Level] – Hebt euren Skill-Level (Beispiel: raiseskill run 100)

– Hebt euren Skill-Level (Beispiel: raiseskill run 100) resetskill [Skill] – Setzt den angegebenen Skill auf 0 zurück

– Setzt den angegebenen Skill auf 0 zurück resetcharacter – Setzt eure Charakter-Daten zurück

– Setzt eure Charakter-Daten zurück beard [Beard1] – Wechsel auf Barttyp 1 (Beispiel: beard Beard2)

– Wechsel auf Barttyp 1 (Beispiel: beard Beard2) model 0 – Ändert euer Model auf “männlich”

– Ändert euer Model auf “männlich” model 1 – Ändert euer Model auf “weiblich”

– Ändert euer Model auf “weiblich” save – Erzwingt das Speichern der Welt

– Erzwingt das Speichern der Welt removedrops – Entfernt alle Item-Drops in der Umgebung

– Entfernt alle Item-Drops in der Umgebung players [wert] – Schwierigkeitsgrad (0 = Reset)

– Schwierigkeitsgrad (0 = Reset) wind [Winkel] [Intensität] – Stellt Wind im Winkel von 0-360° und die Intensität ein. Die Intensität ist ein Zahlenwert von 0 (kaum Wind) bis 1 (Sturmböen)

– Stellt Wind im Winkel von 0-360° und die Intensität ein. Die Intensität ist ein Zahlenwert von 0 (kaum Wind) bis 1 (Sturmböen) resetwind – Setzt Wind zurück

– Setzt Wind zurück env [Wetter] – Stellt das Wetter ein, zum Beispiel: Clear, Twilight_Clear, Heath Clear, Misty, DeepForestMist, LightRain, Rain, Thunderstorm, Swamprain, Bonemass, Snow, Twilight_Snow, SnowStorm, Twilight_SnowStorm, Ashrain, Crypt, GDKing, Eikthyr, Goblinking, Moder

– Stellt das Wetter ein, zum Beispiel: Clear, Twilight_Clear, Heath Clear, Misty, DeepForestMist, LightRain, Rain, Thunderstorm, Swamprain, Bonemass, Snow, Twilight_Snow, SnowStorm, Twilight_SnowStorm, Ashrain, Crypt, GDKing, Eikthyr, Goblinking, Moder resetenv – Setzt das Wetter zurück

Spawn-Cheats für persönliche Ausrüstung

Im nachfolgendem Abschnitt erfahrt ihr, wie ihr Waffen, Rüstungen und Werkzeuge spawnen lassen könnt. Öffnet dazu die Konsole, gebt “imacheater” ein. Jeder Spawn-Cheat ist dabei wie folgt aufgebaut:

spawn – Der spawn Befehl selbst

– Der spawn Befehl selbst item – Das gewünschte Item, welches erscheinen soll

Optionale Werte:

Anzahl – der erste Wert bestimmt die Menge, z.B. “5”

– der erste Wert bestimmt die Menge, z.B. “5” Level – der zweite Wert ist as gewünschte Level des Items, z.B. “3”

Praxisbeispiel: Ihr möchtet das geheime Schwert Dyrnwyn fünfmal auf Level 3 spawnen lassen? Gebt dazu in der Konsole folgenden Befehl ein: “spawn SwordIronFire 5 3”. Achtet dabei unbedingt auf Groß- und Kleinschreibung, da die Befehle sonst nicht funktionieren.

Cheat-Codes für Schilde

Um euch zu verteidigen, braucht ihr Schilde. Wir haben euch alle Schilde mit der passenden deutschen Übersetzung aufgelistet.

Klickt hier für die Liste aller Schilde

ShieldBanded – Verstärktes Schild

– Verstärktes Schild ShieldBlackmetal – Schwarzmetall-Schild

– Schwarzmetall-Schild ShieldBlackmetalTower – Schwarzmetall-Turmschild

– Schwarzmetall-Turmschild ShieldBronzeBuckler – Bronzener Faustschild

– Bronzener Faustschild ShieldIronSquare – Eisenschild

– Eisenschild ShieldIronTower – Eisener Turmschild

– Eisener Turmschild ShieldKnight – Knight shield (keine deutsche Übersetzung vorhanden)

– Knight shield (keine deutsche Übersetzung vorhanden) ShieldSerpentscale – Schlangenschuppen-Schild

– Schlangenschuppen-Schild ShieldSilver – Silberschild

– Silberschild ShieldWood – Holzschild

– Holzschild ShieldWoodTower – Hölzener Turmschild

Cheat-Codes für Waffen

In Valheim gibt es eine Vielzahl von Waffen. Kampfäxte, Bögen und Schwerter, um nur einige zu nennen. Wir haben für euch alle Waffen aufgelistet und die deutschen Übersetzungen ebenfalls hinzugefügt. Anmerkung: Die Harpune und Äxte findet ihr unter den Werkzeugen.

Klickt hier für die Liste aller Rüstungen

AtgeirBlackmetal – Schwarzmetall-Atgeir

– Schwarzmetall-Atgeir AtgeirBronze – Bronze-Atgeir

– Bronze-Atgeir AtgeirIron – Eisen-Atgeir

– Eisen-Atgeir Battleaxe – Streitaxt

– Streitaxt Bow – Bogen

– Bogen BowDraugrFang – Draugr-Reißzahn

– Draugr-Reißzahn BowFineWood – Edelholzbogen

– Edelholzbogen BowHuntsman – Jägerbogen

– Jägerbogen KnifeBlackMetal – Schwarzmetall-Messer

– Schwarzmetall-Messer KnifeChitin – Abyssale Klinge

– Abyssale Klinge KnifeCopper – Kupfermesser

– Kupfermesser KnifeFlint – Feuerstein-Messer

– Feuerstein-Messer MaceBronze – Bronzener Streitkolben

– Bronzener Streitkolben MaceIron – Eisener Streitkolben

– Eisener Streitkolben MaceNeedle – Stachelschwein

– Stachelschwein MaceSilver – Frostner

– Frostner SledgeIron – Eisenhammer

– Eisenhammer SledgeStagbreaker – Hirschbrecher

– Hirschbrecher SpearBronze – Bronzespeer

– Bronzespeer SpearElderbark – Uralter Rindenspeer

– Uralter Rindenspeer SpearFlint – Feuersteinspeer

– Feuersteinspeer SpearWolfFang – Wolfzahnspeer

– Wolfzahnspeer SwordBlackmetal – Schwarzmetall-Schwert

– Schwarzmetall-Schwert SwordBronze – Bronzeschwert

– Bronzeschwert SwordCheat – Cheat Sword

– Cheat Sword SwordIron – Eisenschwert

– Eisenschwert SwordIronFire – Dyrnwyn

– Dyrnwyn SwordSilver – Silberschwert

– Silberschwert Club – Keule

Cheat-Codes für Rüstungen

Noch wichtiger als Waffen sind Rüstungen in Valeheim. Diese könnt ihr euch ebenfalls über die Konsole spawnen lassen. Die deutschen Übersetzungen erhaltet ihr gleich mit dazu.

Klickt hier für die Liste aller Rüstungen

ArmorBronzeChest – Bronzener Brustpanzer

– Bronzener Brustpanzer ArmorBronzeLegs – Bronzener Beinschutz

– Bronzener Beinschutz ArmorIronChest – Eisenschuppenrüstung

– Eisenschuppenrüstung ArmorIronLegs – Eisenbeinschienen

– Eisenbeinschienen ArmorLeatherChest – Lederbrustpanzer

– Lederbrustpanzer ArmorLeatherLegs – Lederhosen

– Lederhosen ArmorPaddedCuirass – Gepolsteter Brustpanzer

– Gepolsteter Brustpanzer ArmorPaddedGreaves – Gepolsterte Beinschienen

– Gepolsterte Beinschienen ArmorRagsChest – Zerlumptes Hemd

– Zerlumptes Hemd ArmorRagsLegs – Zerlumpte Hosen

– Zerlumpte Hosen ArmorTrollLeatherChest – Trollledertunika

– Trollledertunika ArmorTrollLeatherLegs – Trolllederhosen

– Trolllederhosen ArmorWolfChest – Wolfsbrustschutz

– Wolfsbrustschutz ArmorWolfLegs – Wolfsbeinschutz

– Wolfsbeinschutz CapeDeerHide – Hirschfellumhang

– Hirschfellumhang CapeLinen – Leinenumhang

– Leinenumhang CapeLox – Lox-Umhang

– Lox-Umhang CapeOdin – Odins Umhang (nur für Spieler der Beta)

– Odins Umhang (nur für Spieler der Beta) CapeTest – CAPE TEST (nicht übersetzt)

– CAPE TEST (nicht übersetzt) CapeTrollHide – Trolllederumhang

– Trolllederumhang CapeWolf – Wolfsfellumhang

– Wolfsfellumhang HelmetBronze – Bronzehelm

– Bronzehelm HelmetDrake – Drachenhelm

– Drachenhelm HelmetDverger – Dverger-Reif

– Dverger-Reif HelmetIron – Eisenhelm

– Eisenhelm HelmetLeather – Lederhelm

– Lederhelm HelmetOdin – Odins Helm (nur für Spieler der Beta)

– Odins Helm (nur für Spieler der Beta) HelmetPadded – Gepolsterter Helm

– Gepolsterter Helm HelmetTrollLeather – Trolllederhelm

– Trolllederhelm HelmetYule – Weihnachtsmütze

Cheat-Codes für Werkzeuge

Werkzeuge benötigt ihr in Valheim, um Bäume zu fällen, Felder für die Ernte herzurichten oder um imposante Gebäude zu errichten. Mit einigen der Werkzeuge könnt ihr auch kämpfen. Welche ihr euch in Valheim spawnen lassen könnt, erfahrt ihr in der nachfolgenden Übersicht:

Klickt hier für die Liste aller Werkzeuge

AxeBronze – Bronzeaxt

– Bronzeaxt AxeFlint – Feuersteinaxt

– Feuersteinaxt AxeIron – Eisenaxt

– Eisenaxt AxeStone – Steinaxt

– Steinaxt AxeBlackMetal – Schwarzmetall-Axt

– Schwarzmetall-Axt PickaxeAntler – Geweihspitzhacke

– Geweihspitzhacke PickaxeBronze – Bronzespitzhacke

– Bronzespitzhacke PickaxeIron – Eisenspitzhacke

– Eisenspitzhacke PickaxeStone – Steinspitzhacke

– Steinspitzhacke Cultivator – Pflug

– Pflug FishingRod – Angel

– Angel Hammer – Hammer

– Hammer Hoe – Hacke

– Hacke SpearChitin – Harpune

Spawn-Cheats für Items und Material

In Valheim gibt es eine Menge Ressourcen, von denen einige noch keine Funktion im Spiel haben. Hier findet ihr alle Ressourcen, die ihr euch erschaffen könnt:

Klickt hier für die Liste aller Ressourcen

Amber

AmberPearl

AncientSeed

Barley

BarleyFlour

BarleyWine

BarleyWineBase

BeechSeeds

Bloodbag

BronzeNails

BoneFragments

CarrotSeeds

Chitin

Coal

Coins

CryptKey

Crystal

Dandelion

DeerHide

DragonEgg

DragonTear

ElderBark

Entrails

Feathers

FineWood

FirCone

FishingBait

FishRaw

Flax

Flint

FreezeGland

GreydwarfEye

Guck

HardAntler

IronNails

LeatherScraps

LinenThread

LoxMeat

LoxPelt

Needle

Obsidian

Ooze

PineCone

QueenBee

Ruby

SerpentScale

SharpeningStone

SilverNecklace

Stone

SurtlingCore

Thistle

TrollHide

TurnipSeeds

WitheredBone

WolfFang

WolfPelt

Wood

YmirRemains

NeckTail

RawMeat

Resin

RoundLog

SerpentMeat

YagluthDrop

Spawn-Cheats für Metall und Erze

Ihr könnt euch in Valheim auch Erze und Barren spawnen lassen. Welche genau, erfahrt ihr ebenfalls in der nachfolgenden Liste. Wer sie sich lieber ehrlich verdient oder wer wissen will, was ihr damit anstellen könnt, der findet alles zu den Metallen in unserem großen Erze-Guide für Valheim.

Klickt hier für die Liste aller Metalle und Erze

BlackMetal

BlackMetalScrap

Bronze

Copper

CopperOre

Flametal

FlametalOre

Iron

IronOre

IronScrap

Silver

SilverOre

Tin

TinOre

Spawn-Cheats für Nahrung

In Valheim bestimmt Nahrung maßgeblich, wie stark euer Wikinger ist. MeinMMO-Autor Benedict Grothaus erklärt euch in seinem Guide, welches die beste Nahrung in Valheim ist und wie ihr sie zubereitet. Falls ihr sie nicht selbst zubereiten wollt, findet ihr anbei die Spawn-Codes für alle Nahrungsmittel in Valheim:

Klickt hier für die Liste aller Nahrungsmittel

Bread

BloodPudding

Blueberries

Carrot

CarrotSoup

Cloudberry

CookedLoxMeat

CookedMeat

FishCooked

FishWraps

Honey

LoxPie

Mushroom

MushroomBlue

MushroomYellow

NeckTailGrilled

Raspberry

QueensJam

Sausages

SerpentMeatCooked

SerpentStew

Turnip

TurnipStew

Spawn-Cheats für Gegner und Bosse

Ihr habt Lust eure neuen Waffen an Gegnern zu testen? Oder findet ihr einen bestimmten Boss nicht? Mit den passenden Commands könnt ihr Gegner und Bosse direkt vor euch spawnen lassen.

Klickt hier für die Liste aller Gegner

Blob

Boar

Boar_piggy

Crow

Deathsquito

Deer

Draugr

Fenring

Ghost

Goblin

GoblinArcher

GoblinBrute

GoblinShaman

Greydwarf

Greydwarf_Shaman

Leech

Lox

Neck

Serpent

Skeleton

Surtling

Troll

Valkyrie (Anmerkung: Lässt euch das Intro noch einmal sehen inklusive dem Flug nach Valheim)

Wolf

Wraith

Klickt hier für die Liste aller Bosse

Die Reihenfolge der Bosse ist nach ihrem Erscheinen im Spiel definiert worden.

Eikthyr

gd_king

Bonemass

Dragon

GoblinKing

Admincommands für euren Valheim-Server

Habt ihr euch einen eigenen Valheim-Server eingerichtet und spielt auf diesem, stehen euch nicht so viele Optionen zur Verfügung.

Diese Admin-Kommandos gibt es für Valheim:

help – Zeigt alle verfügbaren Befehle an

– Zeigt alle verfügbaren Befehle an kick [name/ip/userID] – Kickt den User

– Kickt den User ban [name/ip/userID] – Bannt den User

– Bannt den User unban [ip/userID] – Macht Sperre des Users rückgängig

– Macht Sperre des Users rückgängig banned – Zeigt eine Liste aller gesperrten User

– Zeigt eine Liste aller gesperrten User ping – Sendet einen Ping an den Server, um eure Latenz herauszufinden

– Sendet einen Ping an den Server, um eure Latenz herauszufinden lodbias [number] – Stellt Detailgrad (LOD) auf die Entfernung ein. Standardmäßig auf 1,5 eingestellt

– Stellt Detailgrad (LOD) auf die Entfernung ein. Standardmäßig auf 1,5 eingestellt info – Druckt System-Informationen als Pdf

Viele Spieler sind in Valheim auch ohne Admincommands äußerst kreativ. Ein Wikinger farmt endlos Ressourcen – auf eine kreative und brutale Art und Weise. Er selbst nennt seine Kreation den “Grauzwerg Toaster 5000”.

Nutzt ihr selbst Admincommands in Valheim? Wie ist eure Meinung zur Nutzung dieser? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.