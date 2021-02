Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Spielt ihr in Valheim bereits mit Schilden, oder nutzt ihr nur Rüstungen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

So trainiert ihr Blocken in Valheim: Mit einem Freund zusammen könnt ihr das Blocken am schnellsten trainieren. Aktiviert dazu den PvP Modus, indem ihr “TAB” drückt und im oberen rechten Bereich auf die beiden Schwerter klickt. Euer Freund prügelt dann auf euch ein, während ihr das Schild mit der rechten Maustaste hochhaltet.

Met verleiht euch Buffs und verschafft euch im Kampf Vorteile. Wie ihr es herstellt, erfahrt ihr in unserem Guide zur Fermentierung in Valheim .

Wir verlinken euch an dieser Stelle das vollständige Video, in dem er auf die einzelnen Punkte eingeht:

Verfügt ihr noch nicht über das Bronze-Faustschild oder Schwarzmetall-Schild, könnt ihr mit einer Metall-Rüstung und dem Holzschild sehr viel Schaden kompensieren. In dem Video des YouTubers “FireSpark81” werden die verschiedenen Kombinationen im Detail vorgestellt. Mit einer Metall-Rüstung und Holzschild erhält „FireSpark81“ in seinem Test gerade einmal 1,5 Schaden, nachdem er von einem Troll geschlagen wurde. Trolle verursachen sonst 50 – 60 Schaden pro Angriff.

Wie die Analyse erstellt wurde: MeinMMO-Autor Florian Franck und Benedict Grothaus haben seit Release zusammen mehr als 100 Stunden in Valheim verbracht. Die Erfahrungen beider Autoren fließen in die Analyse mit ein. Als zusätzliche Quelle wurde das Video vom YouTuber “FireSpark81” verwendet.

Im Survival-Game Valheim könnt ihr eine Vielzahl von Waffen, Rüstungen und Schilden craften. Im Gegensatz zu Rüstungen könnt ihr mit Schilden den kompletten eingehenden Schaden blocken. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in der MeinMMO-Analyse zu Schilden in Valheim.

