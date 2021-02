Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Für das Aufwerten benötigt ihr die gleichen Materialien, nur in unterschiedlicher Menge. Auf Stufe 3 hat der Schild einen Blockwert von 100 und ist damit noch näher am Schwarzmetall-Turmschild, für den ihr Schwarzmetall für die Aufwertung benötigt.

Nur, wenn ihr die Schlange an einer Küste tötet, könnt ihr ihre Schuppen erhalten und so den Schild bauen. Die Harpune lernt ihr, wenn ihr Chitin von den Kraken abbaut, die zufällig im Ozean auftauchen können.

Insert

You are going to send email to