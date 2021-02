Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Wer Angst vor dem Fremden hat, sollte einen ordentlichen Schluck Met trinken, um die Angst zu überwinden. In unserem Guide erklären wir euch, wie die Fermentierung in Valheim funktioniert und ihr den Nektar der Götter selbst brauen könnt .

Was noch dafür spricht: In einem weiteren Post im reddit schreibt User “higgscribe”, dass Odin ihnen Ehre erwiesen hat, nachdem sie den dritten Boss besiegt haben. Auf dem Screenshot sieht man die mysteriöse Figur im Hintergrund stehen. Es wirkt so, als wolle sich Odin bei seinen Kriegern bedanken.

Kurz nach seinem Release in den Early Access auf Steam erfreut sich das Survival-Spiel Valheim großer Beliebtheit. Zu Spitzenzeiten spielten über 130.000 Spieler gleichzeitig und katapultieren das Wikinger-Abenteuer in die Top 10 auf Steam.

