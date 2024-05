Ein neues Survival-Spiel erscheint bald im Early Access auf Steam. In ASKA spielt ihr einen Wikinger und die Welt erinnert vom Look stark an Valheim, nur ohne den Pixel-Look. Der neuste Trailer zeigt nun jedoch Inhalte, die ganz anders sind als was ihr sonst so von Survival-Games kennt.

Was ist das für ein Spiel?

Ihr spielt in ASKA einen Wikinger oder eine Wikingerin, die einen eigenen Stamm aufbaut, um in einer nordischen Welt gegen mythische Monster zu überleben.

Im Kern handelt es sich dabei um ein Survival-Spiel wie Valheim, jedoch verknüpft mit Features aus dem Städtebau, ähnlich wie das neue Spiel Bellwright.

Nach der Ankündigung 2022 sollte ASKA Bereits 2023 erscheinen, hat aber mit Verspätungen zu kämpfen gehabt. Die neuste Beta lief im April 2024 – Jetzt gibt es neues Gameplay.

Das zeigt ASKA jetzt: Die Entwickler haben ein neues Deep-Dive-Video zu ASKA veröffentlicht. Dort zu sehen sind die Welt und die Features des Spiels in 4 Minuten Gameplay.

Rein optisch erinnert das Spiel schon von den Animationen und dem Flair stark an Valheim. Ihr fällt Bäume mit einer gewissen Physik – auch wenn das in Valheim tödlich enden kann – und verschiedene mythische Monster wie Waldwesen sind eure Gegner.

Im Kern des neuen Gameplays steht allerdings der „Tribe“, also euer Stamm. Das ist das Gameplay-Feature, um welches herum sich ASKA fast vollständig aufbaut und was es von Valheim absetzt.

Survival wie in Valheim trifft City-Builder wie in Rimworld

Ihr baut in ASKA nicht einfach nur eine Basis und erforscht die Welt, sondern ihr erschafft einen Stamm. Egal, ob ihr alleine oder im Koop mit bis zu 3 weiteren Mitspielern zockt, ihr könnt NPCs rekrutieren, die euer Dorf bevölkern:

Um Stammesmitglieder zu bekommen und zu behalten, müsst ihr sie mit Dingen wie Wohnplatz und Wärme versorgen.

Viele Aufgaben könnt ihr abgeben. So könnt ihr euren Mitgliedern etwa sagen, was sie herstellen sollen, welche Orte sie bewachen oder welche Felder sie bestellen sollen. Sie können offenbar Ressourcen sammeln, wie der fleißige Kelvin in Sons of the Forest.

NPCs haben eigene Persönlichkeiten: Einige sind lieber tagsüber wach, andere nachts, was sie für bestimmte Aufgaben mehr oder weniger nützlich macht. Wann welcher Charakter schläft, arbeitet und sich erholt, stellt ihr selbst über einen Regler ein.

Die NPCs bauen außerdem neue Gebäude, die ihr lediglich platziert. Den Rest erledigen dann eure Stammesmitglieder. Schafft ihr es nicht, eure Bewohner bei Laune zu halten, gehen sie wieder.

Im Gameplay ist zu sehen, dass die NPCs sogar besondere „Perks“ haben, etwa verringerte Produktivität bei Stürmen. Ähnliche Merkmale bringen die Charaktere in Rimworld mit sich und sind so für bestimmte Tätigkeiten prädestiniert oder eben nicht.

Der Trailer zeigt noch eine weitere Besonderheit: Wenn ihr sterbt, könnt ihr entweder in „schwacher“ Form wiederkommen, oder einen Dorfbewohner opfern, um in voller Stärke wiederbelebt zu werden.

ASKA ist ab dem 20. Juni im Early Access auf Steam spielbar. Beim Steam Open World Survival Craft Fest vom 27. Mai bis zum 3. Juni könnt ihr außerdem eine 5-stündige Demo kostenlos spielen – alleine oder im Multiplayer. ASKA sieht nach einem vielversprechenden neuen Survival-Game aus und schafft es vielleicht sogar auf unsere Bestenliste: Die besten Survival-Games für PS5, Steam und Xbox