Unsere Chefin will, dass ich Kelvin in Sons of the Forest töte – Aber ich weigere mich

Sons of the Forest (Steam) ist ein gnadenloses Survival-Spiel, in dem ihr aber nie allein sein müsst. Selbst im Solo-Spiel begleitet euch Kelvin, ein freundlicher NPC. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus sollte den netten Kerl umlegen – für einen Guide. Aber das sind ihm die Klicks nicht wert.

Wer ist Kelvin? Ihr spielt in Sons of the Forest eine Art Elite-Soldat oder Söldner, der auf der Suche nach einem verschollenen Milliardär ist. In eurem Team sind mehrere Personen, darunter euer Kamerad Kelvin.

Das Spiel startet damit, dass ihr über einer fremden Insel abstürzt. Aus eurem Heli überlebt dabei anscheinend niemand – außer euch selbst und Kelvin. Kelvin erleidet allerdings eine Kopfverletzung und trägt schwere Schäden an seinem Gehirn davon. Die Folge: Er kann sich kaum noch verständigen.

Das ist das Besondere an Kelvin: Der Ex-Soldat fungiert als Begleiter in Sons of the Forest, eines der neuen Features im Survival-Game. Schreibt ihr ihm Aufgaben auf ein Stück Papier, führt er sie aus, ohne sich zu beschweren.

Bereits jetzt ist Kelvin der absolute Star in Sons of the Forest. Auf reddit und Twitter posten Fans Memes über den Begleiter oder lachen über Missgeschicke, die mit ihm passieren kann:

Allerdings gibt es noch etwas an Kelvin: Er kann sterben. Genauer, man kann ihn töten.

Die Frage: „Was passiert, wenn ich Kelvin töte?“, ist heiß diskutiert in der Community und meine Chefredakteurin Leya Jankwoski hat mir vorhin in einem kurzen Call den Auftrag gegeben: Mach mal ein neues Spiel auf und leg ihn um, damit du darüber berichten kannst.

Sie hatte sogar schon Ideen: kurzes Video aufnehmen, dabei hämisch lachen und eine fiese Grimasse aufsetzen. Das werde ich aber nicht tun, obwohl ich in den meisten Spielen selbst gerne böse Charaktere verkörpere.

Anmerkung der Chefredakteurin: Sollte Benedict sich die Tage in den Untiefen unserer Content-Minen verlaufen und nicht wieder herausfinden, steht das in keinem Zusammenhang mit diesem Bericht.

Weiter geht's mit dem Artikel:

Kelvin ist viel zu freundlich dazu. Er nickt jedes Mal stolz, wenn er eine Aufgabe bekommt, scheint glücklich, wenn er helfen kann und wirkt generell zufrieden damit, dass er noch am Leben und nicht vollkommen nutzlos ist. Ich habe Kelvin gerne bei mir. Allein, weil Sons of the Forest solo wirklich gruselig sein kann …

Was Kelvin so kann und was ihr über Sons of the Forest noch wissen müsst, erklären wir im Video:

Was passiert, wenn ich Kelvin töte?

Ich kann die Frage zum Glück beantworten, ohne Kelvin selbst umlegen zu müssen. Er stirbt, ganz einfach. Und Kelvin bleibt tot, wenn man ihn tötet – für den gesamten Spieldurchlauf der Runde.

Das gilt übrigens für jeden freundlichen NPC. Auch Virginia, mit der ihr euch erst anfreunden müsst. Dabei müsst ihr eure Freunde nicht einmal absichtlich töten. Sons of the Forest hat Friendly Fire, was bedeutet, dass ihr Verbündete auch versehentlich abknallen könnt.

Das gilt übrigens auf beide Wege. Kelvin hat mir schon Baumstämme an den Kopf geworfen, was ziemlich weh tut … Aber ich kann ihm verzeihen. Wenn ihr wirklich wissen wollt, was passiert: andere Leute haben ein weniger weiches Herz als ich:

Ich für meinen Teil weigere mich, Kelvin zu töten – selbst, wenn es nur für ein Video ist und ich danach den Spielstand neu laden kann. Vor allem so kaltherzig wie im YouTube-Video, da würde ich mir einfach schäbig vorkommen.

Wir kamen bisher nur etwa 3 Stunden lang zum Spielen, aber in dieser Zeit ist Kelvin eine unermessliche Hilfe gewesen. In kürzester Zeit bekamen wir die Materialien für eine Hütte zusammen, die Kelvin dann wieder eingerissen hat. Aber gut … passiert.

Falls ihr euch doch dazu entscheiden wollt, Kelvin los zu werden, hier gibt es eine passende Waffe. Aber ihr habt die Anleitung nicht von mir:

